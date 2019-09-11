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教师节|华工举办首届教职工荣休仪式

2019-09-11 09:53 来源：南方网
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　　南方网讯(记者\柯丹洁 通讯员\鲍恩）9月10日是第35个教师节，华南理工大学举办首届教职工荣休仪式，为2018年1月以来退休的145名教员工介绍退休人员人事政策以及学校各类老年组织的情况下，在教师节里送上对退休教师的感谢与祝福。

　　退休教师代表、软件学院教授闵华清表示，自己在岗的时候，深感教师的责任重大，努力工作，在教书育人和科研工作中恪尽职守，为教育事业贡献全部，退休以后，仍然会关注学校的发展和进步，为华工的发展作出贡献。

　　退休教师代表、工商管理学院教授雷鸣于1975年参加工作，到现在工龄共44年，其中教龄40年。他表示，尽管退休了，自己这盏“油灯”还将继续发光。

　　退休教师代表、教育技术中心高级实验师黄穗跃一直在华工从事电教工作，几十年如一日为师生提供多媒体教学技术支持与服务。他的经历，见证了国家在电化教育方面的整个发展过程。他表示，自己为国家在这几十年来取得的巨大成就感到自豪，退休后将在老年大学学习书法，参加体育锻炼，继续见证党和国家给人民群众创造的幸福生活。

　　据悉，华南理工大学营造尊师重教浓厚氛围，在教师节前后打造了教师节慰问、新教工迎新大会暨入职宣誓、教师节亮灯、师德师风宣讲会、师德征文等一系类活动，将尊师文化贯穿活动始终，将教师节庆祝活动与“不忘初心、牢记使命”主题教育有机结合，引导全校教师牢记为民服务宗旨，教育报国守初心、立德树人担使命，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

编辑： 罗予岐

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