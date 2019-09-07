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升国旗 唱国歌 广东数万名大学生这样迎接新学期

2019-09-07 08:36 来源：羊城晚报 张璐瑶
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　　“我为祖国升国旗”，“与国旗同框”，国旗下上“思政第一课”……9月，广东多所高校迎来开学季。升国旗、唱国歌、向国旗敬礼，数万广东大学生们一起上了一堂特别的“开学第一课”。

　　开学第一课，向祖国表白

　　9月2日上午，中山大学广州、珠海两个校区同步举行开学典礼。典礼开始前，首先举行了庄严的升国旗仪式。鲜艳的五星红旗在近万名师生注视下冉冉升起。升旗仪式后，中山大学党委书记陈春声寄语新生们，希望大家自觉弘扬践行爱国奋斗精神，努力成为社会主义建设者和接班人，与这所大学一起为祖国繁荣、民族复兴、人民福祉贡献才智与力量。中山大学校长罗俊勉励新生，大情怀、新追求、真本领、高品位，是新一代中大学子应该具备的气质和素养。

　　在华南理工大学五山校区，9月2日上午7时，新学期第一场升旗仪式在这里举行。升旗手、护旗手踏着整齐划一的步伐，将国旗护送至升旗台。随着《义勇军进行曲》的熟悉旋律，升旗手扬旗手振臂一挥，五星红旗迎风展开，全体师生行注目礼，国旗迎着清晨的微风缓缓升起。

　　在暨南大学石牌校区，9月2日上午7时，新学期的第一面五星红旗在这里升起，约2000名暨大师生向国旗行注目礼，并大声向祖国表白：“我爱你，中国！”升旗仪式后，暨大国旗护卫队手拉手摆出“70”字样，为祖国庆生。新中国方言学开拓者之一、中国当代语言学家、暨大中国语言文学系的88岁退休老教授詹伯慧路过活动现场，也激动地挥舞国旗，与国旗同框。

　　国旗下上“思政第一课”，做新时代爱国青年

　　在深圳大学后海校区、西丽校区，9月2日上午，近3万名师生在雨中升国旗、唱国歌。深圳大学党委书记刘洪一表示，我们不能忘记革命先烈、创新创业前辈，更不能忘记接续前辈理想、继续努力奋斗、创造更加美好的未来！深圳大学校长李清泉希望，深大的每一位同学都不忘初心，做一个目光如炬、意志坚定、勇往直前的新时代爱国青年。

　　在广州中医药大学大学城校区，9月2日7时，7000名师生迎着朝晖，齐聚大学城校区国旗广场，举行庄严隆重的升国旗仪式。当天，该校党委书记张建华、校长王省良等与各学院师生一起手执国旗，从《团结就是力量》到《歌唱祖国》，激情满怀地开展爱国歌曲对唱。

　　在广东医科大学东莞校区，9月2日上午，在万名师生的注目礼下，鲜艳的五星红旗冉冉升起、迎风飘扬。该校党委书记、校长卢景辉在国旗下勉励青年学子，要胸怀理想，坚定信念；要心无旁骛、求知问学；要自强不息、矢志奋斗；要立德修身，笃实力行。

　　在南方医科大学顺德校区，9月2日上午，全体师生一起“为祖国升国旗”。在国旗下，南方医科大学党委书记陈敏生为学生们讲授了新学期的思政第一课。

　　在广东外语外贸大学南校区，9月2日上午，该校党委书记隋广军等校领导与师生们一起举行“升国旗、唱国歌、向国旗敬礼”活动。升旗仪式后，全体师生面向国旗，庄严宣誓。

　　在广东以色列理工学院，9月2日上午，一场特别的升旗仪式正在举行。2019级新生和教职员工代表共300余人整齐列队，雄壮的国歌声中，五星红旗冉冉升起。广以副校长、党支部书记林丹明在国旗下讲话时寄语同学们：爱国奋进，实干圆梦。

编辑： 罗予岐

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