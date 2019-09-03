教育部：进一步改善留守儿童、困境儿童就学条件

教育部近日提出，争取到2020年底，各地乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校办学条件达到所在省份基本办学标准，进一步改善留守儿童、困境儿童就学条件

据中央广播电视总台中国之声《全国新闻联播》报道，教育部近日提出，争取到2020年底，各地乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校办学条件达到所在省份基本办学标准，进一步改善留守儿童、困境儿童就学条件。

根据统计，截至2018年8月底，全国农村不满16岁、父母双方均外出或一方外出，另一方缺乏照顾能力的留守儿童共有697万人。

针对留守儿童现状，教育部近日表示，要健全教育关爱机制，提升教育关爱水平，促进农村留守儿童和困境儿童健康成长。要求各地要进一步改善乡村学校教学和生活条件，优先安排留守儿童和困境儿童就读寄宿制学校，组织实施农村义务教育学生营养改善计划，以贫困地区和家庭经济困难学生为重点，覆盖所有扶贫开发重点县。

教育部基础教育司二级巡视员王岱介绍，争取到2020年底，各地实现科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板，办学条件达到所在省份基本办学标准，进一步改善留守儿童、困境儿童就学条件。

同时，为确保留守儿童不失学，教育部还表示，将督促各地将留守儿童和困境儿童作为控辍保学工作的重点，健全中小学生学籍信息管理系统和国家人口基础信息库比对核查机制，动态监控辍学情况，及时发现，即时劝返。