“新高考”进入实操，教师“潮汐”现象怎么破？

学校普遍反映，新高考建立分类考试、综合评价、多元录取的模式，给予考生更多的选择自由，但选课走班的形式也给学校的教学安排带来新挑战。

广东“新高考”进入实操阶段。3日，南方+独家报道了全省普通高中高二学生迎来“3+1+2”新高考模式、实行选课走班的消息，引起了热议。

学校普遍反映，新高考建立分类考试、综合评价、多元录取的模式，给予考生更多的选择自由，但选课走班的形式也给学校的教学安排带来新挑战。尤为明显的是，随着教学班的增加，教师的工作量和备课难度提升，且每级学生的选课方向都可能有大变化，学科老师可能出现结构性缺编的“潮汐”现象。

如何应对这一新现象？记者走访发现，一些学校多种方式构建教师“蓄水池”，例如预判学生选课情况、增加临聘教师、推进“县管校聘”等多种方式，积极应对教师“潮汐”现象，稳妥推进新高考改革。

一名学生对应4名班主任

“今天碰到的第一个问题是‘找不到’自己的学生了。”2日下午，华南师范大学附属中学（下称华附）高二9班班主任黄靖舒微笑着说。

华附在选课走班方面探索较早，此前已经在高一年级开展数学的分层教学，以及体育、美术等科目的分方向教学。今年秋季开学后，“新高二”年级的学生在每周40节课中，约有17节要脱离行政班进行走班上课。

作为班主任，日常的工作安排、教学通知等如何有效率地下发到班里？黄靖舒的想法是利用早读时间布置一天的工作。“另外要用好信息化手段，比如教室有电子班牌、图书馆要刷脸进入，有助我们掌握学生的动向。”她说。

选课走班正式实施，老师们普遍感觉工作量有了实质性增加。一些物理、历史等科目的老师本来只需抓好教学和教研，不需要当班主任；而在选课走班后，教学班的数量大增，这批老师也必须承担起自己教学班的管理工作。

新高考改革后，广州市南武中学的一名高二学生将对应4名“班主任”，即一名行政班班主任、两名教学班班主任、一名生涯指导老师。其中两名教学班班主任对应的是“3+1+2”中的“2”科，该教学班的老师既要管教学也要抓管理，工作量并不低于行政班班主任。

南武中学特级教师、中学历史正高级教师詹美龙介绍，该校在上学期就曾在高一级学生中探索选课走班，其中生物是选课人数最多的科目，有近8成学生选择，新学期将开出8个生物教学班。“我们目前安排4名生物老师给高二级上课，平均每人要带2个班。”

“为了解自己教学班上学生的基本情况，我把涉及的行政班班主任都拉在一起，建立教学班微信群，方便沟通。”一名市属高中政治老师则表示，不论学校是否设置“教学班班主任”，这些老师都要肩负管理职责，“学生走到这个班里上课，首先要有合理的座位表，而且要定时更换；其次要设立学生干部，方便收发作业和班级管理，很多学生都身兼多职，多得连老师都记不清。”

走班选科淡化班级概念

除了工作量增加外，选课走班对教师的授课和管理能力也提出了更高要求。

对科任老师而言，新高考以前，学生只能选择“文科”或“理科”组合，同一班级里学生的思维模式、知识结构等方面都会较为相似。但现在的选课组合更为自由，无论是行政班还是教学班，学生的差异性都随之变大。

“选课走班后，同一位老师带的班级里面可能既有‘偏文’的班，也有‘偏理’的班，这对教师的备课提出了更高要求。”一位在任地理老师表示，她带的学生中就有选择“物理+化学+地理”的偏理科生，同时也有选“历史+政治+地理”的偏文科生，“这倒逼教师改变原本相对模式化的课堂，为学生提供更个性化的教育。”

而对行政班班主任来说，班级概念在学生的走班学习中被逐渐淡化，以往开展德育工作的方式方法也需要与时俱进。

“过去我们常跟孩子们说，要有班级荣誉感，要有凝聚力和团结精神。现在，孩子们有很长时间和其他班的同学在一起上课，班级的界限趋于模糊，我们的管理也面临新的挑战。”黄靖舒说。

记者观察到，不少关注高考改革的人士不约而同地提出，选课走班之后，需要对教育工作者进行全面、系统的培训，以提升其教学水平和质量。

新的班级编排模式对学校的管理也带来很大挑战。许多学校会借助科技公司的帮助，使用软件进行排课，专门提供排课服务的信息公司也如雨后春笋般涌现。但机器排出来的课表很可能存在不合适的地方，如学生两节相连课程的走班教室距离太远、某一课时与教师开会时间相冲突等，仍需人工优化干预，工作量非常大，而且“牵一发而动全身”。

“潮汐现象”或在明年出现

虽然选课走班对师资配备和学校管理提出了诸多新挑战，但记者走访广州多所高中发现，目前大多数学校面对选课走班时，并没有出现较大的师资缺口。

“排出实际课表后我们发现，教师增加的工作量并没有想象的那么多。”华师附中教学处主任黄爱国表示，选科教师的工作量大概要增加“半个人至一个人”，“原有教师基本可以完成教学任务。退一步讲，我们还能从高一年级调老师支援。”

但真正的“潮汐现象”可能在明年到来：到2020年9月，选课走班的年级从1个变为2个，教学任务进一步增加；新一届学生的选课情况可能“一热到底”，也可能“冷热交替”。

针对可能出现的“潮汐现象”，广东的中学已提前做好准备。

“开源”是不少学校的首选应对办法。“广州的教育资源丰富，临聘老师、代课老师都不少，可以优中选优。”詹美龙认为，也可以聘用编外教师来应对潮汐现象，“比如与临聘老师签订1年制的合同，其能享受正常教师的待遇，既不占用学校编制，又能解决某个学科大年小年的问题。”

佛山一中采取了引进紧缺学科教师、返聘退休教师、学科组跨学段教学等校内统筹方式，最大程度调动现有师资完成教学任务。

2017年底，广东印发《关于推进中小学教师“县管校聘”管理改革的指导意见》，进一步加强县域内中小学教师的统筹管理，破解教师交流轮岗管理体制机制上的阻碍，实现县域内教师由“学校人”向“系统人”转变。

截至2019年上半年，全省各县（市、区）均已出台具体实施办法，有80个县区重新核定教职员编制，增编2000多个，64个县区开展教师考核竞聘，分流教师6000多人。

在江门蓬江，全区教师可在市区学校与镇街学校之间、各区域内部学校之间、集团学校之间等多种途径实现“全流动”。参加交流调配的人员将通过2到4年的工作及考核，确定未来调配方向。仅在8月，参加全区全职交流调配的人数就超过200人。

有关教育人士分析，县一级的“教师蓄水池”建成后，教师资源在县区一级可实现区域共享、动态平衡，学校可“灵活取水”。同时集团内的教师资源可在一定程度上共享互通，降低了某一年、某一校学生极端选课所带来的冲击。