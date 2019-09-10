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感谢这道光 照亮我前行

2019-09-10 09:23 来源：新华社
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　　九月的阳光，温暖而不耀眼。在山东省临沂第一中学北校区，刚入学的高一新生们正一板一眼进行着军训。年轻的班主任张妩琼看着一张张青春稚嫩的面庞，仿佛望见了十多年前的自己。

　　“2008年的这个时候，我也是这里的高一新生。由于家庭经济困难，学校给了我很多帮助。实际上，我能完成学业得益于大家的关照。”张妩琼说，如今回到母校成为一名教师，就是想让关爱延续、让教育照亮更多孩子的人生路。

　　教育扶贫，是习近平总书记关心的事情之一。他指出，要把发展教育扶贫作为治本之计，确保贫困人口子女都能接受良好的基础教育，具备就业创业能力，切断贫困代际传递。

　　不只是张妩琼，从巍巍沂蒙到逶迤乌蒙、从四川盆地到河西走廊，党的十八大以来，“教育扶贫”播撒的种子，正在阳光雨露下破土而出，在阻断贫困“代际传递”、呵护留守儿童成长、促进青年就业成才中发挥了不可替代的作用。

　　她坚信：“越努力越幸运、越奋斗越公平”，从“没有童年”到成才脱贫

　　“我上小学时，堂哥也在我家生活。那时候他正好上大学，加上我和妹妹，父母要供养三个学生。”张妩琼记得，当时父亲平常打打零工，母亲在村委会工作。母亲时常需要预支一年半载的工资为堂哥交学费，等到实际发工资时往往只有几十块钱。

　　“十几元一本的教辅材料，我都是借同学的看。趁着中午休息时间读完然后赶紧还给人家。”张妩琼告诉记者，与同龄人聊天，总觉得自己“没有童年”，因为大家聊的怀旧动画片、电影、明星，她往往一概不知。

　　经济上的拮据，并没有浇灭这个家庭对教育的厚望，因为总有人在鼓励着他们。小学时，老师为她垫付参加数学比赛的费用；初中时，学校惜才破例录取；高中时，学杂费获得全免……

　　知识改变了命运，工作改善了生活。张妩琼一家人已从平房搬进了窗明几净的楼房，去年家里还买了一辆小轿车。今年开学前，张妩琼刚举行完婚礼。那些年吃的苦，如今都化成了甜。

　　当张妩琼带领学生军训时，王陈也在自己的工作岗位上忙碌着。这位21岁的姑娘，2017年从临沂市工业学校毕业。短短两年间，她成了临沂市区一家星级酒店的部门营销经理。与张妩琼类似，王陈同样成长在一个并不富裕的家庭。

　　“爸爸心脏不好，家里收入全靠妈妈种小麦、花生和玉米。当时姐姐读了高中，我想尽早工作来减轻家庭负担，所以选择去读中专。”王陈说，她很感念在学校的三年时光让自己掌握了一技之长，也感谢现在的工作单位提供了让她展示能力的平台。

　　“以前回家是从家里拿东西，现在是往家里送东西。我把每月薪水的一半交给爸妈。”王陈说，自己现在自学了古筝、茶艺、香道，还准备考个初级会计师证。“越努力越幸运、越奋斗越公平”已成为她的人生信条。

　　张妩琼、王陈的人生转折，是“教育扶贫”的一个片段。临沂市近年来蹚出一条从“有学上、不辍学”到“上好学、成人才”的脱贫攻坚新路。2016年以来，当地为建档立卡贫困家庭学生提供财政资助资金超过8300万元。同时，全市中职学校共招收建档立卡贫困家庭学生超过1600人。

