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高校开学迎新从网络开始

2019-09-05 08:43 来源：广州日报 徐静
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　　广东高校近期陆续开学迎接新生，信息化报到日益成为常态。中山大学采用 “网上自助报到、提前办理资助、进行网上考学”，打造“高校迎新”。华南师范大学采用网络直播形式对新生开展入学教育。

　　中大：人未到校 报到手续已完成

　　8月31日，中山大学迎来了17700多名2019级新生，其中本科生8303人，研究生9421人。该校采用 “网上自助报到、提前办理资助、进行网上考学”等方式，让新生们在家即可办理自助报到手续,轻松开启人生新征程。

　　学生入校前可提前查看校园情况、一键缴纳学杂费、一键充值校园卡、完整登记个人信息、填写新生补助和体检表信息，提前体验智慧化的数字校园生活。现场报到当天“三步走”即可完成报到流程：出示手机中的学校APP个人专属二维码、由院系工作人员扫码确认、核对相关证件，至此即完成了整个报到程序，体验真正的“高效迎新”。

　　华师：网络直播开展入学教育

　　8月28日，华南师范大学采用网络直播形式对新生开展入学教育，让新生未入校，就得到了学校老师和学长暖心的教育和关怀。今年的直播中，四位老师分别以《新时代青年大学生的使命担当》《隐形翅膀，助你翱翔——华师本科学生资助工作话你知》《安全责任重于泰山——校园安全的那些事儿》和《从美好中发现美好——新生心理健康调适》为题做专题讲解。

　　9月1日，华南师范大学迎来2019级新生。今年共有来自全国29个省、直辖市、自治区的11307名新生入学，其中本科生7144人，研究生4163人。

　　在华师校园内，“百名优秀毕业生”展板和“双十佳学子”展板竖立在校道上，将师兄师姐们的事迹一一书写，描绘了出色的大学生活的模样。早在7月份学生刚被录取之时，很多新生就通过网络深度参与到了学校的迎新活动中。7月中旬，华师发起“为青春发声——2019级新生开学典礼发言代表选拔”活动，给新生提供一个展示自我、抒发入学心声和展望大学生活的平台。

　　广外：APP注册“拎包入住”

　　广东外语外贸大学今年有5097名本科新生、1346名研究生新生。今年迎新工作最大的特色是新生教育前置，依托“广外易班”优课平台，开设新生入学教育“九个易”活动，新生在暑期即可通过易班APP“随时学习”，极大增强了新生入学教育的实效性。此外，本次迎新工作继续采用新生指尖报到，新生通过智慧广外迎新系统、今日广外APP即可注册报到，“拎包入住”，力求迎新工作和服务安全、便捷、高效和优质。

　　广东财经大学：举行新生午餐会

　　9月2日中午，广东财经大学校领导与2019级新生及新生家长代表举行午餐会，让新生尽快熟悉学校情况与大学生活，也让学校了解同学们初入大学的感受和对未来的规划，学生代表来自不同省市不同学院。该校党委书记黄晓波勉励同学们要抓住大好时光，勤奋学习，努力成为新时代的建设者和接班人。校长于海峰说：“学校就像一个加油站，同学们要在学校这个加油站加满油、加好油。油是由学校提供，但是加油的过程要靠各位同学们自身的努力。”

编辑： 罗予岐

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