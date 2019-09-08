东莞“慧教育”为群众幸福加码

教育是民生之本，亦是城市转型发展、社会文明进步的一面镜子。

来自东莞市教育局数据，截至2018年底，全市共有中小学、幼儿园、高校等共计1726所，其中全市民办学校共有1223所；全市有各类在校生168万人，其中非户籍学生118万人（不含高校）。

教育是民生之本，亦是城市转型发展、社会文明进步的一面镜子。以百万为计算量级，东莞如何提升教育公共服务水平，办好人民满意的教育？摆在东莞教育人面前的难题，并不轻松。

一砖一瓦方成高楼大厦，一生一校皆为关注对象。

近年来，东莞教育坚持“立德树人”，推进教育改革创新的力度、广度、深度，在“培养优秀人才”“打造优良师资”“构建优良生态”三个维度上做文章，深度诠释东莞教育“十三五”规划的核心关键词之一——优质，为“湾区都市、品质教育”打出一张闪亮的东莞特色牌，为人民群众幸福感获得感加码。

坚持立德树人

素质教育迎来全面开花结果

东莞教育“十三五”规划，全面开启了“慧教育”时代。回归教育初心，提出智慧育人、育智慧人，让每一个学生都受到最适合的教育。

围绕“慧教育”战略，践行“立德树人”，全面实施素质教育，推进教育治理体系和治理能力现代化，东莞教育人不断深化德育教学改革。

2018年东莞举办中小学德育课程展示交流活动，全市线上线下3000多名德育课程教师参加活动；在德育工作队伍建设上，去年东莞增设30个名班主任工作室，线上线下2800多名班主任教师参加班主任专业展示活动。截至2019年6月，东莞认定东莞市中小学生社会实践基地达90个。

育人为本，德育为先，德育在东莞得到上下一心的重视，也让师生凝聚昂扬向上的精神面貌。今年4月，东莞市委书记梁维东率队调研全市学校思想政治理论课建设情况，在东莞理工学院学生中心，他勉励师生“树立正确的世界观、人生观和价值观，不断提升思想境界，努力增强本领，为中华民族伟大复兴贡献力量”。

以“立德树人”为本，师生同心，学生德智体美劳得到全面发展，近年来东莞学子在各级、各类比赛中频频崭露头角，素质教育迎来全面开花结果。

近年来，全市共有61所学校获评全国校园足球特色学校，21所获评全国校园篮球特色学校，138所获评省级青少年校园足球推广学校，71所获评广东省书香校园，3所学校获评为全国中华优秀文化艺术传承学校，12所学校获评为省艺术教育特色学校，凤岗镇被评为省“农村学校艺术教育实验县”。

此外，在今年4月全国第六届中小学生艺术展演活动上，由道滘镇济川中学选送的《骨架彩塑工作坊》代表广东省参赛，最终该工作坊和案例分别荣获全国一等奖。

就在一个多月前，第34届全国青少年科技创新大赛在澳门举行，来自东莞中学的高二学生曾嘉以科创项目《基于同步辐射技术对提高镁合金硬度的热处理过程的研究》捧回大赛一等奖，这是近20年来东莞学子获得的第5枚金牌，更是东莞高中学生获得的首枚金牌。

同样也是在今年暑假，2019年第二十届全国中小学电脑制作比赛活动在山东寿光市举行，东莞学子带去7个作品，与来自全国各地共1700多名选手同台竞技，他们最终斩获6个全国一等奖、1个全国二等奖的好成绩。

培养名师名校长

助力打造“教育现代化强市”

优质师资建设是提升教育内涵的关键要素。东莞围绕新时代教师队伍建设的新目标，立足品质内涵，努力建设德艺双馨的骨干教师队伍，并通过骨干教师队伍的示范辐射引领作用，依托智慧型师资队伍建设，形成教师成长阶梯，以一小批带动一大批，全面推进全市教师队伍的整体提升工程，为构建“慧教育”提供人才支撑。

据统计，2016年以来全市共有“广东省特支计划教学名师”4人、省特级教师21人，南粤优秀教师和南粤优秀教育工作者66人，正高级教师7人。2018年，全市有省级名师、名校长工作室主持人30人，省级工作室数量位居全省第三。骨干教师全面覆盖学前、小学、初中、高中、中职、特教各学段，骨干教师队伍结构更加合理。

