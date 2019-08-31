高中政治语文历史新教材来了！2022年前全面推开

2019年9月秋季学期开始，普通高中思想政治、语文、历史三科统编教材将在北京、天津、辽宁、上海、山东、海南6个省（市）率先使用，其他省份根据新高考推进和各地实际情况陆续推开，2022年前将全部使用新教材。

8月27日，教育部召开新闻发布会透露，2019年9月秋季学期开始，普通高中思想政治、语文、历史三科统编教材将在北京、天津、辽宁、上海、山东、海南6个省（市）率先使用，其他省份根据新高考推进和各地实际情况陆续推开，2022年前将全部使用新教材。

教育部教材局局长田慧生介绍，2017年教育部启动普通高中思想政治、语文、历史教材统编工作。编写组精心组织编写，先后组织东中西部13个省份的412所学校开展试教试用。经过两年多努力，目前教材编审工作全部完成。

思想政治

学习革命传统，培养国家安全观

思想政治统编教材有哪些内容？普通高中思想政治教材总主编、南京大学教授张异宾介绍，普通高中《思想政治》全套教材共7册，其中必修教材分《中国特色社会主义》《经济与社会》《政治与法治》《哲学与文化》4册，选择性必修教材分《当代国际政治与经济》《法律与生活》《逻辑与思维》3册。

重点学习内容包括：习近平新时代中国特色社会主义思想、法治教育、中华优秀传统文化和革命传统教育等。“教材采取‘春风化雨’的方式，讲述毛泽东、周恩来等革命领袖，李大钊等革命先烈，董存瑞等革命英雄，集中阐述革命文化，讲述中国共产党团结带领中国人民创造的‘红船精神’、长征精神、延安精神等革命精神，引导学生坚定理想信念，厚植爱国主义情怀。”张异宾说。

同时，教材以“国家安全与核心利益”为议题，阐释“国家安全，人人有责”，培养学生总体国家安全观意识。

语文

古诗文占尽一半课文数

语文统编教材有哪些内容？普通高中语文教材总主编、北京大学教授温儒敏介绍，普通高中《语文》全套教材共5册，其中必修教材分上、下2册，选择性必修教材分上、中、下3册。

重点学习内容包括：中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化、国外优秀文化等。

教材共选入古代诗文67篇（首），占全部选文数（136篇/首）的49.3%。从古风、民歌、绝句、律诗到词曲，从诸子散文到历史散文，从两汉论文、魏晋辞赋到唐宋明清古文，从文言小说到白话小说，均有呈现。

教材还选取了毛泽东的《沁园春·长沙》《改造我们的学习》，鲁迅《拿来主义》《记念刘和珍君》，以及《长征胜利万岁》《大战中的插曲》《百合花》《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》《青蒿素：人类征服疾病的一小步》《实践是检验真理的唯一标准》《哦，香雪》等多篇作品。

《复活》《百年孤独》《哈姆雷特》《致云雀》等十多篇外国文学文化经典作品也入选。

必修上册特设“劳动光荣”主题单元，选取讴歌劳动人民、劳动模范、劳动精神的课文。

历史

学5000多年文明史，国家主权、海洋意识教育

历史统编教材有哪些内容？普通高中历史教材总主编、中国史学会原会长、中国社会科学院学部委员、研究员张海鹏介绍，普通高中《历史》全套教材共5册，其中必修教材分《中外历史纲要》上、下2册，选择性必修教材分《国家制度与社会治理》《经济与社会生活》和《文化交流与传播》3册。

重点学习内容包括：中华5000多年文明史，中国人民170多年斗争史和中国共产党90多年奋斗史，国家主权、海洋意识教育，民族团结进步教育。

教材涉及历史文化名人100余位，思想、科技、文学、法律等著作80余部，四大发明、天文历法、医学、数学、农学、地理学、水利工程等重大发明创造50余项，书画、音乐舞蹈、雕塑、器物等艺术作品40余件。

必修上册介绍了近代以来中华民族反抗侵略、谋求民族独立的历史，讲述了中国共产党领导中国人民进行革命、建设和改革的史实，重点介绍了中国共产党领导革命过程中提出的重要战略方针、召开的重要会议、发生的重大事件、取得的重大胜利和涌现的英雄人物等。

教材还以史实为依托，讲述西藏、新疆、台湾及其附属岛屿、南海诸岛等作为我国领土不可分割一部分的历史渊源。讲述了各民族在我国历史上交往交流交融从而形成多元一体的中华民族的历史，介绍了我国民族区域自治政策。