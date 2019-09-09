99公益日　这个团队为250名听障大学生带来免费语训服务

在99公益日活动期间，为了让听障大学生享受到科技带来的便利，专注于为听障人士提供服务的华南理工大学创业团队——音书无障碍研究中心联合中国听力医学发展基金会共同推出“听障大学生AI语训”。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/陈国强）在99公益日活动期间，为了让听障大学生享受到科技带来的便利，专注于为听障人士提供服务的华南理工大学创业团队——音书无障碍研究中心联合中国听力医学发展基金会共同推出“听障大学生AI语训”。听障大学生可通过关注微信公众号“音书”报名参加活动，也可以在腾讯公益上搜索“听障大学生AI语训”来了解该公益项目。主办方最终将为250名听障大学生提供为期一年的免费语音训练辅具。

据了解，“99公益日”是由腾讯公益联合数百家慈善组织、知名企业、明星名人、爱心媒体，由中央网信办网络社会工作局、民政部社会组织管理局指导，响应国家9月5日中华慈善日的号召，共同发起的一年一度的全民公益活动。

音书CEO石城川告诉记者，对于普通的求职大学生，思考的是找一份待遇好的工作。但对于听障大学生而言，大多思考的是：怎样找到一份工作以及在工作中不被轻易炒掉。即便告别十年寒窗，他们依然需要提升自己的口语表达能力，才可以在职场以及人际交往中，走得淡定而从容。

据介绍，音书无障碍研究中心研发的言语康复系统，结合了人工智能语音评测技术，分为拼音、单词、句子和文章四个环节，听障人士根据评分来评测自己发音准确性和提供训练模式，坚持下来，能有效帮助他们提高说话水平。

石城川自己就是音书APP的第一位用户。大多数人不知道的是，石城川11岁时被确诊为因生病而导致的极重度感音神经性耳聋。他虽然依靠努力一路考入中学、大学，但由于吐字不清，难以与人交流，他越来越不愿意开口说话，性格也变得日益封闭。

一般来说，解决这个问题的办法是到大城市的专业机构接受系统性的言语康复训练，但是康复费用、训练时间，都不是一个在读学生所能承受的。

毕业后，石城川和团队一起研发了音书APP，致力于通过互联网+人工智能技术，改善听力言语障碍群体的沟通现状，打造一条属于听障伙伴的“盲道”。

在音书的帮助下，听力言语障碍群体正在依靠科技的进步感受到无障碍沟通的便利。不少用户在公众号后台、微信客服里与团队分享起各种“第一次”：第一次参加演讲比赛、第一次独自到医院看病、第一次主动给家人打电话……而这，正是石城川和音书团队走下去的最大动力。