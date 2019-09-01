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开学季，学生要做好自我防护

2019-09-01 08:38 来源：齐鲁晚报
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　　随着学校的开学,除了学生的在校表现,安全问题也是家长和社会关注的重点。那么,学生在校期间应当注意哪些问题,如何远离各种危险和侵害呢?

　　中小学生的安全威胁往往来源于课间活动、交通事故以及校外人员的不法侵害。作为校方除了要加强安全教育外,还应对校园安全环境进行定期检查,及时消除安全隐患。学校保卫人员要每日关注周边动态情况,及时发现各类易引发侵害案件的安全隐患,如在周边徘徊的可疑人员、车辆、社会流痞人员等,若判断其将可能造成威胁,要及时劝离现场。必要时,可拨打110报警求助。

　　此外,学生也应注意提升自我保护和防范的能力,对于常见的可能引发伤害的火灾、不法分子侵害等情形,要学会如何开展自救与他救。警方提示:如果遇到不法分子侵害,应第一时间选择逃跑,并大声呼救引起学校老师和保卫人员的注意。逃跑方向以教室为宜,进入后迅速锁好门窗,与同学一起设置障碍物,防止不法分子进入。

　　如果校园发生火灾,不要盲目逃跑,要在老师的安排下,有序逃离火灾区域。遇到浓烟区域,要俯身爬行通过,防止吸入浓烟损伤呼吸道和肺部。当逃生通道被大火堵住时,要选择及时运用窗帘、绳索等物品,系成足够延伸到地面的长度,绑住固定物体或重物,依次从窗户慢慢滑落地面；在无法逃离时,应选择洗手间等水源充足的空间,关闭房门将水浸湿全身,不停向门上泼水,防止火势蔓延。

　　当发生紧急事件时,校方要第一时间维护好现场秩序,避免发生相互拥挤、推搡,导致现场混乱及踩踏事故的发生。还有一些不法分子可能选择孩子上下学途中,对独行、无人接送的小学生实施拐骗。民警提示:不要接受陌生人的物品,不要跟随陌生人到任何地点,更不要将自己或同学的姓名、家庭情况透露给陌生人,以防止被不法分子利用实施侵害。遇到陌生人搭讪或企图带你离开的,要迅速远离并大声呼救,引起老师或周边路人的注意,遇到警车要及时招手求救。

　　此外,广大司机朋友在途经学校附近时,一定要减速慢性!学生由于身高原因,反光镜、后视镜容易产生盲区,极易发生交通事故。

编辑： 罗予岐

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