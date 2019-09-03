高考实行“3+1+2” 选科细看对应专业

专家建议，考生选考科目时，要结合自己的兴趣和特长，扬长避短。

“3+1+2”新高考模式下，考生要如何选择考试科目？各高校各专业又有哪些选考科目要求？日前，广东省招生委员会、省教育厅公布了2021年拟在广东省招生普通高校专业（类）选考科目要求。记者梳理国内名校和省内高校专业要求发现，考生首选科目选择物理，可以报考绝大多数的专业。专家建议，考生选考科目时，要结合自己的兴趣和特长，扬长避短。

各校各专业对应什么选考科目？

——不同学校同一专业要求不同

今年4月，广东新高考方案公布，本科高校考试科目按“3+1+2”模式设置，“3”为全国统一高考的语文、数学、外语，“1”由考生在物理、历史2门中选择1门，“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物学4门中选择2门。

日前，广东省招生委员会、广东省教育厅将2021年拟在广东省招生的省内外普通高校报送的专业（类）选考科目要求进行了汇总、整理，并发布了《广东省招生委员会广东省教育厅关于公布2021年拟在广东省招生普通高校专业（类）选考科目要求的公告》。

广东省招生委员会、广东省教育厅特别指出，各专业（类）选考科目要求，由普通高校根据教育部颁布的《普通高校本科招生专业选考科目要求指引（3+1+2模式）》，结合自身办学定位和专业培养目标，以及对学生学习要求自主确定。因培养要求不同，相同专业（类）在不同高校可能会有不同的选考科目要求。比如，记者发现，中山大学的历史学专业首选科目为“物理或历史均可”，而暨南大学的历史学专业首选科目为“仅历史”。

根据公告，高校专业（类）选考科目要求分为首选科目要求和再选科目要求。首选科目要求从物理、历史2门科目中确定；再选科目要求从思想政治、地理、化学、生物学4门科目中确定。

高职高专院校已提出首选科目和再选科目要求的，按照高校要求执行；未提选考科目要求的，由高职高专院校在2021年统筹相关专业（类）在物理、历史类别下分别安排招生计划。

因高校院系及专业（类）调整等原因，具体的招生高校及招生专业（类）可能会有调整变化，以2021年公布的院校招生章程及招生专业为准，届时会及时予以公告。

各校扫描： 极少首选科目“仅历史”

记者梳理了《2021年在粤招生本科高校选考科目要求》，统计了国内多所名校和广东省内多所高校的拟招生专业选考科目要求。统计结果显示，大多数高校的专业中，首选科目为“仅物理”与“物理或历史均可”占了绝大多数，首选科目为“仅历史”的专业屈指可数。

以北京大学的招生专业为例，数学类、生物科学类、天文学、物理学类、心理学类、应用语言学、地球物理学类、地质学类、电子信息类、计算机类等要求首选科目为“仅物理”，其他工商管理类、城乡规划类、哲学类、中国语言文学类、考古学、历史学等专业的首选科目为“物理或历史均可”。

北京大学：拟招生专业（类）有52个，其中首选科目“仅物理”的有15个，占比约28.8%；“物理或历史均可”的有37个，占比约71.2%。北大没有首选科目为“仅历史”的专业。选物理可以报考北大所有专业，选历史可报考北大71.2%的专业。

中国人民大学：在许多人心目中，中国人民大学是一所偏文科的大学，但人大的22个拟招生专业（类）中，也没有首选科目“仅历史”的专业，但“仅物理”的专业有2个；“物理或历史均可”的专业则有20个，占比约90.9%。这也意味着选物理可以报考人大所有专业，选历史可以报考人大90.9%的专业。

清华大学：拟招生专业（类）为18个，其中首选科目为“仅物理”的有10个，占比约55.6%；首选科目要求“物理或历史均可”的有7个，占比38.9%；要求“仅历史”的只有艺术史论1个专业，占比约5.6%。

