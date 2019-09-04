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孩子学校出事了？多方核实！

2019-09-04 08:40 来源：广州日报
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　　又到开学季，骗子也蠢蠢欲动。广州市反诈中心根据往年同期开学季针对学生家长的诈骗手法，发布开学季防骗预警，提醒广大学生家长提高警惕，谨防被骗。

　　套路一

　　冒充子女骗“培训费”

　　警情回顾：

　　去年9月，学生家长郭女士报警，称收到一条由陌生号码发来的短信，自称是其女儿，因手机掉水里了借同学的手机发短信。称学校有个国外名牌大学教授培训班，名额少，要报名，急需转账，留了“张主任”的电话号码让事主去联系交钱。

　　事主拨打“张主任”电话，被告知：报名该培训班，培训费数万元，需转账到财务的私人账号。随后又说还要再交器材押金数万元。事主再次转账。后事主觉察到不对劲，拨打女儿原有的手机号，被告知根本没有培训班这事，才知道被骗，共损失14万元。

　　拆解套路：

　　“孩子”说“手机掉水里，正在上课”等理由，实际是在暗示家长“不要打电话给我，打了我也不会接”，家长往往会被骗子误导，缺少了打电话跟孩子核实的环节。“孩子”“老师”连番催促，名额紧张要抓紧转账，营造紧迫的气氛不容家长冷静思考，不少家长就匆忙转账了。去年9月开学季曾有多位学生家长被骗，损失金额为数万元至十多万元不等。

　　套路二

　　冒充老师骗“医疗费”

　　警情回顾：

　　今年3月，家长谭女士报警，称接到一个陌生号码的电话，自称是其孩子的“班主任”，说孩子在学校被铅笔弄伤眼睛，现在医院里，医生说要马上做手术，需要18000元，让谭女士马上转账，并短信发来转账需汇入的私人银行账号。

　　事主转账后立即赶往医院，路上又接到了“班主任”的电话：手术费用不够，还需要再转账30000元。事主此时产生了怀疑，并拨打电话到学校核实，才发现孩子没有受伤，在学校上课。

　　拆解套路：

　　家长往往一听到“孩子出事”就紧张了，也没想着要另行核实就立即转账。今年3月开学季反诈中心曾接到多位家长的举报，并有数位家长已被骗，损失金额均为一万多元。

　　反诈中心提醒：

　　1.家长如接到陌生号码的电话或短信，与“子女”有关的，无论何种理由要求转账的，无论是否情况紧急，都要保持冷静，并拨打原预留号码联系校方老师或孩子本人进行核实。

　　2.家长与子女要将防骗工作做在日常，提前和子女约定好，如遇特殊情况，请家长拨打原预留的学校办公室电话，以便核实情况。

　　3.教育部门可通过“安全教育平台”等正规平台，加强对学生及家长的防诈骗宣传教育。

　　4.时刻谨记：不轻信、不转账、多方核实。

　　5.遇到类似诈骗情况，请迅速拨打110电话，向反诈中心举报骗子使用的电话号码及银行账号。

编辑： 罗予岐

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