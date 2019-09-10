“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”丹巴研学记

丹巴研学，在不断历练和学习中才能更快成长。作为博雅的同学，我们不仅在学业上要努力，还要不断认识自我、提升自我、完善自我，打造深厚的文化底蕴，发展创新思维。

编者按：9月10日是第35个教师节，广大教师和教育工作者喜迎自己的节日，社会各界通过各种形式向他们表达敬意和祝福。今天，小编跟大家分享一位学生在老师的带领下，参加丹巴古道修复工程的故事，聚焦学生综合素质发展，致敬在研究性学习领域中充当引路人和践行者的老师们。

“学生将面对现实的挑战,激发学习热情、将学习到的知识进行跨学科的整合与应用,是学生适应未来的核心素养。”

——广州市越秀区博雅青少年成长服务中心主任 严凯

丹巴，素有“中国最美乡村”的美誉，那里有墨尔多神山下最纯朴善良的中路村民；那里有仰望星空又脚踏实地的森林学校老师；那里有热情服务、默默奉献的志愿者；那里有胸怀梦想、引领前行的研学导师；还有一群富有创新精神的同学们。丹巴之旅，我们和村民同吃同住同劳动，结下了深厚情谊。希望用我们的绵薄之力，古道修复，宣传丹巴，助力乡村振兴。

丹巴乡间小路众多，泥路古老而朴素，石板路轻巧而便捷，水泥路坚硬而稳固，各有千秋，农户们对它们的态度也不大一致。泥路由于坡度大而且易受雨水冲刷，雨天行走容易打滑，弄脏鞋子。水泥路为汽车的行驶提供了便利，乡里还因此开设了乡村客运，极大的方便了农户们外出买卖。但水泥路太过坚硬，老人们走起来不太舒服，反光聚集热量，而且雨水不易下渗，所以农户们也不经常使用。至于石板路，中和了前面两种道路的优点，为农户们尤其是老人的行走提供了安全保障，因此备受青睐。

乡里铺设的道路，不仅提高了农户的生产效率，为村民提供便利，而且有助于中路乡开设乡村客运，降低了运送成本，提高了产品竞争力，农户们的获得感、幸福感、安全感得到了提升。

无论乡里铺设多少水泥路，这些朴实的农户们都不会忘记这些泥路和石板路。古道连接着今昔，上面有村民们的脚印，孩儿们的欢笑，更有中路乡世世代代的记忆。村民们保护爱惜着这些古道，将它们传承下去。但愿这份对古道、对传统的眷恋，也能一直传承下去。

今天是个特别的日子，有不少有趣的活动呢，我特别期待。六点钟就一骨碌爬起来了。有句网络用语真是恰如其分：“叫醒我的不是闹钟，而是梦想！”

（这是古道修复前的状况）

丹巴中路藏寨的石砌古道系统，是独特的一道风景线，不仅基础交通设施,也是藏寨村民互相沟通和联系的纽带。随着年轻人外出务工的人员增加，古道失去了以往风采，古道逐渐损毁和被人遗忘。

一群来自广州的中学生，来到丹巴县美人谷中路乡，勇敢地承担起了古道修复的重任。他们挥洒汗水，和泥、运石运泥、砌石，辛勤地进行古道修复。

留下修复古道的身影

把修复用的砖石搬上山

我和曾湖仙老师合影（曾湖仙：广东省特级教师、执信中学名师。编者注）

我和列措和其米两位叔叔合影

刚修复验收的古道

2019年8月8日，丹巴“起缘”古道修复工程通过村民验收胜利竣工

德吉老师让我印象非常深刻。她是个有文化的丹巴藏家姑娘，秀外慧中，去年大学毕业，放弃了其他就业机会返乡，现在在合作社工作，成为丹巴社区发展的中坚力量。

德吉老师和森林学校副校长书勤老师给我颁发了丹巴服务志愿者证书，我会永远珍藏。

在丹巴离开的前一晚，我们和淳朴真挚的藏族村民一起联欢，歌声笑声朗诵声，伴随美妙的锅庄舞，在我们心中永存。我喜欢这种不同文化背景下的交流和融合。

做为晚会颁奖嘉宾的德吉老师穿上了美丽的藏服。当我表达自己也很想穿上藏服，德吉老师二话不说就脱下藏服裙子，取下头饰，帮我穿戴整齐，并留下珍贵的合影。这一幕，特别真挚和感动。

我在丹巴还认识一个可爱的藏族小妹妹多吉拉姆，她是当地人，也是森林学校的志愿者。她清纯、真挚、善良，晚会上一曲《美人谷》，歌声悠扬。

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。丹巴研学，让我懂得了，在不断历练和学习中才能更快成长。作为博雅的同学，我们不仅在学业上要努力，还要不断认识自我、提升自我、完善自我，打造深厚的文化底蕴，培养创新思维。

感谢支持中学生社会实践创新活动，对接丹巴藏区精准扶贫。研究性学习和乡村振兴的结合，为精准扶贫、兴农报国播种下一粒种子，为全体丹巴研学同学助力加油！

【撰文】华南师范大学附属中学 薛海滢

【供图】广州市越秀区博雅青少年成长服务中心

【整理】张俊伟 唐巧燕