南方报业小记者把老师变成采访对象，于是……

一年一度的“教师节”来了，你会用什么样的形式来向你的老师致敬呢？

一年一度的“教师节”来了，你会用什么样的形式来向你的老师致敬呢？

南方报业小记者们选择以这样的方式来致敬老师！

9月8日下午，“心连心，爱我师”南方报业小记者教师节主题活动在南方报业传媒集团408报告厅举行，包括广州市越秀区铁一小学在内的五所学校成为南方报业小记者的第二批校园记者，来自校园记者站的40名小记者参与了活动，并把老师变成了采访对象！

新闻培训课：名记者教你用五官写作

要想成为一名小记者，第一课当然是要学习如何进行新闻稿的写作咯！当天下午，南方名记者袁佩如老师为南方报业小记者分享了现场报道的实用技巧：五官写作法。

袁佩如老师称，在新闻采访中运用五官写作法，可以更鲜活、生动地表现新闻事实。五官写作法要求小记者综合运用眼睛、耳朵、舌头、鼻子和触摸的能力，即视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉，其中，视觉形象最重要。

袁佩如老师提醒小记者，当我们作为“记者”进入活动报道现场时，应该在第一时间调动五官，敏锐地去观察现场的细节，记录下视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉的感受，这些都是重要的新闻信息。

袁佩如老师还以课文《春》现身说法，逐句分析，让小记者更加深刻地体会五官写作法的运用和效果。

5校挂牌第二批校园记者站

当天，南方报业小记者的校园记者站阵容又扩大了，广州市越秀区铁一小学、广州市越秀区朝天小学、广州市天河区华阳小学、广州市越秀区五羊小学、广州市越秀区育才实验学校成为第二批校园记者站。

广州市越秀区铁一小学校长张婥恩、广州市越秀区五羊小学校长张永红、广州市天河区华阳小学副校长张熙婧、广州市越秀区育才实验学校副校长陈淑仪和广州市越秀区朝天小学副教导主任林丹娜上台接受了“校园记者站”牌匾。

随后，来自五羊小学的20名小记者为老师们演唱了《每当你走过你窗前》。

优秀老师的教学故事分享

身正为师，德高为范，我们的老师平时在三尺讲台上向学生传授知识，肯定也积累了很多经验和故事，活动当天，来自校园记者站的5位经验丰富的优秀老师为小记者们带来主题演讲分享。

来自广州市越秀区铁一小学的李铭诗老师分享的主题是：《追求属于我的“教育符号”》；来自广州市越秀区朝天小学的林丹娜老师，分享的主题是：《乐干+实干+巧干=成长》；来自广州市天河区华阳小学的陈秋萍老师分享的主题是：《不忘初心——做有仁爱之心的铺路人》；来自广州市越秀区五羊小学的周婉雯分享的主题是：《不忘初心，精彩同行》；来自广州市越秀区育才实验学校李惠娴老师分享的主题是《最是书香能致远》。

小记者们听得十分认真，纷纷做好笔记，因为等一会儿，5位老师将在会场外的采访区接受大家的采访！

名师采访：小记者将老师们层层围住

“老师，怎么才可以提高阅读能力呀？”

“老师，您刚才在那么多人面前演讲紧不紧张呀？”

“老师，要怎么和班上腼腆的同学做朋友呀？”

教师主题分享结束后，活动现场将一分为二，小记者们纷纷提上装备，在场外的采访区“围堵”受访的老师们。

越秀区铁一小学的李铭诗老师、越秀区朝天小学的林丹娜老师、天河区华阳小学的陈秋萍老师、越秀区五羊小学的周婉雯老师、越秀区育才实验学校李惠娴老师是小记者们今天的受访者。老师们一出场就被小记者们里三层外三层地包围住，小记者们的问题一个接着一个，热闹极了。

几位老师对小记者们知无不言言无不尽，大大增强了小记者们的自信心，形成了一个良性循环。一些腼腆的小记者也渐渐被现场气氛感染，主动加入到采访大队中去。现场形成了一道靓丽的风景线。

南方报业小记者何弈涵和丁绍轩（华阳小学四年级）拿着小本子，满场跑采访。活动结束后，他们俩人尚没有过足“采访瘾”，相约在一旁互相采访，还直呼“下次还要来参加南方报业小记者”！

圆桌互动：你心目中的人民教师是怎样的？

你心目中的人民教师是怎样的？

到场嘉宾带着各自不同的视角和理解，围绕话题“心中的人民教师”畅所欲言。

广东当代民办教育管理研究院理事长张铁明谈到教师是一个有幸福感的职业。教师应充分自我肯定，为自己的工作感到幸福，做一个幸福的教师，才能更好地传递幸福和爱的教育。

广东省南粤优秀教师肖丽华也表示对孩子要有大爱要有智慧，通过不断的角色转变，不同的问题用不同的角色去解决。

（来源：南方+）