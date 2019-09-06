防校园诈骗须编织立体安全网

“我命令你立刻把钱退回来！这是她上学的钱，否则到天涯海角我也要把你找出来！”近日，一段民警帮助学生追讨诈骗嫌疑人的小视频风靡网络。

“我命令你立刻把钱退回来！这是她上学的钱，否则到天涯海角我也要把你找出来！”近日，一段民警帮助学生追讨诈骗嫌疑人的小视频风靡网络。据报道，该学生轻信假Q币充值活动，被骗8900多元，幸而及时报案挽回了损失。近年来，高校校园诈骗仍有发生，骗子伎俩越来越高明，校园诈骗类型多样化、复杂化趋势明显，因校园诈骗酿成的校园悲剧也屡见报端。

当前各大高校都处于新学期开学时间，金秋九月也成了校园诈骗的高发时段，包括电信诈骗、网购诈骗、校园贷诈骗在内的多种校园诈骗类型都会在高校开学前后一个月内异常活跃，特别是初入大学校园的大一新生往往成为各类不法分子设置骗局的主要对象。校园诈骗不仅影响当代大学生的身心健康成长，而且还会对校园安全、家庭和谐、社会稳定形成威胁，因而需要采取各种有效措施防治校园诈骗，为高校校园诈骗画上休止符。

在笔者看来，当前校园诈骗现象难以根除，与对这类严重违法犯罪行为的惩治力度不足有关，不能达到有效震慑诈骗分子的目的。笔者建议，有必要对相关法律法规进行修订，增加、完善相应条款，加大对校园诈骗行为的惩罚力度，让诈骗分子付出沉重代价，从而彰显法治的威力，给在校学生以有力的法律保障，充分维护其合法权益不受侵害，还校园一方净土。具体来说，修订相关法律法规需要重点考虑以下四个问题：第一，清晰界定校园诈骗的概念和类型；第二，明确家庭、学校、社区、社会在防治校园诈骗方面的责任；第三，加大对校园诈骗实施者和主要参与者的惩治力度；第四，确保法律法规的可操作性。

创新丰富高校反校园诈骗的宣传教育方式，着力提升大学生校园诈骗防范意识，也是防范校园诈骗的重要内涵。首先，高校应适时探索将“反校园诈骗”设置为必修课，根据课程内容分配讲授学时，聘请从事思想政治教育、心理健康教育、安全法制教育的相关教师分别担任不同课程内容的主讲教师，采用案例分析、角色模拟等参与式教学方式将反校园诈骗的相关知识与大学生的学习生活联系起来，以此来提高其对校园诈骗的警惕性。其次，高校应依托学生社团，积极开展以“反校园诈骗”为主题的“知识竞赛”“演讲比赛”“辩论比赛”“征文比赛”“话剧表演”“观影留感”等多种学生喜闻乐见的活动，以此来增强大学生参与反校园诈骗的主动性。最后，高校应创新反校园诈骗宣传方式，结合大学生乐享网络的特点，制作反校园诈骗专题网站和APP，并采取阅读、答题、考试等途径累积创新学分的方式，鼓励大学生自主学习反校园诈骗相关知识，以此来提升其防范意识。

由于校园诈骗具有隐秘性的特点，受害学生往往选择隐瞒受害经历独自承担后果，这给校园诈骗受害学生的精准识别和精准帮教带来巨大阻力，需要通过家校合作的方式，提高校园诈骗受害学生精准识别和精准帮教的准确度。一方面，家长应主动关注和了解子女在大学校园里的生活习惯，尤其是消费行为，特别是要高度重视子女在个别时间出现的反常消费行为，并将消费行为变化及时反馈给学校；另一方面，学校应结合家长反馈信息和其他途径所获信息，开展校园诈骗受害学生的精准识别和精准帮教工作，采取各种措施帮助学生挽回损失，回归正常的学习和生活。