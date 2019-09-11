在全国人民喜迎新中国成立70周年之际，在这个金风送爽、秋色宜人的季节，我们迎来了第35个教师节。

在全国人民喜迎新中国成立70周年之际，在这个金风送爽、秋色宜人的季节，我们迎来了第35个教师节，让我们向在三尺讲台辛勤耕耘的1600多万人民教师致以最诚挚的节日问候和最崇高的敬意。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。新中国成立70年来，教育事业取得了举世瞩目的成就，从新中国成立前夕文盲率高达80%，到今天平均受教育年限达到13.5年，高于世界平均水平；从当初高等教育在校生仅有12万人，到高等教育毛入学率接近50%，高等教育走向普及化……中国教育总体发展水平跃居世界中上行列，建成了全世界规模最大、发展速度最快、发展潜力最大、特色最为鲜明的教育体系。

70年来，教育的大发展，不仅改变了亿万中国人的命运，使人民群众的精神面貌发生了根本性的变化，全面提高了中华民族的整体素质，也为共和国的发展提供了坚实的人才和智力支持。而支撑教育大发展、大变革的人才保障便是1600多万人民教师。教师是教育事业的第一资源，70年来教育事业发展的每一步，都离不开广大教师的默默耕耘、奉献。

“育才造士，为国之本。”新中国成立以来，党中央始终把发展教育事业作为社会主义建设的一项根本任务，始终强调尊师重教。教师节设立35年来，特别是党的十八大以来，全国教师队伍整体面貌发生了根本性变化，教师队伍建设取得了历史性成就。教师工资由上世纪80年代之前在国民经济各行业排倒数后三位，提升到目前在全国十九大行业排名第七位，全国近万名中小学教师取得正高级职称，其中有180名幼儿园教师取得正高级职称……教师政治地位、社会地位、职业地位显著提升，广大教师享有应有的社会声望，师道尊严重振。

回首70年峥嵘岁月，教育筑梦中国。展望“两个一百年”奋斗目标，面对复兴之路上的各种风险挑战，人才在经济社会发展中所处的特殊位置和极端的重要性更加凸显，教育的基础性、先导性、全局性地位和作用更加凸显。无论是深入实施创新驱动发展战略，推动经济转型升级，还是在激烈的国际竞争中立于不败之地，掌握科技主动权，教育都要主动承担挑大梁的重任，培养大批创新型、复合型、应用型优秀人才，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供接续不断的人才保障和智力支持，而这一任务，将历史性地落在千百万教师的肩上。

“一个肩膀挑着学生的未来，一个肩膀挑着民族的未来。”教师是立教之本、兴教之源，教师有怎样的地位，国家就有怎样的地位。优先发展教育事业、加快教育现代化、建设教育强国，离不开广大教师的默默耕耘。必须把教师队伍建设作为基础工作，建设一支宏大的高素质专业化教师队伍。各地要全面抓好强师惠师政策落实，把提高教师的政治地位、社会地位、职业地位的各项政策落到实处；切实大力推进中小学教师减负工作，把教师从与教书育人无关的工作任务、负担中解放出来，不断创新尊师公共服务和教师优待举措，积极主动为教师排忧解难，为广大教师营造心无旁骛、安心从教的育人环境。

全社会要大力弘扬尊师重教传统，引领广大学生、家长和社会各界人士关心关爱教师、理解支持教师，营造浓厚的尊师重教氛围。同时，要进一步深化落实新时代教师职业行为十项准则，健全师德建设长效机制，完善师德失范问题防范与查处工作体系，教育引导广大教师崇德修身、潜心教书育人。广大教师也要弘扬高尚师德，潜心立德树人，全心全意做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

教育是国之大计、党之大计。教育大计，教师为本。习近平总书记指出，今天的学生就是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军，广大教师就是打造这支中华民族“梦之队”的筑梦人。全社会都应该共同努力，弘扬尊师重教的传统，全面提升教师社会地位，让筑梦人享有应有的荣光。每一个教育工作者都应该携起手来、共同努力，为办好人民满意的教育，建设教育强国，实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的更大贡献！