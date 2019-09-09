华工广州国际校区“盛装”迎新生

“华南理工大学广州国际校区已经准备就绪，等待新生们的到来！”8日上午，华工广州国际校区举行开学演练，为即将开始的新学期做好准备。

“华南理工大学广州国际校区已经准备就绪，等待新生们的到来！”8日上午，华工广州国际校区举行开学演练，为即将开始的新学期做好准备。今年9月，该校区在智能制造工程、机器人工程、生物医学工程、分子科学与工程和微电子科学与工程5个专业招收400名学生。

2017年3月15日，教育部、广东省、广州市和华南理工大学四方签署共建华工广州国际校区协议。该校区学科布局瞄准世界科技前沿，秉承“以工见长”的办学特色，打造多个新兴前沿交叉学科，构建在地国际化办学新模式。

2018年5月9日，华工广州国际校区启动建设，今年9月前完成一期首批工程供师生进驻，2021年实现整体交付。该校区已于2018年招收首批研究生，今年9月首次招收本科生，并最终建立完整的本科-硕士-博士研究生培养体系，达到1.2万人的在校学生规模。

华工广州国际校区地处粤港澳大湾区1小时交通圈内，位于番禺区广州国际创新城，与大学城校区隔江相望。华工在三个校区间设通勤车接驳，师生可以在校区间自由往来。在建筑设计上，华工广州国际校区主体建筑以红砖为外墙，大气端庄。建筑布局错落有致，凸显中西合璧。校区采取街区式布局，契合岭南地区的地域气候特征。广州国际校区将探索实施“书苑制+全程导师制”，打造新型的学生多元成长社区，学生可以自主选择进入感兴趣的书院社区进行学习和生活。