盘点2019年“开学第一课” 哪一位校长的金句戳中你心？

今天我们收集了一批广东高校的校长寄语，一起听听看他们是怎么给萌新们上的“开学第一课”，希望能与2019级的同学们共勉。

9月伊始，一眨眼又到了开学的季节，距离一些高校的开学日已经过去一周了。回顾从前，展望未来，在接下来的四年里，这些刚踏入大学的新生将要开启全新的校园生活。今天我们收集了一批广东高校的校长寄语，一起听听看他们是怎么给萌新们上的“开学第一课”，希望能与2019级的同学们共勉。

UIC

汤涛校长 | “汲取中国传统智慧，掌握现代科学知识”

UIC的校长汤涛院士在开学典礼上提到了“博雅大学“，何为博雅？就是注重培养和健全学生的品格，而不是单一地传授知识。他们以学生为中心，关心每个学生的成长和发展。他们还鼓励学生深入了解中国的历史和文化，希望学生既能在传统的中国智慧中受到良好熏陶，也能熟练掌握现代自然科学、社会科学或管理科学等专业学科。

汤涛校长告诫同学们，UIC对学术要求很高，每个人都需要拿出最高标准的学术表现。他还对新生寄予了三点厚望，希望他们能热爱生活，追求幸福；学会主动做事，管理好时间；增长阅历，做到全面发展。

南方科技大学

陈十一校长 | “成为一个巨人，做巨人做的事，走巨人走的路，推动整个世界向前进”

在南方科技大学的开学典礼上，陈十一校长与同学一同回望了百年历程，感叹科学和技术是一条爱国报国的历史主线。他鼓励同学们按照自己的规划选择自己课程、科研和创新项目，形成有自己特色的知识、能力、思维框架。

他给新同学们即将开启的大学生活提出了四点建议：一是打好学习的基础，他希望大家珍惜每一分时光，带着对知识强烈渴求的饥饿感，懂得下“笨功夫”、坐“冷板凳”；二是敢于挑战极限，在继承前人成果的基础上，敢于创新，追求卓越，推动“源头创新”，同时不断提升自己的“承重”能力；三是善于选择，南科大为同学们提供了丰富多彩的资源，要善于发现“自己的大学”，成为自己学习的主人。四是了解社会，让学习生活具有方向感和时代感。

在致辞的最后，陈校长引用了一首诗与同学们共勉：“成为一个巨人，做巨人做的事，走巨人走的路，推动整个世界向前进。”鼓励同学们勇于担当，为成为对社会有卓越贡献的栋梁、成为能够推动社会和人类进步的人才而不懈努力。

港中大（深圳）

徐扬生教授 | “清空自己，从零出发”

香港中文大学（深圳）校长徐扬生教授每一年面对新生的时候，都会和他们说，“大学是一个新的开始，你必须清空自己，从零出发。”他说：“人生如同一趟旅程，只有肩上的行李轻了，才能走得更远，要做到这一点，你就得放下一切不必要的东西。从现在开始，要放下过往，才能去书写自己的未来。“

徐教授在致辞中回顾了学校的发展情况和“一腔热血，百年大学，千载品牌，万世良心“的办学宗旨。他还给新同学们提出了两点希望：首先，我希望你们在大学期间能够培养自己宽容的胸襟，要多交朋友，你如果经常与一些在学问上、人格上有极高修为的大师在一起的话，你自己的追求与境界自然会得到提升，会向着一个更高的方向去努力。其次，我希望同学们在大学期间能够学会时间管理。合理使用时间是每个人一生的功课，人与人之间的差别就在于如何管理自己的时间，善于学习的好的大学生活应该是合理规划好你的生活，确保你有足够的时间去独立思考，去体验丰富的课余生活。

华南农业大学

刘雅红校长 | “‘奋斗’就是最好的答案”

“从今天开始，你们有一个共同的名字，那就是‘华农人’。百年华农因你们的到来而焕发勃勃生机，百年华农也将与你们共同开启新时代的伟大征程。”在华农的开学典礼上，校长刘雅红强调，今年即将迎来新中国成立70周年以及华农建校110周年。她希望学生要肩负起新时代的历史使命，而“奋斗”就是最好的答案。

