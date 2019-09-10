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研究部署加强学校安全保障等工作

2019-09-10 09:23 来源：南方日报 苏力
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　　9月9日，省长马兴瑞主持召开省政府常务会议，研究部署加强学校安全保障、提升标准化工作水平、推进工业企业技术改造及小升规等工作。

　　会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于学校安全重要讲话精神，全面强化我省学校安全教育与管理，大力规范学校安全工作，为建设教育强省、办好人民满意的教育提供有力的保障。要明确各类主体在学校安全工作中的职责，坚持政府负责、积极预防、社会参与、综合治理；着力加强校园内部安全管理，建立家校共建机制，完善校园安全管理平台体系建设；加强校园周边安全管理，划定校园周边安全区域，落实安全防控措施；加强校外活动和实习安全管理，明确学校安全教育职责，切实加强对学生和教职工的日常安全教育。会议审议并原则通过《广东省学校安全条例（草案）》，决定经修改后提请省人大常委会审议。

　　会议强调，完善我省标准化法规体系，深化标准化工作改革，对促进质量提升和科技进步、推动经济高质量发展有重要意义。要进一步明确政府和部门标准化工作职责，建立标准化协调机制；细化地方标准、团体标准、企业标准制定的具体要求，明确有关标准制定程序；加强标准实施管理，建立团体标准、企业标准自我声明公开制度，建立标准实施信息反馈和评估机制；强化标准化工作监督管理，加强标准制定实施的指导和监督工作，完善争议解决制度。会议审议并原则通过《广东省标准化条例（草案）》，决定经修改后提请省人大常委会审议。

　　会议强调，要深入落实党中央、国务院关于支持企业技术改造和设备更新、稳定制造业投资的工作部署，加大力度支持工业企业技术改造和小升规。要按照分类扶持原则，进一步提高粤东粤西粤北地区技改项目奖励标准，加快推动欠发达地区工业经济发展；切实加大奖励力度，提高技改奖励上限，扩大奖励范围和奖励周期，优先安排技术改造设备更新奖励资金；在省加大奖励基础上，鼓励有条件地市设置技术改造资金，形成省市合力。提高小升规奖励标准，持续奖励成长性好的新升规企业，进一步激发企业上规积极性。

　　会议还研究了其他事项。

编辑： 罗予岐

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