　　他坚持：“学生不动老师动”，11次家访，为的是不让一个孩子掉队

　　开学的第三天，王峰峰趁着学校午休时间，又来到四年级学生小宁的家里做家访。近一年来，这已是他对这个孩子的第11次家访。

　　36岁的王峰峰，是甘肃天水市秦安县陇城教育园区上魏教学点的一名在编乡村教师。去年11月，他从陇城教育园区南七小学调到上魏教学点担任校长。很快，小宁家特殊的家庭情况便引起他的注意。

　　“小宁并非严格意义的留守儿童，但母亲因家境贫苦已离家多年，家里靠年事已高的奶奶维系，家外靠父亲一人挣钱养家。”王峰峰记得，小宁给人的初步印象就是性格很内向、不爱说话，也不乐于帮助同学，学习成绩落在后面。

　　可就是在一次次家访中，王峰峰发现小宁年纪虽小却很懂事，一回到家就忙里忙外做家务。接触时间一长，他更发现小宁的概括归纳能力出色，这为他打开小宁心结找到了突破口。

　　“我所能做的，就是给予小宁更多关爱与呵护，来缓解他的生活压力；帮助他制订适合自己的学习方案，不断表扬鼓励孩子发挥优点和特长。”令王峰峰欣慰的是，不到一年时间，小宁的各科平均成绩从不及格变成80分以上。

　　秦安县是河西走廊上的深度贫困县，经济发展的滞后令师资分外紧缺。2015年，当地实行“学生不动老师动”的巡回走教模式，2002年参加工作的王峰峰第一时间报了名。走教之初，因车辆暂未配备到位，老师们就靠步行、骑自行车或摩托车，往来于不同教学点，为山乡学童带去音乐、体育、美术等课程。

　　王峰峰当了17年乡村教师。他觉得这里的天与地更适合自己。“在乡村成长起来的教师更懂得乡村教育，更了解农村孩子们需要什么样的教育。每当看到孩子们求知的眼睛、家长们淳朴的笑脸，我就感到自己所有的坚持都是值得的。”王峰峰说。

　　她欣慰：留守儿童“陪伴式教育”，不会再让下一代吃没文化的亏

　　身在广东惠州的李敏，带着几分无奈挂断了手中的电话。这是一通拨往几千公里外四川广元宝轮镇老家的电话。“两个女儿，从小交给外婆外公拉扯长大。妈妈对她们而言，更多只是电话那头的几句叮嘱与唠叨。”自认为是“打工者二代”的“85后”李敏说。

　　李敏女儿就读的宝轮镇苟村范家小学，今年上学期全校80名学童中，留守儿童就超过三成。

　　让李敏欣慰的是，老家学校的条件比自己读书时好了太多，老师更认真负责。“家里老人辅导不了作业，老师放学后就给孩子‘开小灶’。”李敏说，在微信家长群里，每天都有班主任发来的学生活动照片、视频等，女儿最近学习如何、情绪怎样，老师都会与家长私信交流。

　　在农村中小学占85％的广元，为留守儿童提供“陪伴式教育”的学校越来越多。如范家小学就打造了师生、学生间互相尊重与关爱的“班家文化”，尽力弥补留守儿童成长过程中的情感缺失。

　　与李敏不同，王小荣选择留在女儿身边。在贵州毕节市黔西县花溪彝族苗族乡，记者见到了王小荣与她12岁的女儿。由于地处乌蒙山集中连片贫困地区，这里的人们不得不外出谋求生计。近年来，当地想方设法创造更多家门口的就业机会，一些家长决定返乡工作、陪伴子女成长。

　　望着墙壁上女儿成行成列的奖状，43岁的王小荣一脸自豪。“我不到20岁就出门打工，没有文化知识，全凭苦力吃饭。”王小荣说，那时候挣钱不多、离家遥远，就想着不能让自己的孩子“再吃没有文化的亏”。

　　花溪小学校长陈安贵说，现在有许多像王小荣一样的家长，坚信“知识改变命运，教育照亮人生”。国家对农村教育的支持与帮扶，更让家长坚持子女接受教育的决心愈发坚定。

编辑： 罗予岐

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