刘雅红校长向新生提出了三点希望：一是要有奋斗的目标。从高处着眼，从低处着手，树立为中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的远大志向，并付出脚踏实地的实践。同时继承和发扬以丁颖院士、卢永根院士为代表的华农先贤的精神，在“为中华复兴而奋斗”中彰显人生的崇高价值；二是要有奋斗的资本。要练就健康的体魄，保持健康的心理。强健的体魄是学业、事业的基础，保持健康的心态则要求同学们要树立正确的价值取向、悦纳自我、善待他人；三是要有奋斗的自觉。要培养积极主动的意识，拥有持之以恒的毅力，成为新时代的奋斗者，为学业而奋斗、为理想而奋斗、为中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

华南理工大学广州学院

邱学青校长 | “做孜孜不倦的求知者、志存高远的奋斗者、心系天下的担当者”

华南理工大学广州学院的开学典礼在雄伟、庄严的国歌声中拉开了帷幕。校长邱学青希望在未来四年的大学生活里，同学们立身学校，胸怀祖国，把握当下，追梦未来，做孜孜不倦的求知者、志存高远的奋斗者、心系天下的担当者。他表示，学校鼓励学生发挥特长，大力培养学生的创新意识和实践能力。

同时，他也给同学们提出了三点希望：“第一，做孜孜不倦、博学慎思的求知者。希望大家珍惜在大学里最美好的青春时光，结合自己的兴趣和专业，以强烈的求知欲，时不我待的学习紧迫感，在课堂上、在实验室、在各类比赛中沉下心去学习钻研，努力掌握科学方法，养成良好学习习惯；第二，做志存高远、坚韧不拔的奋斗者。希望大家在大学里‘做起而行之的行动者、不做夸夸其谈的空谈客，当攻坚克难的奋斗者、不当怕见风雨的温室花’。第三，做心系天下、甘于奉献的担当者。希望同学们将个人的理想追求融入到国家和民族的事业中，将远大抱负落实到实际行动中，将小我融入大我，与时代同步伐，与人民共命运，心怀爱国之情，笃行报国之志，做好新时代社会主义建设者和接班人。”

最后，邱学青校长祝福他们在大学里 “大海从鱼跃，天高任鸟飞”，收获绚丽美好的校园生活；也希望他们“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。

中山大学

罗俊校长 | “坚定理想信念、提升精神境界”

中山大学罗俊校长对同学们成为“中大人”表示祝贺和欢迎。他指出，中山大学伟人手创不同凡响的建校历史、与国家民族同呼吸共命运的红色基因、敢为人先追求卓越的办学传统，是一代代中大人创造和积淀出来的伟大精神力量，是引领我们前行的宝贵精神财富，是每一位中大人应该传承和追求的内在精神境界。身为中大人，对我们来说，不仅是荣耀，更是继往开来、发扬光大的责任。

罗俊校长希望大家在今后的学习生活中，坚定理想信念、提升精神境界。他对全体2019级新生提出四点期望。第一，要有大情怀。大情怀就是家国情怀，对同学们来说，就是读书学习要时刻与党和国家的命运同频共振，把个人放在国家、民族、社会发展的大维度中寻求自我成长的轨迹。第二，要有新追求。大学学习是一个崭新的征程，青年大学生将肩负沉甸甸的使命和担当。有理想有抱负成为社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，既是大学的根本任务，也是同学们的历史责任。第三，要有真本领。同学们从进校起，就要锤炼严谨认真、坚韧不拔的科学精神，让勤奋学习、敏锐思考成为大学生活的底色和标配，力求真学问，苦练真本领，增长真才干，为今后的大写人生打下坚实的基础。第四，要有高品位。中大学子应该具备一流大学的精神气质，有敢为人先、勇立潮头的心气、勇气和豪气，有超越自我、止于至善的气魄和梦想。这才是有品位、有气质、有境界的中大人。

广东外语外贸大学

石佑启校长 | “时光是最公平的礼物”

广外的开学典礼由校长石佑启主持，他指出，“时光是最公平的礼物，每个点滴的努力，都将在青春的沃土里生根发芽”。他希望同学们在广外坚实地走好每一步，在实现中华民族伟大复兴的新时代，在广外建设国际化特色鲜明高水平大学的新征程中，续写广外新的辉煌。

图片|各高校官方微信公众号

整理|翁子盈 实习生肖瑞盈