以骨干教师队伍建设作为打造教育现代化强市的关键一环，不断加大对教师队伍的培训力度，坚持“立德树人”，是近年东莞教育的真实写照，牢固了“师资”这棵大树的根，学生成长的“叶”才更显丰茂。2018年是东莞教育大收获的一年，教育成绩硕果累累。

全市3所学校入选“中国STEM教育2029行动计划”首批领航学校、5所入选种子学校、1人入选种子教师；学生参加全国中小学电脑制作活动，省赛获奖总数全省第一，国赛获一等奖10个，创历年新高。此外，全年新增省青少年校园足球推广学校40所、国家青少年校园足球特色学校21所；创建2所全国中小学中华优秀文化艺术传承学校、12所广东省艺术教育特色学校。

以全局视角谋划东莞教育，校内教育开花结果，校外教育亮点频频，依托东莞市青少年活动中心，东莞教育人已有了全盘规划，推出实施“小手拉大手”工程，力争到2020年实现“五大组团”各新建或改建不少于1所青少年活动中心（宫）、中心镇新建或改建青少年活动中心（宫）全覆盖。

破解成绩“指挥棒”效应

构建科学多元评价体系

坚持优质师资打造，强化素质教育育人体系。近年来，东莞教育人还不断创新，努力构建科学多元的评价体系，让教育生态形成良性闭环，破解以成绩为主导的“指挥棒”效应，从而又进一步巩固以“立德树人”为教育核心的培养成果。

从学生评价着力，促进教育改革，东莞积极参与国家义务教育质量监测报告。自2015年国家教育质量监测工作正式启动，四年来，东莞共231所学校、8117名学生、3887名教师参与了国家义务教育质量监测测试。

抓住国家教育质量监测带来的机遇，东莞完成对教育评价制度从理论到实践的探索，“教育质量综合评价试点”写进东莞教育“十三五”规划。以此为契机，东莞将在2020年前逐步建立专业化监测队伍，构建体现素质教育要求、以学生发展为核心、科学多元的义务教育阶段教育质量综合评价指标体系。

落在改革探索实践，东莞中考改革实施意见明确，到2021年初步形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生录取模式，促进学生全面发展健康成长，维护教育公平。

由点及面，教育质量综合评价在东莞步步推进。今年3月东莞市教育局携手北京师范大学签署“2019—2024年义务教育阶段教育质量综合评价五年战略协议”，借力北师大专家在教育质量监测领域的人才、科技优势，全面提高东莞教育质量，打造东莞“慧教育”公共教育服务体系。

家庭作为教育的重要组成部分，在构建优良教育生态中，同样不可或缺。作为外来人口大市，六年间，东莞随迁子女人数增长了34万，在保障随迁子女在东莞有书读、读好书的同时，团结家长力量为“慧教育”添砖加瓦值得探讨。

2016年以传播家庭教育知识为切入口，东莞开启全市家庭教育生态的培育，通过平台的搭建，家校共育活动在东莞各街镇学校家如火如荼开展，并取得一系列成果。

目前，《东莞市学校家庭教育品质提升计划（2019—2021年）》已经正式出炉，提出要构建“教育部门主导、培育智慧家长、家校合作共育”新模式，提升东莞学校家庭教育品质，打造家校共育的良好生态。

数读

根据东莞教育“十三五”规划，借助“教师成长阶梯工程”，东莞将建设骨干带动、分层培养的教师成长体系，培育一批在省内外具有较高影响力的名师、名校长（园长），五年将培训名师培养对象150人、名校长培养对象50人、教育名家培养对象25人，设置幼儿园名师工作室30个、普通中小学名师工作室80个、中职名师工作室25个，名园长工作室20个、名校长工作室30个、名班主任工作室30个。

通过实施“小手拉大手”工程，全面提升未成年人实践能力和综合素质，力争到2020年实现“五大组团”各新建或改建不少于1所青少年活动中心（宫）、中心镇新建或改建青少年活动中心（宫）全覆盖。