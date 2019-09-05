开学啦 广州多所新校投用

新学年，广州又有多所新学校、新校区投入使用。

新学年，广州又有多所新学校、新校区投入使用。这些新学校的开办，是中心城区优质教育资源向外围辐射，大大促进了广州教育的优质均衡。近年来，广州构建了“中心城区抽疏、外围城区植优、农村地区补齐”的布点规划，优质教育资源从过去的“分蛋糕”转变为“做蛋糕”，区域之间、校际之间的发展不均衡不充分格局正在打破。

这些新投用的学校/校区，有没有一个就在你家附近？快随广州日报记者一起去探营。

省市属优质名校资源向外围辐射

今年9月，备受关注的广东实验中学荔湾学校正式开学。荔湾省实是由荔湾区人民政府委托百年名校广东实验中学管理的一所九年制义务教育新样态公办学校，分小学部与初中部两个校区。学校致力于构建有利于学生自然生长的学习空间。除了配备交互式智能一体机、电子班牌等先进设备的教室外，还高标准建设“科创空间、阅读空间、艺术空间、运动空间”等专用场室，和省实校本部“科技、体育、艺术教育”三大办学特色对接。

除了省实以外，另外一所市属名校广铁一中在白云区开办的集团校——白云铁一于9月1日举行了开学典礼。广铁一中白云校区选址位于均禾街清湖村，新石路北侧，项目占地124742㎡，建筑面积133520㎡，由新建教学楼、实验楼、宿舍楼、行政楼、图书馆及运动场以及其他配套工程等组成。拟办为初中36班，高中36班的完全中学，实施小班化、寄宿制教学模式。初中部于今年9月开学，沿用广铁一中传统的办学理念与管理模式开展教育教学活动，派驻强有力的管理团队和各学科把关老师，形成同宗同源、文脉一贯、协同发展的良好模式，致力打造成为具备一流的教学设施设备、一流的教师队伍、一流的管理团队，具有先进教学水平的优质学校。

区域内开展组团发展名校带动

记者梳理发现，还有一批新学校是由区域内名校向区域内教育资源相对薄弱的地方辐射建设的。

今年，天河区新开办4所公办小学，共增加优质学位4050个。这4所新开办学校被寄予厚望，分别取名为：天河第一小学、天河区奥体东小学、天河区志远小学、天河区天英小学。其中，天河第一小学位于天河区珠江新城CBD核心地带，志远小学位于天河区西北部，天英小学和奥体东小学位于天河区东部地区。天河区发挥区内优质教育资源的辐射作用，采取组团发展、名校带动等举措，实现高位创办。其中，将奥体东小学纳入天河区华阳教育集团成为其成员学校，共享集团化办学的优势资源，打造天河东部教育新名片；从名校先烈东小学派出管理团队开办志远小学，创建天河西北部新名校；从区内名校精心选拔了4名优秀校长（副校长）担任新开办学校的负责人，引入先进的办学理念，带入健全的管理机制，推动新校进入发展快车道。

以奥体东小学为例，该校校长刘莎原为华阳小学副校长、华阳教育集团课程研发中心主任、生本研究室首席专家。在师资团队建设方面，新校由华阳小学派出管理团队和骨干教师；与华阳小学协同招聘新教师，同标准考评教师队伍，合并进行新教师培训。在教育教学管理方面，定期参加华阳各种教研活动，与华阳小学联合进行主要学科的集体备课，协同开展听评课互动，实现集团内学校统一的教育教学管理标准。

周边高标准开设多所新校

今年，花都区有多所新学校、新校区投入使用。8月20日，华师附属花都学校的同学们启动一周的入学适应性训练。该校是花都名校引进计划的重磅之作，这所九年一贯制公办义务教育学校位于花都区万达文化旅游城内，办学规模为小学36个班，初中24个班，将进一步盘活花都中轴线区域优质教育资源。此外，花都区还新开办了紫兰学校和尚雅小学。紫兰学校是花都区三年提升工程之一，学校以塑造儒雅教师、文雅学生、优雅校园为目标，构建雅德课程，实施雅趣课程，落实因材施教，开展绿色评价。尚雅小学以“崇德尚雅，至善至美”为办学理念，力争达到“小学校大雅堂”的办学境界，以雅文化、柔道、书法、健美操、醒狮等为特色项目。

在南沙区，港湾小学、榄核第二小学、广州外国语学校附属学校（初中）、广州市第二中学南沙天元学校、广州大学附属中学（南沙）实验学校等5所中小学在今年九月正式开办。其中，广州二中南沙天元学校目前借址华师附属南沙小学，开设两个初一教学班，共招收60名全寄宿学生。学校位于南沙区新港大道与蒲州大道交界处北侧，总建筑面积170665平方米的新校区将在明年投入使用。新校园落成后，可容纳学生3000人，计划设立初高中共75个教学班，拟采用寄宿制小班化教学。

集团化学区化智慧化促进优质教育广覆盖

今年4月，市教育局举行第三批市属教育集团成立仪式暨专题培训，正式成立广州外国语学校教育集团、广州协和教育集团、广州幼师学前教育集团。至此，广州已有10个市属教育集团,全市共组建39个教育集团，覆盖学校202所、学生27万人。集团化办学使得优质学校先进教育理念、管理经验和校园文化得以输出到外围城区，推进了全市教育资源的合理再配置，扩大优质教育资源总量。而科学合理组建学区，建立学区机构议事制度,以优质龙头学校为带动，促进师资流动、统筹招生、推行一体化管理，又进一步带动了学区内学校共同发展，促进区域义务教育均衡发展。

为促进农村地区教育质量提升，广州市教研院将从化区温泉镇的6所小学和2所中学组成“温泉教育集群”，引入市区优质教育资源联合共建，形成“6+2+N”集群项目，以信息化手段实现教学、练习、测试“三同步”的远程智慧课堂新模式，打造广州“教育集群”发展新模式。