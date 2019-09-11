庆祝第35个教师节！听听广东新晋全国优秀园丁们的心声

第35个教师节到来前夕，教育部发布《关于表彰全国优秀教师和全国优秀教育工作者的决定》。

第35个教师节到来前夕，教育部发布《关于表彰全国优秀教师和全国优秀教育工作者的决定》，授予1432名同志“全国优秀教师”称号，授予158名同志“全国优秀教育工作者”称号，以表彰他们的杰出贡献。

我省共有90名老师收到这份特殊的教师节“礼物”，其中81人获评“全国优秀教师”，9人获评“全国优秀教育工作者”。获得表彰的教师有来自边远山区小学的乡村老师，也有奋战在特殊教育的一线员工，还有致力于职业教育的“双师型”教师……他们纷纷表示，珍惜宝贵荣誉，时刻鞭策自我，在立德树人的道路上继续耕耘，为祖国培养一批批社会主义建设者和接班人。

爱生护生树立师德师魂

“我已经知道自己生命的期限了。我就倒着生长，把每一天都当作最后一天。”已故中山大学附属第六医院原副院长、临床研究中心机构主任、外五科主任王磊曾经这样分享他的生命观。

作为医者，王磊在大肠癌研究领域一干就是10年，做出了国际知名度，减轻了无数患者的痛苦。作为师者，在确诊疾病后的一年多里，他坚持带教学生钻研课题，学术会议、讲课一直都没断。他的学生们常想起，在王磊生命的最后几个月，他甚至将输液架搬到了会议室，一边输液一边听取课题组成员汇报。王磊说过，他最后的愿望是希望临床科研团队能更加成熟，将治疗和预防放射性肠炎的方法发扬光大，解除更多病人的痛苦。

“这个荣誉对我而言既是鼓励也是一种压力，激励、逼迫我以更高的标准要求自己。”顺德职业技术学院机电工程学院教授徐言生说，近年来职业教育越来越受到国家重视，顺德职业技术学院也走在了全国高职院校发展的前列，好机遇和好平台带动了全体教师往专业化和高素质转变。

在徐言生看来，高职教师要“下得去企业、上得了讲台”，做新技术的“转译者”，主动转型“双师型”教师，帮助学生及时掌握最前沿的技术，直面生产一线的难题。与此同时，高职教师还要时时刻刻关心学生的生活和就业问题，积极为企业和毕业生牵线做“媒人”，为社会输出高素质技能型人才。

助力广东实现教育均衡

“作为一名教育工作者，尤其是作为未来？教师的教师，做好示范和引领是我们的本职使命。”肇庆学院教师教育学院院长肖起清表达了对本次获奖的最大感受。2013年，肇庆学院成立了广东首个教师教育学院，成为我省基础教育教师职前职后“一体化”培育的重要基地。近年来，在肖起清的带领下，该学院擦亮了广东教师教育品牌，推进“新师范”建设，率先在省内建立了中小学教师发展中心，确定了4个教师教育改革创新试验区，把优质资源推向山区农村，助力教育优质均衡发展。

肖起清说，从国家层面来讲，教师的培养是教育强国和社会发展的基本保障。就广东省而言，还要加大力度推进教育均衡发展，做教育改革的先行者和示范区。从教师的角度来说，每个教师都应该严于律己，做学生课堂上的“活教材”。

“获评‘全国优秀教育工作者’是对我多年来从事教育工作的认可，更是对深圳中学办学成绩的高度肯定，我倍感荣幸，也深知责任重大、使命在肩。”深圳中学校长朱华伟说。

2016年12月朱华伟履职深圳中学，他提出“建设中国特色世界一流高中”的办学目标，致力于“培养具有中华底蕴和国际视野的拔尖创新人才”，树立“为学生搭建多元发展立交桥，让每个学生都有出彩机会”的育人理念。经过近三年的努力，深圳中学在校园建设、课程改革、师资队伍优化、拔尖创新人才培养等方面都取得了丰硕的成果。

朱华伟说，他将继续忠诚于人民教育事业，身先士卒，积极进取，为国家、为深圳培养更多具有家国情怀和世界眼光的建设者和接班人，为拔尖创新人才培养奉献“深中智慧”和“深中方案”。

（来源：南方+）