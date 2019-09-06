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盘点2019年“开学第一课” 哪一位校长的金句戳中你心？

2019-09-06 10:06 来源：南方网
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　　9月伊始，一眨眼又到了开学的季节，距离一些高校的开学日已经过去一周了。回顾从前，展望未来，在接下来的四年里，这些刚踏入大学的新生将要开启全新的校园生活。今天我们收集了一批广东高校的校长寄语，一起听听看他们是怎么给萌新们上的“开学第一课”，希望能与2019级的同学们共勉。

　　UIC

　　汤涛校长 | “汲取中国传统智慧，掌握现代科学知识”

　　UIC的校长汤涛院士在开学典礼上提到了“博雅大学“，何为博雅？就是注重培养和健全学生的品格，而不是单一地传授知识。他们以学生为中心，关心每个学生的成长和发展。他们还鼓励学生深入了解中国的历史和文化，希望学生既能在传统的中国智慧中受到良好熏陶，也能熟练掌握现代自然科学、社会科学或管理科学等专业学科。

　　汤涛校长告诫同学们，UIC对学术要求很高，每个人都需要拿出最高标准的学术表现。他还对新生寄予了三点厚望，希望他们能热爱生活，追求幸福；学会主动做事，管理好时间；增长阅历，做到全面发展

　　南方科技大学

　　陈十一校长 | “成为一个巨人，做巨人做的事，走巨人走的路，推动整个世界向前进”

　　在南方科技大学的开学典礼上，陈十一校长与同学一同回望了百年历程，感叹科学和技术是一条爱国报国的历史主线。他鼓励同学们按照自己的规划选择自己课程、科研和创新项目，形成有自己特色的知识、能力、思维框架。

　　他给新同学们即将开启的大学生活提出了四点建议：一是打好学习的基础，他希望大家珍惜每一分时光，带着对知识强烈渴求的饥饿感，懂得下“笨功夫”、坐“冷板凳”；二是敢于挑战极限，在继承前人成果的基础上，敢于创新，追求卓越，推动“源头创新”，同时不断提升自己的“承重”能力；三是善于选择，南科大为同学们提供了丰富多彩的资源，要善于发现“自己的大学”，成为自己学习的主人。四是了解社会，让学习生活具有方向感和时代感。

　　在致辞的最后，陈校长引用了一首诗与同学们共勉：“成为一个巨人，做巨人做的事，走巨人走的路，推动整个世界向前进。”鼓励同学们勇于担当，为成为对社会有卓越贡献的栋梁、成为能够推动社会和人类进步的人才而不懈努力。

　　港中大（深圳）

　　徐扬生教授 | “清空自己，从零出发”

　　香港中文大学（深圳）校长徐扬生教授每一年面对新生的时候，都会和他们说，“大学是一个新的开始，你必须清空自己，从零出发。”他说：“人生如同一趟旅程，只有肩上的行李轻了，才能走得更远，要做到这一点，你就得放下一切不必要的东西。从现在开始，要放下过往，才能去书写自己的未来。“

　　徐教授在致辞中回顾了学校的发展情况和“一腔热血，百年大学，千载品牌，万世良心“的办学宗旨。他还给新同学们提出了两点希望：首先，我希望你们在大学期间能够培养自己宽容的胸襟，要多交朋友，你如果经常与一些在学问上、人格上有极高修为的大师在一起的话，你自己的追求与境界自然会得到提升，会向着一个更高的方向去努力。其次，我希望同学们在大学期间能够学会时间管理合理使用时间是每个人一生的功课，人与人之间的差别就在于如何管理自己的时间，善于学习的好的大学生活应该是合理规划好你的生活，确保你有足够的时间去独立思考，去体验丰富的课余生活。

　　华南农业大学

　　刘雅红校长 | “‘奋斗’就是最好的答案”

　　“从今天开始，你们有一个共同的名字，那就是‘华农人’。百年华农因你们的到来而焕发勃勃生机，百年华农也将与你们共同开启新时代的伟大征程。”在华农的开学典礼上，校长刘雅红强调，今年即将迎来新中国成立70周年以及华农建校110周年。她希望学生要肩负起新时代的历史使命，而“奋斗”就是最好的答案

