开学伊始，愿你我不负青春，预见未来的你！

你是否期待与他们一样，希望带着孩子去感知、体验与追梦？

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开学伊始，

高三学子即将开启新学年的奋斗。

你准备好了吗？

未来的你，

渴望收到这样的高校录取通知书吗？

这张录取通知书的主人是隗同学。他今年被南方医科大学医学检验技术专业所录取，这令他及家人兴奋不已。

一年前，隗同学仅仅对医学、心理学、法学有一点了解，但还未树立未来专业目标。

而一年来，他做了哪些尝试让自己坚定走上医学梦的呢？

你的梦想又是什么？

未来的你会坚持着这个梦想吗？

01

“未来的路是孩子自己的”

去年11月，隗同学和妈妈报名参加了“高考实验室－预见未来的你”医生职业体验活动。

活动通过网络报名的方式，让志愿报读医科的高中生，以“见习生”的身份，深入到医院各个科室，在医生讲解指导下，真实地感受医院，了解医生这个职位。

参加活动后，隗妈妈在朋友圈发表了自己孩子的体验感受。

朋友们都热心地问我：“是否期待孩子穿上白色的使命服？”

“说心里话，我是期待的，但是孩子不是我，他有很明确的想法和规划，我期待但不能替代孩子做决定，毕竟未来的路是孩子自己的，我只是告诉他，若选择某条路大概会遇到什么挫折，这个坎坷他是否有勇气承受就行；就如同《小马过河》一样，不管他是否最后如小马般勇敢地踏出他人生的第一步，作为妈妈我都会带着迷人的微笑和永恒不变的爱默默地继续守护者他！仅此而已！”

体验现场，隗同学不断地与医生进行探讨和互动。职业体验结束后，他更加深刻地感受到了医生这个职业的神圣，也萌发了未来想要在肿瘤或者心血管专业有更深的研究的想法。

“平时在生活中没法近距离地接触到这样的设备和环境，通过这次的活动能够深入了解到医生这个职业的日常状态和职责。”隗同学告诉记者。在填报志愿时，他毫不犹豫地填了南方医科大学。

隗同学的妈妈注重让孩子去感知与体验，她创造条件让自己的小孩去感知自己的“梦想”，体验自己心目中“职业”。

02

职业体验，逐梦前行

近日，记者对参加高考实验室职业体验活动的11组家庭进行回访。在8名参加高考的学生中，有5名考生被医学专业所录取（其中，2名考生考入南方医科大学、2名考生考入中山大学医学院、1名考生考入南华大学），另外3名考生因为分数原因选择其他专业。

逐梦想

他们都有一个共同的梦想：他们怀揣着医学梦，对医生这个职业产生了浓厚的兴趣。

“我很害怕别人认为'我明明没有那么大的实力，却有如此大的理想'而嘲笑我。但是我觉得，人有理想，就是一种坚持。因为你有目标，你知道这一生要去做什么，你可以有奋斗的激情。”

“如果能通过学医这条路让那些人减少病痛，我觉得很值。虽然会累一点，但是帮助别人也是一件很好的事情。”

“有些东西，肯定要有人去承担一部分的责任，我就想成为那样的人。”

初体验

回顾体验现场，见习生们穿上“白大褂”，深入到肿瘤病房、检验科、ICU、手术室、急诊室、中医针灸科等等科室，开展问诊、心肺复苏急救等模拟体验，以及监护仪、手术前情节消毒、微生物观察等实操性体验。

“最有感触的是在急救室那里，急救车一来，然后身体在抖，这就是紧张感吗？看到护士在急救室里模拟抢救的情况，那些专业、训练有素的飒爽英姿，让人瞬间明白，这就是专业。”

“印象最深的是手术室，因为我们平时看到的都是主治医生，但是在手术室里我们还可以看到护士、麻醉师等在幕后的一些团队，整个手术室让我看到的是一个团队合作的风味，大家都在尽自己最大的努力，给病人他们所需要的帮助，包括生理和心理上的，就是让我很有感触。”

“挺佩服那些医生，在那么多细菌病菌环境中工作，他们永远都不知道下一秒自己会不会被感染上某些病毒，但是他们还是十分敬业的开展检验工作，而是为了病人们的健康。”

“未来的路是孩子自己的。”作为父母，向孩子呈现什么样的事物，带他进入什么样的领域，直接决定了他人生最初的世界观。

创造条件带着孩子去感知与体验，或许是最好的教育方式。

愿你我不负青春，预见未来的你！

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你是否期待与他们一样，希望带着孩子去感知、体验与追梦？欢迎留言与我们分享您和孩子的点滴。

统筹｜陈诗洋

记者｜柯丹洁

视频｜翁子盈 实习生/肖瑞盈

制图｜柯丹洁

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