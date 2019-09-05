“00后”首次站上国际舞台 第45届世界技能大赛广东选手亮相

在近日举办的第45届世界技能大赛上，广东22位选手代表国家参加20个项目的比赛，获得8金、3银、1铜及8个优胜奖，金牌数量占中国队一半，实现了金牌数和获奖数的又一次大突破。

在近日举办的第45届世界技能大赛上，广东22位选手代表国家参加20个项目的比赛，获得8金、3银、1铜及8个优胜奖，金牌数量占中国队一半，实现了金牌数和获奖数的又一次大突破。9月2日，参加第45届世界技能大赛的22名广东选手及部分专家、教练、翻译、集训基地负责人在广州与媒体见面，并分享了参与世赛的经历和体会。

“00后”小将首次站上世赛舞台

据悉，此次参加世赛的选手平均年龄仅21.6岁，绝大部分为“90后”小将，其中有2名“00后”，分别是移动机器人项目金牌选手胡耿军、制冷与空调项目的杨梓浩，均为18岁。年龄最大的是制造团队项目的陈鑫鹏，为1995年8月出生。

获奖选手中有2名为女性，来自广州市白云工商技师学院的温彩云斩获了时装技术项目金牌，实现了她从小的“服装设计梦“。商品展示项目的罗丽萍是2016年入读省轻工业技师学院，仅仅经过2年的在校学习和锻炼，便拿下银牌，成长速度惊人。

参赛成绩最好的学校为广东省机械技师学院，本届大赛该学院派出6名选手分别参加5个项目的竞赛，参赛项目和选手数量均居全国第一，最终5名选手获得了金牌，1名选手获得了铜牌的好成绩。

此外，广东还是电子技术和家具制作两个项目的世赛国家集训主基地，培养的两名兄弟省市的选手也分别获得一枚金牌和一枚银牌。

获奖项目大多来自国家重点发展行业

省人力资源和社会保障厅副厅长杨红山介绍，广东选手获得的20枚奖牌中，有18枚来自技工院校，这些项目大多数属于国家重点行业、战略性新兴产业、和现代服务业，含金量比较高。“八金”当中，有5块金牌来自制造业，分别是数控车、数控铣、综合机械与自动化、制造团队挑战赛和移动机器人。

这与广东技工教育围绕产业转型升级，秉持服务经济发展理念，加快培养高技能人才，助力广东高质量发展等战略是分不开的。世赛项目与社会经济发展紧密关联，并结合企业生产技术制定比赛标准。此次赛果一方面直接反映出广东在高技能人才队伍建设上一系列举措的行之有效，另一方面也说明广东在推动高质量发展的过程中，相关产业技术发展水平在全国乃至世界范围内相对领先。

世界技能大赛的“广东经验”

杨红山在见面会上还分享了广东世赛的成功经验，这得益于广东始终坚持把参加世赛和推动技工教育发展紧密结合，做到“四个对标”：

一是对标高质量发展要求，着力深化产教融合。广东重点打造了133个省级重点专业和30个特色专业，带动优化专业布局，全省技工院校80%的专业面向先进制造业和现代产业，深入开展校企合作，此次大赛所设项目广东均有发展成熟的相关产业，技工院校也开设有大多数相关专业；

二是对标打造人才新高地目标，着力推进技工教育改革创新。目前，广东已基本建成全国最大的技工教育体系，全省有156所技工院校，其中技师学院36所、高级技工学校21所，在校生54.2万人，约占全国的1/6，技工院校成为技能人才培养的主阵地；全省技能人才总量达1220万人，其中高技能人才383万人，均居全国第一，为全省经济高质量发展以及参加世界技能大赛奠定了雄厚的人才基础；

三是对标国际先进水平，着力推动技工教育高质量发展。广东着力打造10所全国一流、国际知名的高水平技师学院，推动高水平校企合作，技工院校与西门子、德玛吉、华为、格力等85家世界500强企业开展了深度合作；

四是对标保障民生基本方略，着力服务就业服务脱贫。通过深入实施技能脱贫千校行动、“粤菜师傅”工程、“南粤家政”工程等，突出抓好技能精准扶贫，实现“一技傍身、稳定就业、脱贫奔康”的技能扶贫目标。我省技工教育的社会影响力持续增强，社会认可度越来越高，全省技工院校近三年的招生呈现“三连增”的良好态势，也为我省培养、选拔参加世界技能大赛选手奠定了宽广的人才基础。

据悉，世界技能大赛每两年举办一届，是当今世界地位最高、规模最大、影响力最大的职业技能赛事，被誉为“世界技能奥林匹克”，代表了职业技能发展的世界先进水平，是世界技能组织成员展示和交流职业技能的重要平台。