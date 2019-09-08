教育部：我国教师工资已在全国19大行业排名第7位

9月3日，教育部举行新闻发布会，介绍教师队伍建设进展成效。

9月3日，教育部举行新闻发布会，介绍教师队伍建设进展成效。教育部教师工作司司长任友群表示，我国教师工资由上世纪80年代之前在国民经济各行业排行倒数三位，上升到目前全国19大行业排名第7位。

今年将迎来第35个教师节。全国现有各级各类专任教师1673.83万人，比1985年设立教师节之初的931.9万人增长了79.61%。我国教师素质能力大为提升，学历上，相比1985年，小学初中取得本科及以上学历的教师比例分别增长了61.59%和80.59%。能力上，2012年以来，“国培计划”培训各级各类教师超过1400万人次。

数据显示，2013-2018年，全国一般公共预算教育支出累计16.2万亿元，年均增长7.9%，一直是一般公共预算第一大支出。财政性教育经费占GDP比例连续7年保持在4%以上。同时调整优化结构，教育投入更多向教师倾斜，教师工资福利支出占财政性教育经费比例已经连续多年超过50%。

财政部科教和文化司副司长吕建平表示，加大财政投入，将教师队伍建设作为教育投入重点予以优先保障。中央财政对教育部部属师范大学公费师范生，按照每生每年1.4万元的标准给予补助，同时引导各地多种形式开展地方师范生公费教育。进一步提高师范生生均拨款标准，2013年以来，中央高校师范生和公费师范生生均拨款标准分别提高了3000元和5000元。支持实施国培计划，集中支持中西部地区加强乡村教师培训，2013-2019年累计安排相关资金135亿元。继续支持实施职业院校教师素质提高计划，支持各地建立双师型教师队伍，2017-2019年累计安排相关资金20.25亿元。

同时，落实保障机制，提高教师工资待遇。以义务教育为重点，督促各地优先落实义务教育阶段教师工资收入政策，力争到2020年解决义务教育阶段教师工资待遇问题，中央财政对地方落实教师工资待遇给予积极支持。实施乡村教师生活补助政策，中央财政对实施义务教育乡村教师生活补助政策的地方给予奖补，2013-2019年累计安排奖补资金198.2亿元，实现连片特困地区乡村教师生活补助政策全覆盖，每年惠及约127万乡村教师。

下一步，财政部门将继续把教师队伍建设作为教育投入重点予以优先保障，教育投入更多向教师倾斜，不断提高教师待遇，提升教师专业素质能力。