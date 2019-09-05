2021年拟在粤招生普通高校专业（类） 选考科目要求查询系统正式开通

为方便广大考生家长及高中学校查询了解2021年拟在粤招生普通高校专业（类）选考科目要求，广东省招生办开发了相应查询系统，提供了按地区（招生院校所在省份）、按选考科目（首选科目：物理、历史；再选科目：化学、生物、思想政治、地理）、按其他条件（院校代码、院校名称、专业名称）、按专业类（十二大类）、按专业（直接输入专业）等5种查询功能。

查询系统地址：

https://www.eeagd.edu.cn/xkcx

为方便广大考生家长及高中学校查询了解2021年拟在粤招生普通高校专业（类）选考科目要求，广东省招生办开发了相应查询系统，提供了按地区（招生院校所在省份）、按选考科目（首选科目：物理、历史；再选科目：化学、生物、思想政治、地理）、按其他条件（院校代码、院校名称、专业名称）、按专业类（十二大类）、按专业（直接输入专业）等5种查询功能。

请各地及时登录省教育考试院网站，在专题专栏—新高考改革栏目下获取相关信息，或直接输入网址（www.eeagd.edu.cn/xkcx）查询，并组织属地普通高中开展宣传培训工作，对学生和家长做好政策解读，科学引导学生合理选择学习科目，有序推进选课走班，确保我省高考综合改革各项任务落地落实。

2021年拟在粤招生普通高校本专科专业选考科目要求（3+1+2模式）操作指南

打开浏览器输入网址https://www.eeagd.edu.cn/xkcx/进入系统首页。

查询：点击“查询”可以搜索到所有招生院校信息。

可根据查询筛选条件，如果选择的地区是“广东”查询的是所在地是广东的院校，再比如，“首选科目”是“物理”，查询到的院校所有专业“首选科目”是“物理”或“物理或历史均可”；“首选科目”是“历史”，查询到的院校所有专业“首选科目”是“历史”或“物理或历史均可”。

可以根据学科门类查询,选择一个科目门类之后再进行查询，查询到的院校必须包含该科目门类，并且院校专业排前的是选择的该科目门类，依次才是其他专业。

“其他条件”可以输入“院校代码”、“院校名称”“专业（类）名称”具体查询。

重置：点击“重置”，所选地区、科目、选课门类、其他条件以及查询到的院校都会被清空。

“首选科目”：第一个要选择的科目，每个院校不同专业对应都有“首选科目”，这个是必须要选择的，而且只能选择一个；

“再选科目”：第二个要选择的科目，每个院校不同专业不一定都有“再选科目”，根据每个专业要求选择，这个可以不选、单选或多选，多选不能超过2门；

点击“查看”显示该院校所有专业对选考科目要求以及“类中所含专业及代码”和“招考方向”。

点击“学校（招生）网址”跳转到该院校招生网。

（来源 广东省教育考试院）