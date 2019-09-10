赋能教育行业人才队伍建设，多家机构共建“AI+教育联盟”

9月10日教师节，2019“智教育•创生态•助未来”教育主题峰会在广州举办。

9月10日教师节，2019“智教育•创生态•助未来”教育主题峰会在广州举办。大会旨在推进新时代教育信息化发展，探索引领教育改革发展的新途径，积累可推广的人工智能科研、教育与创新教学的成果与经验、新模式。成人在线教育企业尚德机构在大会上宣布，面向教育同业提供免费开放教师资格证的培训课程，赋能教育行业人才队伍建设。

教育部《2018年全国教育事业发展统计公报》近日发布数据显示，过去的一年里，全国学校总量、学生人数都有明显增长。2018年全国共有各级各类学校51.88万所，比上年增加5017所，增长0.98%；各级各类学历教育在校生2.76亿人，比上年增加539.40万人，增长2.00%；专任教师1672.85万人，比上年增加45.96万人，增长2.83%。

与教育市场一同快速增长的还有对于教师的需求，前程无忧近日发布《2018教师供需情况报告》显示，截至2018年8月31日，前程无忧今年发布的1800多万个空缺岗位中，来自教育/培训行业的工作机会有82万个，占比近5%，比2017年同期增长19%。其中七成以上是招聘“教师”。

AI+教育 行业如何面对互联网浪潮

一方面是教育市场的不断增长，一方面是教师人数的短缺，加快了培养优秀教师的速度。尚德机构16年来致力于学历提升和职业技能提升，在此次论坛上，尚德机构的代表分享互联网领域创新技术在成人在线教育领域的最新应用成果，如何用AI提升学员的学习效率。

比如通过庞大的数据库分析学员的学习数据记录，利用AI智能学习助手分析学员对课程知识点的掌握程度，形成详细的学习报告及个性化建议；针对学员比较薄弱的课程，会为其制定个性化复习计划，让学员能够更高效而有针对性地复习。

尚德机构通过AI筛查出最高频且占据试卷60%的知识点，教研人员与教师再将知识点转化为通俗易懂的课程，为学员输出量身定制、最短的学习路径；学生仅需复习高频知识点即可通过考试。在理想情况下，学员可以节约60%-70%的时间，降低了学习的难度。而对学员知识点掌握情况进行建模，在此基础上针对性地为学员推荐适合学习的课程和习题等举措，则有效地实现了个性化教学，真正的做到了因材施教。

创建AI+教育联盟，保障培训机构教师“持证上岗”

大会现场，尚德机构与VIPKID等教育同业创建“AI+教育联盟”同时宣布，面向教育同业提供免费开放教师资格证的培训课程，赋能教育行业人才队伍建设，保障培训机构教师“持证上岗”。他表示，近年来，报名参加教师资格证考试的人员越来越多。2017年，全国28个省份教师资格证国考笔试总人数达310万人，而2018年上半年全国笔试总人数就已达200万人，同比增长122%。而随着上述利好政策的出台，教师待遇和地位的提升，有助于吸引更多人进入教师行业。

为满足市场不断增长的需求，提高学员学习效率和考试通过率，尚德机构学术中心院长付志宽从面向教育同行提供免费教师资格证培训，共创共享教育智能新生态的角度作出了分享。他表示，尚德机构针对教师资格证考试在课程、学习助手、模拟体验和教材复习四方面进行了提升。

在课程方面，尚德提供的在线课程培训体系包括一轮全面课程讲解，并配备尚德独创的补课模式——将数小时课程要点浓缩为几分钟精华课程，帮助学员节省时间更高效的复习，同时搭配一至两轮的复习。相较于其他机构相对紧凑的学习时间，此举能够帮助学员更全面地梳理考试要点。

针对最新考纲及考情，尚德机构为学员提供基础精讲直播、综合素质以及教育基础知识和基本原理、课程教学、心理辅导等知识与能力方面的针对性培训。报读的学员还可以接受职业素质能力培训，尚德机构将为学员传授职业理念、法律法规、职业道德、文化素养等方面内容。后期，还可为学员提供参加招聘宣讲会、教师职位选择以及简历推荐等就业服务。

据尚德机构数据显示，通过教师资格证课程学习后，通过率有明显的提升，其中2018年4月考期的学员，在使用直播或录播学习的出勤率达到80%，教师资格证的通过率就能达到83%。

尚德机构始终希望除了成绩和证书，教师资格证学员可以在学习过程中发现更多可能性，获得更多新认知。