穗12项就业补贴可网上申请

为把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动作为当前首要政治任务，为群众解决办事难题，记者近日从广州市人社局获悉，广州市将12项就业补贴“搬上网”，实现网上申请。

广东省“百项疏堵行动”调研发现，广州岗位补贴申请等存在办事排队的问题。为把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动作为当前首要政治任务，为群众解决办事难题，记者近日从广州市人社局获悉，广州市将12项就业补贴“搬上网”，实现网上申请。

此前，广州市单位招用困难人员社会保险补贴、岗位补贴、创业带动就业补贴办理时间为单月1日—20日，其余时间无法办理。群众和企业反映存在“预约难、排队长”的情况。广州市人社局相关负责人透露，该局已重新调整办理流程，将招用困难人员社会保险补贴、岗位补贴等3个群众反映比较强烈的事项，连同其余相关事项统一“上网”，12项就业补贴可在该局网上服务大厅线上申请。

12个项目分别是：招用就业困难人员社会保险补贴、招用就业困难人员一般性岗位补贴、小微企业招用应届高校毕业生社会保险补贴、灵活就业社会保险补贴、社区就业社会保险补贴、应届高校毕业生到基层就业补贴、高校毕业生基层就业岗位补贴、一次性创业资助、创业企业社会保险补贴、创业带动就业补贴、高校毕业生创业带动就业社会保险补贴、招用受影响职工一般性岗位补贴。

记者实际操作发现，申请相当便利。以申请“灵活就业社会保险补贴”为例，第一步：登录进入网办前台系统，点击菜单劳动就业—专项资金—专项资金申请，选择补贴类型为灵活就业社会保险补贴。第二步：点击下一步，勾选阅读声明，进入申请页面，录入相关信息。第三步：确认无误后，就可以点击提交按钮。