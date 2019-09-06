留学生开学季 入境准备要充足

进入开学季，去海外求学的学子已打点好行囊陆续奔赴各自的学校，不过留学生入境受阻时有发生，有的甚至被遣返回国。

进入开学季，去海外求学的学子已打点好行囊陆续奔赴各自的学校，不过留学生入境受阻时有发生，有的甚至被遣返回国。近日，中国驻洛杉矶总领馆网站发文提醒留学生备齐入境资料、了解入境程序，备好校方联系人联系方式，对移民执法人员问询等给予必要配合，依法理性维护自身权益。业内人士表示，不同国家地区的要求不同，留学生入学入境前要做好充足准备，避免带来许多不必要的烦恼。

【美国】

入境前需填写海关申报单，落地后排队交海关申报单，接受移民官及海关官员的检验。如果入境后要转机，建议最好留出三个小时以上的时间，尽早到要转换的航空公司机场柜台报到。启德留学广州美研部经理熊静提醒，特别需要注意的是在过海关时，有些同学可能会碰到被关“小黑屋”的情况，遇到这种情况不要惊慌，配合海关人员进行相关检查即可。海关重点检查的物品包括：电子产品、社交软件等。海关可能会检查手机、iPad、电脑等电子产品，和qq、微信、微博等社交软件的沟通记录以及曾发表的言论。

【法国】

准备前往法国的留学生拿到签证后，在离境前需在CVEC官网注册，并在线支付90欧元（2018-2019学年），获得CVEC缴费证明，方能到校顺利完成注册流程。CVEC主要用于改善校园体育设施、给学生团体的项目提供经济援助、加强校园以及CROUS的基础设施、举办音乐会、展览、文化活动等。

【英国】

针对赴英时间超过一年的中国公民，在获得签证后需要到当地出入境检验检疫机关下属的国际旅行卫生保健中心接受健康检查、预防接种，领取《国际旅行健康检查证明书》（有效期一年）和《国际预防接种证书》（因接种的疫苗有效期不同而不同）。中国出入境管理机关凭中国检验检疫机关的健康证明书办理出境手续。对未办好上述手续者，检验检疫机关视情况可以阻止其出境。

【日本】

在日本生活最重要的问题是住宿，可以毫不夸张地说，住宿将决定在日留学生生活质量的好坏。首先需要跟学校或者房地产中介确认好是否已经申请到宿舍，宿舍的入住期间一般最短半年，最长两年。持留学签证来日的学生，可在机场办理资格外活动许可申请（打工许可），如果是有勤工俭学意向的学生，请务必提前填好，并在申请书上签名与护照一同提交。若入国时未提交，则需要入国后在地方入国管理局进行申请。届时从申请到批准需等待1个月以上，且在此期间禁止打工。

【加拿大】

启德留学加拿大部经理孙芬则提醒，第一次入境加拿大的学生需要在加拿大边境服务局(CBSA) 领学习许可，新移民必须进去换枫叶卡；学签、工签第一次入境也必须进去换取学习许可和工作许可。按照法律规定，每人携带现金不能超过CAD10000，带现金的合理数目为5000~9000。必须领到学习许可才可以出去领取行李。

【荷兰】

启德留学欧洲部经理李宝丽提醒，去荷兰的留学生到达后需前往所住地的市政厅办理登记手续。学生在到达两周之内，从IND或校方处领取到学习居留许可VVR，获得VVR后，必须在三个月之内前往荷兰的GGD卫生中心检查肺结核。

【澳大利亚】

在拿到澳签证的时候要请仔细阅读由澳大利亚移民局发出的批签信内容，重点要关注一下签证允许在澳停留的时间，如想停留更长的时间，需申请签证的延期。批签信上以4位代码的形式显示的数字，都代表着不同的签证条款。作为澳大利亚留学生，必须严格遵守签证条例，如有违反，移民局有权注销学生签证。