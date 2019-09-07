留学生如何顺利度过适应期？

海外求学的安全知识也是必备的。

海外求学的安全知识也是必备的。留学生需提前了解中国驻各国机构的联系方式：如在美国，犯罪报警、急救、火灾等事故的紧急号码只有一个911号码；加拿大紧急求助电话(警察、消防、救伤)911，如需华语服务，请向接线员说出“Chinese”。

租房要选择安全区域，谨慎选择室友，公共的事情遵循“丑话说在前面”的原则，约法三章，避免以后的冲突。出行方面，不要搭陌生人的车，搭计程车时，尽量坐在司机后边的座位，并严格遵守当地交通法规，配合警察行动，迷路时勿盲目开车，以免误入“禁区”。

此外，留学生在海外生活，购买一份适合的保险非常重要。不少国家的医疗是很贵的，万一遇到严重的疾病，学校会把学生转到当地的医院治疗，所需的医疗费由学生自己支付。录取学校寄的介绍资料中一般会说明学校能够提供的保健服务内容及其费用。如果所就读的大学不提供健康保险，那么自己必须参加一项健康保险计划。

与其说如何顺利度过适应期，不如说是如何更快地融入和接受新文化。很多学生对于第一次长时间离开家离开父母，会产生忧虑和焦灼的情绪。对此，启德留学加拿大部经理孙芬建议，学生要正视这类情绪，并且学会懂得合理地消化，不要让自己一直沉浸在这样的情绪中。大家可以参加各种活动，结交一些意气相投的朋友，很快就能克服负面情绪。启德留学广州美研部经理熊静建议，留美新生务必参加学校的Orientation（迎新会）。Orientation和国内的开学典礼有些类似，但实用性要强很多，活动内容也更加丰富多样，时长一般为一到两周。在这项活动中，学校通常会向留学生介绍学校的情况以及需要注意的事项，目的是让学生在尽量短的时间能尽快适应校园环境和校园生活。