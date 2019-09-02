减负、治校闹、换教材……开学季，这些变化要知道

随着夏天结束，暑假也走到了尾声。9月1日起，随着全国中小学生重返校园，安静的校园又将热闹起来。新学期要注意哪些新变化？这些变化又将产生什么影响？

随着夏天结束，暑假也走到了尾声。9月1日起，随着全国中小学生重返校园，安静的校园又将热闹起来。新学期要注意哪些新变化？这些变化又将产生什么影响？

书包更轻！

中央出台文件落实教育减负

一直以来，竞赛、排名、书山题海给学生们造成了巨大的压力，而五花八门的作业要求更是变相成为了“家长作业”。不过，随着新学期的开启，这些现象或将改变。

今年7月，《中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》全文公布，从招生、教学、作业等多方面给学生减负。

其中，在招生方面，《意见》要求严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以面试、评测等名义选拔学生。

教学方面，《意见》指出，要开齐开足开好国家规定课程，不得随意增减课时、改变难度、调整进度；从严控制考试次数，考试成绩实行等级评价，严禁以任何方式公布学生成绩和排名。

除了给学生减负，家长也或将受益。《意见》明确，杜绝将学生作业变成家长作业或要求家长检查批改作业，不得布置惩罚性作业。

除了中央出台的文件，各个地方也结合实际颁布了一系列政策，落实教育减负。

今年8月，西宁市人民政府办公室出台《关于规范校外培训机构发展的工作方案》，要求结合开学检查工作和日常督导，把中小学校是否存在将校外培训机构培训结果及竞赛成绩作为招生入学依据，是否存在不遵守教学计划、“非零起点教学”等行为纳入检查重点内容，为切实减轻中小学生课外负担创造条件。

此外，今年8月，广东省教育厅公示《落实教育部等九部门关于中小学生减负措施的实施方案（征求意见稿）》，提出21条具体措施，从多个方面对学校的编班、课程管理以及中小学生作业负担等做出具体规定，如要科学合理布置作业，小学一二年级不布置书面作业，中高年级的作业量控制在1小时以内等。

校园更安全！

治“校闹”、陪餐制保障学生安全

过去，“校闹”一直是威胁校园安全的一大隐患。

针对这个问题，今年8月，教育部等五部门印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》（以下简称《意见》），明确了8种“校闹“行为并给出处理办法。

哪些属于“校闹”？根据文件，殴打他人、故意伤害他人或者故意损毁公私财物；侵占、毁损学校房屋、设施设备；携带易燃易爆危险物品和管制器具进入学校等，都纳入其中。

这类事件如何解决？《意见》要求，一旦发生“校闹”行为，公安机关及时出警，依法制止；对于实施“校闹”行为，扰乱社会秩序、造成他人人身伤害或财产损失的，要按照治安管理处罚法的规定予以处罚；构成犯罪的，要按照刑法相关规定予以惩处。

除了加强校园环境安全，8月27日，全国学生营养办发布了2019年第3号预警，使学生的用餐安全也得到了保障。

预警要求，试点学校的校长要定期查看食堂食品安全制度的落实情况，及时督促做好整改，要严格落实学校负责人的陪餐制度。教育行政部门要会同卫生、市场监管等部门，部署开展一次风险隐患排查工作，督促做好整改落实。要推动实现学校食堂“明厨亮灶”全覆盖。

课本有变化

义务教育三科统编教材将实现全年级覆盖

今年5月，教育部办公厅印发了2019年中小学教学用书目录的通知，并明确2017年开始在全国小学和初中起始年级统一使用的义务教育道德与法治、语文、历史统编教材，将在今年秋季学期实现所有年级“全覆盖”。

此外，义务教育一、二年级使用审定通过的增编小学科学教材，三至六年级使用现行教材。尚未使用统编教材的年级，应使用原选用出版社出版的教材，不得更换版本。

值得注意的是，统编版语文教材小学一年级开始就有古诗文，整个小学6个年级12册共选优古诗文132篇，占所有选篇的30％，比原有人教版增加了55篇，增幅达80％。

在新教材陆续走进课堂的同时，小学4—6年级的学生也面临旧教材向新教材转换的问题。

为保证4—6年级顺利从旧教材过渡到新教材，教育部教材局组织了新旧教材的对比研究。其中，小学语文教材对比了12个版本，小学道德与法治教材比对了6个版本，并提出具体教学建议。

另外，据教育部发布的消息，普通高中思想政治、语文、历史三科统编教材的编审工作已全部完成，将于今年9月秋季学期开始，在北京、天津、辽宁、上海、山东、海南等6省市率先投入使用。