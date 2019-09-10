让每个孩子都能遇见最美教师

百年大计，教育为本。教育大计，教师为本。

百年大计，教育为本。教育大计，教师为本。

今天是我国第三十五个教师节。在这个具有特殊意义的日子里，很多人都会向自己的老师送上鲜花、表达敬意、感恩他们三尺讲台上的付出与奉献。一声声“老师，您辛苦了”，汇聚成全社会尊师重教的风尚。不久前，2019致敬“感动广州的最美教师”文艺晚会在广州中山纪念堂落下帷幕。6位院士为荣膺“最美”的10位优秀教师颁发奖杯和荣誉证书，全市师生代表近3000人欢聚一堂，在感动中一起迎接教师节的到来。

师者，人之模范也。在学生眼里，老师是“吐辞为经、举足为法”，一言一行都会给学生以极大影响。陶行知先生曾说，教师是“千教万教，教人求真”，因为教师对学生的影响，离不开学识、能力，更离不开教师为人处世、于国于民、于公于私所持的价值观。番禺职业技术学院思政课教师曹群，用31年岁月践行使命，当好学生健康成长的引路人；天河区启慧学校教师李娜，扎根特殊教育一线19年，让每一位特殊孩子成为优秀的自己，成就有价值的人生……为学生扣好人生第一粒扣子，广大教师要用好课堂讲坛，用好校园阵地，用自己的行动倡导社会主义核心价值观，帮助一代又一代年轻人成为实现民族梦想的栋梁之材。

师者，教之以事而喻诸德者也。合格的教师首先是道德上的合格者，好教师首先是以德施教、以德立身的楷模。常言道，学高为师，德高为范。师德师风，就是评价教师队伍的第一标准。在从化区第五中学，郭东文教师身残志坚，却始终奋斗在教学一线，把生命中最宝贵的十多个春秋奉献给山区教育事业；广州市教研院学前教育科科长张琼，用短短3个月时间创办了一所实验性高品质幼儿园，尽管突发心肌梗塞，心脏植入两个支架，但康复不久，她又马上投入到工作当中……广大教师应该见贤思齐，不断提高道德修养，提升人格品质，并把正确的道德观传授给学生。

师者，传道授业解惑也。教师自古就被称为“智者”，扎实的知识功底是教师的基本素质。知识储备不足、视野不够，教学中必然捉襟见肘，更谈不上游刃有余。所以，学生往往可以原谅教师严厉刻板，却不能原谅教师学识浅薄。花都区花东镇七星小学的体育教师赖宣治，面对设施不足、条件落后等困难，通过改进方法、创新教学，培养出20多名世界跳绳冠军，让这所名不见经传的农村学校走上国际舞台。南方医科大学珠江医院临床技能中心主任田京，大胆引进PBL教学模式，通过案例交流、小组研讨，帮助学生成长为专业领域的一把好手……为了使学生获得一点知识的亮光，教师应吸进“整个光的海洋”，严谨笃学、刻苦钻研，不断充实、拓展和提高自己。

教师是人类灵魂的工程师，是人类文明的传承者。新时代新形势下，新的发展目标和技术手段，对教育和学习提出了更高要求。比如这几年，在线教育蓬勃发展，一方面使优质教育资源惠及更多人群，另一方面也丰沃了教学理念、方法的创新土壤。过去讲，要给学生一碗水，教师要有一桶水，现在看，这个要求已经远远不够，应该有一潭水、一池水才行。

为此，我们要坚持党对教师工作的全面领导，引导广大教师争做党和人民满意的“四有”好教师；要倡导全社会尊师重教，努力让教师成为社会上最受尊敬、最令人向往的职业；更要深化教师工作领域综合改革，让广大教师安心从教、热心从教，让每一个学生都享受成功喜悦、实现人生出彩。 （毛梓铭）