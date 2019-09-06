“定1走2”！广东“新高二”开始选课走班了！

9月2日，刚开学的普通高中二年级学生正式开始选课走班。

9月2日，刚开学的普通高中二年级学生正式开始选课走班。这意味着，广东新高考进入实操阶段。

选课走班怎样操作？中学和大学又如何应对？今起，南方日报、南方+记者深入采访省内外中学和大学，推出“备战新高考”系列报道，聚焦广东新高考改革。敬请垂注。

9月2日，广东中小学迎来了秋季学期开学日。上午第四节课下课，华南师范大学附属中学（下称“华附”）高二9班的刘威麟快速收拾好自己的课桌，带上生物课必要的书本和文具，走到位于同一楼层的另一个教室门前“打卡”签到，准备上生物课。

对于广东的高二学生来说，这个学期有点不同。作为广东首届新高考生，他们正式根据“3+1+2”的选考模式“选课走班”。

广东新高考下，首批“吃螃蟹”的“新高二”如何选课走班？记者走访发现，广东多所高中实行根据“1”固定行政班，“2”进行“走班”的模式，满足学生多样化的选课需求。

如何选和走？

开齐选课组合“定1走2”

广东新高考“3+1+2”的选课模式中， “3”为全国统一高考的语文、数学、外语，“1”由考生在物理、历史2门中选择1门，“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物4门中选择2门。

这意味着，高考考试组合从目前的文科和理科两种，变为改革后不分文理科，共有12种选课组合。学生可以根据自己的兴趣特长和发展愿景，自主选择适合自己的科目组合。

广东华侨中学（简称“侨中”）498名“新高二”的选课就涵盖了12种选课组合。其中，139名学生选择“物化生”的组合，占比最多，达28%，“历化地”的组合有6人选择，占比最小。从“1”来看，选择物理的学生达325人，选择历史的学生173人，比例大约为2:1。从“2”来看，生物最受学生“热捧”，共有358人选择该科目。

“498名学生，就有498张课表。”侨中教学处主任武四海说，学校在正式选课前进行了3次模拟选课，充分了解学生的选课意愿并提前做好课室规划、智能排课系统应用等工作，尊重学生的意愿，保障开齐选课组合。

华附教学处主任黄爱国介绍，学校“新高二”的选课涵盖了12种选课组合。“从结果看，选物理的学生占了绝大多数，原来的文理比例接近，而2科选考科目大大增加了学生的选择权。”

12种选课组合让高考选课从“套餐”变为“自助餐”，学校教学秩序也因应而变，传统“学生待在固定班级等待各科老师来上课”的模式被打破，从统一排课转为“走班制”。在“走班制”下，学科课室和教师固定，学生根据自己的能力和兴趣愿望选择适合自身发展的层次班级上课。不同层次的班级，其教学内容和程度要求不同。

选课组合多达12种，学生要如何“走”？记者采访发现，广东多所中学采用“定1走2”的方式，让行政班与教学班相结合。根据“1”的选课情况，按照物理班和历史班分行政班，“2”则进行走班。

例如，某班的学生都是选择物理，那么他们的语文、数学、英语、物理科目都在一起上课，其他2门选考科目再进行走班。华附、侨中、广州市南武中学等均选择了这种走班方式。

武四海介绍，“定1走2”走班模式将学生总体分为物理班和历史班，有利于总分和选考科目单科分层教学。他表示，走班建立在行政班的基础上，可减少走班的占比以保证教学秩序，培养学生的集体荣誉感。同时，走班也可充分满足学生的选课需求，让每个层次的学生接受适应性教育。

如何保障？

增设课室、建设智慧校园

“行政班与教学班相结合”的走班制模式，对学校的硬件、软件配套和管理水平提出了更高要求。

广东不少学校则通过建设智慧校园、增设课室等方式确保走班顺利实施。

“学校设定在固定统一时间内让全级学生上选考或学考科目。”武四海介绍，侨中选考科目每周3节课，学考科目每周2节课，选课走班后“新高二”共有62个班别，其中52个为教学班走班上课，10个为行政班。走班后所需教室为12个，比原来多出2个。

