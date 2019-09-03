南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

教育部：进一步改善留守儿童、困境儿童就学条件

2019-09-03 08:47 来源：中国广播网
字号减小 字号增大

　　据中央广播电视总台中国之声《全国新闻联播》报道，教育部近日提出，争取到2020年底，各地乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校办学条件达到所在省份基本办学标准，进一步改善留守儿童、困境儿童就学条件。

　　根据统计，截至2018年8月底，全国农村不满16岁、父母双方均外出或一方外出，另一方缺乏照顾能力的留守儿童共有697万人。

　　针对留守儿童现状，教育部近日表示，要健全教育关爱机制，提升教育关爱水平，促进农村留守儿童和困境儿童健康成长。要求各地要进一步改善乡村学校教学和生活条件，优先安排留守儿童和困境儿童就读寄宿制学校，组织实施农村义务教育学生营养改善计划，以贫困地区和家庭经济困难学生为重点，覆盖所有扶贫开发重点县。

　　教育部基础教育司二级巡视员王岱介绍，争取到2020年底，各地实现科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板，办学条件达到所在省份基本办学标准，进一步改善留守儿童、困境儿童就学条件。

　　同时，为确保留守儿童不失学，教育部还表示，将督促各地将留守儿童和困境儿童作为控辍保学工作的重点，健全中小学生学籍信息管理系统和国家人口基础信息库比对核查机制，动态监控辍学情况，及时发现，即时劝返。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第14期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235