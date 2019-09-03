我为祖国升国旗！广东多地中小学进行国旗下的“开学第一课”

“爱国犹如爱家，爱国胜于爱家！”稚嫩的童声在国旗下响起，来自华南师范大学附属小学的小朋友们齐声朗诵《我爱我的国》，赢得在场的同学、老师、家长的热烈掌声。

“爱国犹如爱家，爱国胜于爱家！”稚嫩的童声在国旗下响起，来自华南师范大学附属小学的小朋友们齐声朗诵《我爱我的国》，赢得在场的同学、老师、家长的热烈掌声。

今年，广东省教育厅组织开展“我为祖国升国旗”主题教育活动，培育和践行社会主义核心价值观，展示广东学生积极向上的精神面貌，引导广大师生以中华民族复兴为己任，以实际行动弘扬爱国主义精神。

9月2日是今年秋季学期的开学第一天，南方+记者分赴广州、深圳、东莞、汕头，见证国旗下的“开学第一课”。

华南师范大学附属小学

家长代表分享港珠澳大桥建设点滴

2日上午8时10分，在鼓号队铿锵有力的伴奏下，华南师大附小护旗队迈着整齐划一的脚步进场。国歌响起，五星红旗在护旗手的手中高高扬起，坚定地升向天空。这些精确到秒的动作，是小护旗手们无数次训练后的结果。

“在新的学期里，希望同学们继续心怀祖国母亲，放眼世界，锤炼自己，迎接学习和生活中的一切机遇与挑战。”华南师大附小校长张锦庭作国旗下讲话，他表示，几代附小人经历 82 年的风风雨雨，在广东省教育厅和华南师范大学的正确领导下，走出了一条以“美好教育 教育美好”为办学思想的名校之路，学校素质教育全面开花，德智体美劳全面发展。

二年一班学生王泽恺的父亲在国旗下分享了自己的工作经历。他是一名纪检监察干部，在港珠澳大桥建设中尽心尽力履行职责，严防“老鼠偷油”，为大桥工程如期、保质、平安建成“保驾护航”。他的讲话赢得在场同学的阵阵掌声。

聆听完校长和家长代表的发言，少先队员代表、少先队副大队长潘锦江向全体少先队员发出倡议，希望大家积极参加学校本学期即将开展的庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，与祖国同成长，在活动中共进步。

深圳外国语学校初中部

全体师生唱响《我和我的祖国》

受台风天气影响，深圳一大早就下起大雨，但也无法浇灭深圳外国语学校（初中部）师生的爱国热情。开学典礼转至该校礼堂内进行，超过1300名师生全数准时到达，迎接新学期的到来。

在庄重的升旗仪式中，伴随着雄壮的国歌声，全体师生面向国旗致敬。

“祝愿你们在这里实现自己的人生理想”。该校执行校长欧阳爱小在致辞中代表全校师生员工，欢迎新老师和2019级新同学的到来。

“一个时代有一个时代的主题，一代人有一代人的使命。历史的接力棒已传递到你们这一代青少年手中。责任担当，家国情怀是新时代必不可少的精神特质。”欧阳爱小说。

“我和我的祖国，一刻也不能分割。无论我走到哪里，都流出一首赞歌。”伴随着音乐响起，全体师生起立，挥动着手上的五星红旗，唱响《我和我的祖国》。

在入学宣誓环节，全体师生一齐呐喊：“我是中国人！五星红旗，爱如生命！我是深外人！爱国求知，不忘初心！”

东莞市寮步明珠小学

2日上午，东莞市寮步明珠小学举行开学典礼暨“我为祖国升国旗”活动，同学们早早来到操场上列队准备。

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。相信在老师的辛勤培育下，同学们一定会成长为讲文明，讲诚信，有文化，守纪律的合格小学生。 ”该校校长湛永丰在讲话中对同学们提出殷切期盼。

601班班主任王海苑作为教师代表发言，她希望同学们迅速调整状态、进入角色，把精力集中到学习中来。“要做孝敬长辈;讲文明懂礼貌;有爱心，懂得关心他人，互助友爱;自强不息，吃苦耐劳，德才兼备、品学兼优的好学生。”

汕头市达濠民生学校

今天，汕头市达濠民生学校全校师生们聚在一起，“开展我为祖国升国旗”活动，进一步加强爱国主义教育。

今年是新中国成立70周年大庆，升国旗环节之后，该校还举行了朗诵以及全场合唱《我和我的祖国》等环节。

汕头市达濠民生学校前身是汕头市达濠区达濠小学，一所由四个破旧祠堂组成的小学。上世纪90年代由乡贤捐资兴建民生学校，学生们上课就从祠堂搬进了教室里。

近几年，濠江区多方筹资约10亿元用于教育改革，民生学校也受益，逐渐发展为濠江区一所优质学校。目前民生学校有学生2000多名，教师110名。