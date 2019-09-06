新学期新变化 明确方向早做准备

本周，新的学期正式开始，而对于不少年级的学生而言，新学年将面临不少新变化，如何在学习状态、备考方面更好地应对？

本周，新的学期正式开始，而对于不少年级的学生而言，新学年将面临不少新变化，如何在学习状态、备考方面更好地应对？业内人士表示，近段时间出台不少重磅政策，对于中考、高考备考产生较大影响，相关年级的同学需要在开学之初就做好准备，了解变化要点，并提早做好规划，调整学习方案。

初中阶段：新初二面对物理、化学、生物实验考试

日前，广州市教育局公布了《广州市初中学业水平考试物理、化学、生物学实验操作考试实施方案（试行）》的通知，将物理、化学和生物学实验操作纳入初中学业水平考试。物理、化学实验操作考试将由市统一组织、统一命题、统一评卷；生物学实验操作考试由市统一命题，并组织各区具体实施。从适用对象来看，2021年毕业的初中应届毕业生以及报考广州市高中的返穗生、往届生均应参加实验操作考试。2018年秋季入学的初中学生在八年级下学期参加生物学实验操作考试，在九年级下学期参加物理、化学实验操作考试。因此，新学期升入初二的学生首先要面对实验考试的到来。

据悉，实验操作考试重点考查学生的实际操作技能，考试范围为课程标准所涉及的实验。物理、化学实验操作考试分数与该学科学业水平考试闭卷笔试分数相加后作为该学科学业水平考试总成绩，计入录取总分；生物学实验操作考试分数与该学科学业水平考试闭卷笔试分数相加，经转换后以等级形式呈现，作为录取参考。物理、化学实验操作考试采取考生现场实际操作的方式进行，利用信息技术实时录制存储学生考试过程，生物学实验操作考试采取考生现场实际操作的方式进行。

学而思广州分校初中物理教研老师胡睿表示，物理、化学实验考试纳入中考，其实并不意外，本质上是物理教学倡导科学探究的体现。那么学生要如何应对实验考试呢？建议可以从以下几个方面努力：一是，从关注结论转向关注过程。由于实验考试限制在10分钟内完成，对实验的过程的掌握尤为重要。重视学校进行的实验课，不能仅仅追求结论的正确性，平时学习中要明确实验目的，理解实验原理与方案。实验课积极参与，掌握正确的实验操作方法，形成良好的实验习惯。二是，细节决定成败。实验考试中，学生独立操作，并由摄像头完整录制实验操作过程，统一评分。参考其他省市的具体评分细则，不难发现实验评分中对操作细节要求较高。比如很多学生在电路连接中，经常忘记断开开关，类似的细节错误都是扣分点。平时操作中重视老师强调的操作细节，实验操作中出现问题要及时改正。三是，熟能生巧。考查的实验均来自《课标》中的必做实验。物理要求的20个实验都是常见实验，很多教辅中有完整的实验方案指导。学生也可以准备一些器材，在家进行实验操作的练习，强化自己动手的能力，提高对实验的熟练程度。

高中阶段：读懂选科目录、规划选科方向

近日，广东省教育厅正式公布了2021年拟在广东招生的普通高校本科专业（类）选考科目要求。此目录适用于2018年秋季入学的高一学生，对他们2021年高考选专业有着重要意义。业内人士表示，对于广东考生来说，新高考选科虽然是新生事物，但只要弄清楚选科和选专业的关联，就能大致规划出选科的方向。

从2021年开始实施的广东新高考，考试科目按“3+1+2”模式设置，“3”为全国统一高考的语文、数学、外语，“1”由考生在物理、历史2门中选择1门，“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物学4门中选择2门。从已公布的目录中涉及专业的内容来看，表格中“招生专业名称”和“包含专业”指明招生的专业大类及大类下包含的具体专业。“首选科目要求”和“再选科目要求”则对应大学某一个具体专业的选考科目要求，例如中大法医学专业，要求首选科目是物理，再选科目要求化学和生物同时必选。

一个专业的选考要求，是通过首选科目与再选科目共同决定的。卓越考试研究院数据显示，通过简单的换算，可知道首选物理可能覆盖的招生专业数目比例高达97.62%，几乎覆盖了所有的专业大类，而历史则覆盖了近50%。在“再选科目要求”的分类中，“不提科目要求”的专业数约占82%。教育部在《普通高校本科招生专业选考科目要求指引（试行）》中明确指出， 19个专业大类必须选考物理，其中理学有数学类、物理学类、天文学类、大气科学类、地球物理学类五个专业大类，工学有力学类、机械类、电气类、电子信息类等13个专业大类，需要注意的是，必考物理的科目当中，除了理学和工学的专业大类外，还包含了管理学中的管理科学与工程类。在所有的学科门类中，首选科目仅历史对理学、工学和医学门类的专业选择比较少；除去历史学的比例稍高，其他的学科门类，均可以通过 “物理或历史均可”的选项进行填报。数据显示，在选科文件中，有266个食品科学与工程类的专业，不同的学校提出了不同的选科要求，主要是针对生物和化学相关，另外不提科目要求的也有104条。在选科要求中，提及生物的类别包括生物必选、化学和生物2科必选，化学或生物选考1科，合计130条记录，占比48.87%。由于这个专业提及生物选考（不包括不提科目要求）的比例超过了30%，所以卓越考试研究院建议，如有意报读食品科学与工程专业的，可以选考生物。

学而思广州分校高中部高考政策研究负责人杨卓霖表示，在规划选科方向时需要注意的是，因为培养要求因学校、专业而异，相同专业（类）在不同高校可能会有不同的选考科目要求。另外因高校院系及专业（类）调整等原因，具体的招生高校及招生专业（类）可能会有调整变化，要以2021年公布的院校招生章程及招生专业为准。

可以看到大部分高校对物理科目是非常重视的，例如北大：拟招生专业（类）有52个，其中首选科目“仅物理”的有15个；“物理或历史均可”的有37个。北大没有首选科目为“仅历史”的专业。清华大学拟招生专业（类）为18个，其中首选科目为“仅物理”的有10个，首选科目要求“物理或历史均可”的有7个；要求“仅历史”的只有艺术史论1个专业。中山大学拟招生专业（类）有62个，其中要求“仅物理”的有39个，“物理或历史均可”的有21个，“仅历史”的有2个。

对于家长的建议是，尽早做好孩子的职业规划。结合孩子的兴趣、成绩，未来想从事的专业方向，研究目标高校、目标专业的选科要求。不要想当然地认为某些听起来很理科的专业要求物理，一些听起来很文科的专业要求历史。例如：在大部分“985高校”中，传统的理科，例如化学、生物等，对于首选科目的限制也是物理。这也是新一轮高考借鉴其他省市新高考的经验，而做出的对物理的选科的支持。