　　刘雅红校长向新生提出了三点希望：一是要有奋斗的目标。从高处着眼，从低处着手，树立为中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的远大志向，并付出脚踏实地的实践。同时继承和发扬以丁颖院士、卢永根院士为代表的华农先贤的精神，在“为中华复兴而奋斗”中彰显人生的崇高价值；二是要有奋斗的资本。要练就健康的体魄，保持健康的心理。强健的体魄是学业、事业的基础，保持健康的心态则要求同学们要树立正确的价值取向、悦纳自我、善待他人；三是要有奋斗的自觉。要培养积极主动的意识，拥有持之以恒的毅力，成为新时代的奋斗者，为学业而奋斗、为理想而奋斗、为中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

　　华南理工大学广州学院

　　邱学青校长 | “做孜孜不倦的求知者、志存高远的奋斗者、心系天下的担当者”

　　华南理工大学广州学院的开学典礼在雄伟、庄严的国歌声中拉开了帷幕。校长邱学青希望在未来四年的大学生活里，同学们立身学校，胸怀祖国，把握当下，追梦未来，做孜孜不倦的求知者、志存高远的奋斗者、心系天下的担当者。他表示，学校鼓励学生发挥特长，大力培养学生的创新意识和实践能力。

　　同时，他也给同学们提出了三点希望：“第一，做孜孜不倦、博学慎思的求知者。希望大家珍惜在大学里最美好的青春时光，结合自己的兴趣和专业，以强烈的求知欲，时不我待的学习紧迫感，在课堂上、在实验室、在各类比赛中沉下心去学习钻研，努力掌握科学方法，养成良好学习习惯；第二，做志存高远、坚韧不拔的奋斗者。希望大家在大学里‘做起而行之的行动者、不做夸夸其谈的空谈客，当攻坚克难的奋斗者、不当怕见风雨的温室花’。第三，做心系天下、甘于奉献的担当者。希望同学们将个人的理想追求融入到国家和民族的事业中，将远大抱负落实到实际行动中，将小我融入大我，与时代同步伐，与人民共命运，心怀爱国之情，笃行报国之志，做好新时代社会主义建设者和接班人。”

　　最后，邱学青校长祝福他们在大学里 “大海从鱼跃，天高任鸟飞”，收获绚丽美好的校园生活；也希望他们“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。

　　中山大学

　　罗俊校长 | “坚定理想信念、提升精神境界”

　　中山大学罗俊校长对同学们成为“中大人”表示祝贺和欢迎。他指出，中山大学伟人手创不同凡响的建校历史、与国家民族同呼吸共命运的红色基因、敢为人先追求卓越的办学传统，是一代代中大人创造和积淀出来的伟大精神力量，是引领我们前行的宝贵精神财富，是每一位中大人应该传承和追求的内在精神境界。身为中大人，对我们来说，不仅是荣耀，更是继往开来、发扬光大的责任。

　　罗俊校长希望大家在今后的学习生活中，坚定理想信念、提升精神境界。他对全体2019级新生提出四点期望。第一，要有大情怀。大情怀就是家国情怀，对同学们来说，就是读书学习要时刻与党和国家的命运同频共振，把个人放在国家、民族、社会发展的大维度中寻求自我成长的轨迹。第二，要有新追求。大学学习是一个崭新的征程，青年大学生将肩负沉甸甸的使命和担当。有理想有抱负成为社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，既是大学的根本任务，也是同学们的历史责任。第三，要有真本领。同学们从进校起，就要锤炼严谨认真、坚韧不拔的科学精神，让勤奋学习、敏锐思考成为大学生活的底色和标配，力求真学问，苦练真本领，增长真才干，为今后的大写人生打下坚实的基础。第四，要有高品位。中大学子应该具备一流大学的精神气质，有敢为人先、勇立潮头的心气、勇气和豪气，有超越自我、止于至善的气魄和梦想。这才是有品位、有气质、有境界的中大人。

　　广东外语外贸大学

　　石佑启校长 | “时光是最公平的礼物”

　　广外的开学典礼由校长石佑启主持，他指出，“时光是最公平的礼物，每个点滴的努力，都将在青春的沃土里生根发芽”。他希望同学们在广外坚实地走好每一步，在实现中华民族伟大复兴的新时代，在广外建设国际化特色鲜明高水平大学的新征程中，续写广外新的辉煌。

　　图片|各高校官方微信公众号

　　整理|翁子盈 实习生肖瑞盈

编辑： 罗予岐

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