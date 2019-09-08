46%专业选科不设限！看看高校如何应对新高考

不久前，《2021年在粤招生本科高校选考科目要求》公布，对于刚刚升入高二的广东首届新高考生来说，这份厚达900多页、涉及2.5万多个专业的文件，是两年后考上理想大学的“秘籍”。

不久前，《2021年在粤招生本科高校选考科目要求》公布，对于刚刚升入高二的广东首届新高考生来说，这份厚达900多页、涉及2.5万多个专业的文件，是两年后考上理想大学的“秘籍”。

广东新高考“3+1+2”选考科目方案与大学专业招生要求直接对应。据不完全统计，所有在粤招生高校，接近一半的专业对选科不设限。每个专业对应的科目要求也都一一明确，高中生可以根据自己的兴趣爱好提早规划学业，做足准备。

新高考让考生有了更多自主选择空间，事实上也让大学感到前所未有的压力。记者走访省内外高校发现，新高考正在倒逼高校对专业设置、招生规模、培养方式等方面进行优化，更加注重学生和市场需求，打造“王牌”专业，突出学校特色。

选科要求：46%专业不设限，充分尊重考生意愿

广东新高考“3+1+2”选科方案中，“3”是全国统考的语文、数学、外语；“1”由考生在物理、历史中选择1门；“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物中选择2门。在高校招生环节，每一个专业或招生大类都可以对“1+2”科目进行设置。

记者根据《2021年在粤招生本科高校选考科目要求》进行不完全统计发现，全国在粤招生的25366个本科专业中有约46%对“1+2”选科没有任何限制，给足考生选择权。例如清华大学建筑类、设计学类等以往偏向理科生的招生类别，全部不设限制。同时大批原来文理兼招的专业，例如管理类，大部分高校也全部放开由考生选择。

改革后没有了“大文大理”的区分，“1”限制为历史科目的专业仅2.4%，但对“1”明确为物理的本科专业却占到了47.19%，换句话说，高校理工类专业普遍对物理基础知识有要求。在首选科目确定为物理后，对“2”不提科目要求的专业占到34%，例如生物工程、化学类、医学类提出了限制“化学或生物”的要求。

公布的选科也体现了一些交叉学科对人才类型的明确要求，原本文理科目的界限被打破，这给高中生学业规划提了醒。例如南京邮电大学“人文地理与城乡规划”专业明确要求考生选考物理，同时化学或地理选考其中一门。浙江师范大学“应用心理学（师范方向）”专业也限定了选考物理，同时生物或思想政治选考其中一门。

总的来看，有明显学科属性的专业会明确选考科目，还有一些高校热门专业，为提高选拔效率设置一定门槛，例如中山大学基础医学、临床医学、预防医学等专业必须要求“物化生”三门科目成绩。

“我们多所高校普遍达成共识，为了充分尊重学生的选择，高校除有明显学科偏向的专业外，尽可能放宽科目组合。”华南师范大学招考处负责人认为，对于大学来说，适当放宽选科限制也有利于招收不同知识储备的新生，为多元化培养和通识教育开展带来更多可能性。

改革影响： 或催生高校格局新一轮洗牌

进入9月，高中已处在改革实操阶段，还有2年才迎来新高考生的高校在焦虑什么？

“新高考着实增加了压力，而且这种压力传导到二级学院，倒逼专业加快内涵式发展。”广东技术师范大学招办主任郭磊直言。

与以往填报志愿先选学校再挑专业不同，新高考从高中选科开始，把“藏”在高校身后的各个专业推向台前，考生选择著名学府还是王牌专业，有了更多元的考虑。

对专业重视度提升，可能改变高校现有实力格局。记者走访发现，不少高校规划部门正在谋划，哪些王牌专业拿得出手要集中发展，哪些不适应社会发展的专业要纳入“退出机制”；而专业负责人也开始紧张，自己是否能适应社会需求，如何打造品牌特色？

“按新高考招录趋势，同一所高校不同专业可能因实力悬殊，录取分数会有较大的分差，生源差距进一步加大，对学校管理提出新的要求和挑战。”中山大学南方学院招生办公室主任马忞说，因此学校加紧在人才培养方案上作调整，同时集中力量培育优势专业，还计划扩大“大类招生”占比，调整相同学科体系内的专业的教学计划。

事实上，“大类招生”正在成为基础教育赋予学生更多选择权后，牵动高等教育改革、融通通识教育与专业教育的具体举措。在省外，清华大学、南京大学、北京航空航天大学近两年纷纷实行“大类招生”，采用宽口径招生培养。

高校应对：更主动介入高中生学业规划

江苏与广东同属于全国第三批实施新高考的省份，记者采访南京大学学工处副处长、本科招办主任李浩了解到，不少高校已经在新高考中主动作为，对中学生学涯规划提前指导，成为吸纳生源、供需对接的重要一步。

“作为人才接续培养跨段的接收方，高校在高中生学涯规划教育方面有着义不容辞的责任，应主动寻求和基础教育阶段的培养连接点、双赢平衡点，建立常态化生涯规划教育体系，促进以高校和学生双向选择为基础的新高考方案稳步推进。”李浩说，南京大学自去年开始，与江苏省淮阴中学、震泽中学、常熟中学等共建创造力发展及学涯规划课程，定期开展相关活动。面向高中的学涯和生涯师资培训课程也将很快推出。同时，开展高校选拔方式宣传，让学生全面了解多元录取的选拔机制和政策要求，帮助中学建立学生生涯规划测评系统。

而在省内，吉林大学珠海学院招生就业办主任、创新创业学院院长刘冰介绍，吉林大学珠海学院在2017年开始提前介入高中生学业规划，通过与生源中学开展公益活动，推动生涯规划名师讲座、大学生科技社团进中学，邀请生源地中学来学校参观交流。同时，该校到地方开展招生宣讲会和生涯规划指导讲座，通过建立大数据反馈等方式收集反映学生需求，为考生家长提供持续性指导。