复旦大学：拟招生专业（类）有24个，其中“仅物理”的有10个，占比约41.7%；“物理或历史均可”的有14个，占比约58.3%；首选科目要求“仅历史”的专业为零。

上海交大：拟招生专业（类）有43个，其中“仅物理”的多达33个，占比约76.7%；“物理或历史均可”的有10个，占比约23.3%；首选科目要求“仅历史”的专业为零。

中山大学：拟招生专业（类）有62个，其中要求“仅物理”的有39个，占比约62.9%；“物理或历史均可”的有21个，占比约33.9%；仅历史的有2个，占比约3.2%。

暨南大学：拟招生专业（类）有100个，要求“仅物理”的有48个，占比为48%，“物理或历史均可”的有50个，占比为50%。

华南理工大学：拟招生专业（类）有66个，其中要求“仅物理”的有44个，占比约66.7%；“物理或历史均可”的有22个，占比约33.3%；没有专业要求首选科目“仅历史”。

绝大多数高校专业未提再选科目要求

记者发现，在再选科目要求方面，绝大多数专业都不提再选科目要求，而提了再选科目要求的，又以要求选考化学科目的最多。比如，北大在粤招生的52个专业（类）中，仅有6个专业（类）对再选科目提了选考要求。其中生物科学类、地质学类、化学类、环境科学、环境科学与工程类都要求考生必须再选1门化学科目方能报考。

此外，北京大学的国际政治专业，中国人民大学的中国共产党历史专业、国际政治专业、马克思主义理论专业，则要求考生再选科目为政治。

相较而言，中山大学对再选科目提要求的比例较高，中大招生的62个专业中，有27个专业（类）都对再选科目提出了要求。其中，法医学、预防医学、临床医学、基础医学除要求首选科目为“仅物理”外，再选科目还要求化学、生物两门科目均须选考方可报该专业。这就意味着，要报考中山大学上述专业的考生除了考语数外之外，必须选考物理、化学、生物三门科目。

针对大多数专业再选科目不提要求，广州大学教务处副处长蔡忠兵分析说，即使不提要求，首选科目已经满足了专业的要求。从一个角度来说，这也为高校招生扩大了选择面，否则选考科目限定得越多，招生的选择面越窄，有可能错过一些未选考该科目的优秀学生。蔡忠兵说，再选科目提了相应选考要求的，则是由于该专业培养人才时不得不提这些要求。比如有些医学类专业要求再选化学、生物科目，就是因为学习该专业必须有相应科目基础。

学生选择空间增大 建议结合兴趣选考科目

在专业首选科目要求上，设置了“仅物理”“仅历史”“物理或历史均可”。对此，蔡忠兵说，从本质上来说，这和以前的理科、文科、文理兼收没有本质区别，但也有不同。他说，改革前，考生只有文综和理综两种选择，现在改为“3+1+2”则有12种组合，这等于是在大文、大理的基本格局下，增加了学生的选择权，增强了专业和个人特长的匹配度，有利于学生实现个性化发展。而对高校来说，部分专业招生要求也可以更加具体，针对性也更强。

蔡忠兵认为，在确定选考科目上，一定要结合学生的兴趣和特长。“一个人能否做出成就，和自己的兴趣和特长高度有关。不存在哪个组合好，哪个组合差，一定要扬长避短。”

广州大学附属中学高二学生白欣彤决定选择物理、化学和生物，将来她打算报考微电子科学与技术等相关专业。虽然选的依然是纯理科，但她认为，“3+1+2”的方案没有以前那么死板，学生不会被传统文理分科局限，能够更好发挥自己的优势科目。“比如，我有同学很喜欢地理，最后就选了物理、化学和地理。”

高二学生家长杨女士说，她的孩子没有明显偏科，但孩子初三就立志将来从事化学研究，因此他选择了纯理科。“学校已经就此开过几次会，也请大学的教授来做过讲解和辅导，我们家长也很尊重他的意愿。”