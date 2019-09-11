广州交大来了，佛科院更名广科大？广东这四所高校有新动作

今天，省教育厅公布的《关于对广州交通大学等4所学校进行实地考察的公示》透露。

今天，省教育厅公布的《关于对广州交通大学等4所学校进行实地考察的公示》透露，广州市政府申请设立广州交通大学、佛山市政府申请佛山科学技术学院更名为广东科学技术大学、广东技术师范大学天河学院申请转设为广州理工学院、广州大学华软软件学院申请转设为广州工学院。

公示表示，根据《高等教育法》《普通本科学校设置暂行规定》，省高校设置评议委员会办公室拟于近期组织专家组对上述申报事宜进行实地考察，现将列入考察的学校名单向社会予以公示。

公示时间为2019年9月10日— 9月15日。公示期内，对公示学校违反有关法律法规的办学行为或申报过程中弄虚作假等问题，均可向教育厅发展规划处反映。有关反映问题必须以书面形式提出，内容应实事求是。以单位名义反映的应加盖公章，以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号、联系电话，否则恕不受理。将对反映的问题进行调查核实，并为反映人保密。

公示提醒，有关问题的书面意见请于9月15日以前，通过邮寄或电子邮件（扫描件）方式反映。受理部门：广东省教育厅发展规划处（广州市东风东路723号）；邮政编码：510080；联系电话：020-87304962；传真：020-37627474。

（来源：南方+）