南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

2021年拟在粤招生普通高校专业（类） 选考科目要求查询系统正式开通

2019-09-05 08:35 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　查询系统地址

　　https://www.eeagd.edu.cn/xkcx

　　为方便广大考生家长及高中学校查询了解2021年拟在粤招生普通高校专业（类）选考科目要求，广东省招生办开发了相应查询系统，提供了按地区（招生院校所在省份）、按选考科目（首选科目：物理、历史；再选科目：化学、生物、思想政治、地理）、按其他条件（院校代码、院校名称、专业名称）、按专业类（十二大类）、按专业（直接输入专业）等5种查询功能。

　　请各地及时登录省教育考试院网站，在专题专栏—新高考改革栏目下获取相关信息，或直接输入网址（www.eeagd.edu.cn/xkcx）查询，并组织属地普通高中开展宣传培训工作，对学生和家长做好政策解读，科学引导学生合理选择学习科目，有序推进选课走班，确保我省高考综合改革各项任务落地落实。

　　2021年拟在粤招生普通高校本专科专业选考科目要求（3+1+2模式）操作指南

　　打开浏览器输入网址https://www.eeagd.edu.cn/xkcx/进入系统首页。

　　查询：点击“查询”可以搜索到所有招生院校信息。

　　可根据查询筛选条件，如果选择的地区是“广东”查询的是所在地是广东的院校，再比如，“首选科目”是“物理”，查询到的院校所有专业“首选科目”是“物理”或“物理或历史均可”；“首选科目”是“历史”，查询到的院校所有专业“首选科目”是“历史”或“物理或历史均可”。

　　可以根据学科门类查询,选择一个科目门类之后再进行查询，查询到的院校必须包含该科目门类，并且院校专业排前的是选择的该科目门类，依次才是其他专业。

　　“其他条件”可以输入“院校代码”、“院校名称”“专业（类）名称”具体查询。

　　重置：点击“重置”，所选地区、科目、选课门类、其他条件以及查询到的院校都会被清空。

　　“首选科目”：第一个要选择的科目，每个院校不同专业对应都有“首选科目”，这个是必须要选择的，而且只能选择一个；

　　“再选科目”：第二个要选择的科目，每个院校不同专业不一定都有“再选科目”，根据每个专业要求选择，这个可以不选、单选或多选，多选不能超过2门；

　　点击“查看”显示该院校所有专业对选考科目要求以及“类中所含专业及代码”和“招考方向”。

　　点击“学校（招生）网址”跳转到该院校招生网。

　　（来源 广东省教育考试院）

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第14期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235