两高联合发布司法解释：明确高考等4类考试作弊属犯罪

最高人民法院、最高人民检察院联合对外发布《关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》。

最高人民法院、最高人民检察院联合对外发布《关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），对在高考、研究生考试以及司法考试等4大类“法律规定的国家考试”中组织作弊的，处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金，严厉惩治考试作弊犯罪。

《解释》明确了下列考试属于“法律规定的国家考试”：（1）普通高等学校招生考试、研究生招生考试、高等教育自学考试、成人高等学校招生考试等国家教育考试；（2）中央和地方公务员录用考试；（3）国家统一法律职业资格考试、国家教师资格考试、注册会计师全国统一考试、会计专业技术资格考试、资产评估师资格考试、医师资格考试、执业药师职业资格考试、注册建筑师考试、建造师执业资格考试等专业技术资格考试；（4）其他依照法律由中央或者地方主管部门以及行业组织的国家考试。

在此基础上，《解释》第一条第三款进一步规定前述规定的考试涉及的特殊类型招生、特殊技能测试、面试等考试，属于“法律规定的国家考试”。

根据刑法规定，在法律规定的国家考试中，组织作弊或者为他人实施组织作弊犯罪提供作弊器材或其他帮助的，即构成组织考试作弊罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。今天发布的司法解释，还专门对“情节严重”的情形进行了明确说明。

据最高法有关负责人介绍，普通高等学校招生考试、研究生招生考试、公务员录用考试社会关注度高、影响大、涉及面广。在这三类考试中组织作弊的直接规定为“情节严重”；因作弊导致考试推迟、取消或者启用备用试题的也明确规定为“情节严重”；另外，多次组织考试作弊，组织三十人次以上作弊，以及提供作弊器材五十件以上的同样规定为“情节严重”。最高法有关负责人介绍，根据所涉考试的不同，组织考试作弊或者提供作弊器材等帮助的违法所得数额相差较大，基于严厉惩治组织考试作弊犯罪的考虑，将违法所得三十万元以上的也规定为“情节严重”。

此外，《解释》还明确代替考试犯罪的处理规则、考试之前被查处的组织考试作弊行为属犯罪等问题，并对“作案器材”进行了详细解释。

此司法解释自2019年9月4日起施行。

(来源 广东省教育考试院）