为了充分利用教室、缩短学生走班距离，侨中将行政班课室也用以教学班教学，供学生走班使用，约有30%的学生可固定在其行政班上所有课程，无需走动。“学校尽量把走班课程安排在下午或者大课间后，确保学生有充分的时间进行走班。”武四海介绍。

华附的高二年级实行选课走班后，教室需求也比原来多了2个。黄爱国介绍，学校腾出了4个教室作为机动教室备用，同时还将图书馆升级改造成“学习中心”，在调用课室时可安排部分学生到学习中心自习。

黄爱国表示，虽然学校有购买智能排课服务，但排课过程中还有一些细节需要人工调整，“比如科组教研时不能排课、两节课的上课地点不能相隔太远、要考虑实验室的容量限制等。”结合智慧排课和人工调整，选课走班的效果符合预期。

扫一下门口的“电子门牌”，就知道这个课室下一节上的是什么课、任课老师是谁。这样专为走班制设计的智慧校园，出现在广东多所高中的课室门口，可以结合学生选课、学校排课，通过一体化平台进行智能调配，实现综合管理。

“电子班牌链接了考勤系统，可以显示这个班这节课有哪些学生需要上课，学生可以刷校园卡签到。”武四海说，侨中建立了智慧校园平台，能对学生信息、师生考勤、作业情况等信息进行数据分析和可视化呈现，让班主任、任课教师、学生、家长等根据权限“一键”得知教学质量、个人成绩分析、教学班级情况等。

武四海坦言，选课走班还带来了纸质作业收发等难题。在这个问题上，于2014年启动新高考的浙江省已有经验。杭州二中在教学区摆放着“书柜”，供学生交作业使用。

如何匹配高校招生？

开设职业生涯规划课

新高考选课带来的另外一个影响，就是未来志愿的填报。高校的不同专业会对学生的选考科目有不同要求。有些高校专业对选考的科目设了限制，如理工类专业一般会要求学生选考物理科目。

因此，相比于以往只关注分数高低的情况，如今学生也需要提前考虑自己将要选择的高校专业是什么、专业开设哪些课程、就业方向如何，特别是各个专业对选考科目的要求，职业生涯规划显得尤为重要。在这方面，2014年开始实施新高考的浙江也已积累了不少经验。

经过5年的探索，如今浙江杭州的中学已经能够为学生提供比较成熟的职业生涯规划指导。

杭州高级中学引进了霍兰德职业兴趣倾向测试，为学生提供3个参考类型，并按适合程度排序，帮学生更好地了解自己；浙大附中从高一上学期开设职业生涯规划课，并还邀请浙大教授介绍大学专业；杭州学军中学每年高一新生进校之后，都会完成生涯发展档案的录入，班主任在之后的班级管理中，可随时查阅生涯发展档案，对学生进行一对一的个性化辅导，协助学生解决生涯选择中的有关困难。

在选考科目确定问题上，广东明确，学校应该充分尊重学生的选择权，在高考报名前均可以更改选科。

武四海介绍，近日广东公布新高考专业选考目录后，有学生更改选科，学校也充分尊重他们的意愿。他表示，选完科目后，有些学生会有些纠结，存在心理压力，学校配备有专职心理教师对学生进行心理疏导，同时也要求班主任密切关注学生心理健康状况。

黄爱国介绍，暑假之前，华附下发了选课指南，附有可供参考的高校专业目录与选课要求，学生在表格中填写感兴趣的专业、初步选课意向、学科成绩后，教师会与学生进一步沟通，给出建议。

“职业生涯规划教育很重要。”武四海说，侨中将在新高一每两周开设一节职业规划课，从学生刚进入高中阶段起，就引导学生科学合理选课。