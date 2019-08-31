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国际学校今年加紧布局广东，竞争白热化

2019-08-31 08:28 来源：羊城晚报
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　　面对即将到来的新学期，12岁的小罗既兴奋又忐忑。兴奋的是，在即将开始的9月，他就要成为一名初中生，在一所国际学校里开启新的学习生涯；忐忑的是，在这所国际学校里，他将面临与以往不同的教育体系，无论是语言还是教学方法，都是他过去12年不曾接触过的。

　　随着留学热的不断升温，以及留学生低龄化趋势愈发明显，不少家长将在国内读国际学校作为留学之旅的第一站。随之而来的，则是越来越多的国际学校进入中国。

　　广东作为经济大省，因其优越的地理优势和综合竞争力，近年来，也吸引了大批的国际学校进驻。据不完全统计，2019年广东将有13所新增国际学校开办和招生。国际学校在北京和上海外，发力广东。

　　现状：今年广东将新增13所国际学校

　　相较于当前大热的北京、上海，国际教育在广东的起步非常早。得益于改革开放南大门的政策优势，上世纪80年代，深圳率先孕育出广东国际教育的土壤。1988年，深圳蛇口国际学校成立，是深圳成立的第一所全日制外籍人员子女学校。

　　广东省作为中国改革开放的先行地区和经济发达省份，吸引了大量的外来人口和高素质人才。尤其是近年来，随着广州、深圳等城市国际化程度不断加深，大批国际人才前往广东发展。人口结构发生变化的同时，国际化的趋势愈发显著，从而催生了大批的中产家庭对国际教育的需求。

　　在市场需求的刺激下，相关政策陆续出台。2010年，广东省颁布了广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）。此“纲要”明确指出，要构建教育开放合作新格局，提升粤港澳台教育合作层次与水平，积极发展留学生教育，加强教育交流与合作。

　　从财政投入的角度来看，纲要提出要不断加大财政对教育投入力度，多渠道增加教育经费投入。除了政府财政投入外，房地产公司、海外国际私校纷纷涌入。

　　据不完全统计，仅2019年，广东将有13所新增国际学校开办和招生，包括佛山LEH外籍人员子女学校、费得思公学分校、黄埔修仕倍励实验学校、爱莎国际学校广州科学城校区、荟同学校、英国国王学校深圳分校、英国莱爵公学深圳、哈罗国际学校（前海）等，越来越多的知名国际教育品牌进驻广东。这些国际学校进驻的地点不再局限于广州、深圳，佛山、珠海、东莞、江门等城市，也成为他们的“新目标”。

　　根据各国际学校官网公布的信息，2019-2021年，约有20余所国际学校在广东“落户”，这波“国际学校潮”似乎比往年要来得猛烈一些。

　　招生：从早期外籍子女到如今的中国学生

　　如果说早期的国际学校是为了方便外籍人士子女的教育，那当前市场上出现的国际学校，更多的是为中国籍的孩子们服务，为“焦虑”的父母提供选择的路径。

　　日前网络上一条“爆款文”《海淀家长对不起，顺义妈妈的生活才叫做“不配有梦想”》引起了不少家长的共鸣。对于“顺义妈妈”的生活和日常，文中这样描述：“当海淀父母还在为了在清北奋斗而自觉很苦逼的时候，他们主要的研究方向是，如何避开和印度国高智商娃们的直接竞争，让自己的孩子能够在藤校国际生少得可怜的名额中，弯道超车获得显性优势。”

　　为了让孩子实现“弯道超车”，不少有能力负担的父母，选择国际学校作为“铺路”海外名校留学的第一站。

　　不可否认的是，这种选择，很大程度上，源于家庭经济水平的提升、消费能力的增强，以及当前社会对人才的需求逐渐发生变化。海外院校申请及移民政策、政策法规、签证等改变以及招生流程的优化等，均对中国学生的海外留学产生了很大的影响。

　　中国的家庭，拥有越来越多的选择权利。与此同时，年轻一代的父母，选择花费更多时间和精力聚焦于对孩子的关注和培养。家校共育、国际化教育成为引发更多人关注的热点话题。

　　当前，一系列教育相关政策的改变，也让不少学生和家长意识到，教育的方向，从传统意义上的追求“高分名校”转向追求“全人教育、个性化教育以及国际教育。”在这个过程中，有些家长感觉，国际学校提供的课程更接近于他们所追求的教育目标，从而选择让孩子进入国际学校入读。

　　一系列的因素，催生了国际学校在中国的布局。有数据调查公司报告显示，截至2017年底，中国共有22所英国私校分校。而仅2018年就有10所新分校成立并开始运营，2019年更将有14所新学校建成。广东无疑是这块“蛋糕”当中的一部分。

　　选择：一条“非常规”的升学路径

　　如前文提到即将入读某国际学校的小罗，若按照常规“路径”，从某知名民办小学毕业后，他可以通过电脑派位进入家附近的一所中学，也可以选择考省级重点中学。但经过和家长商议后，在家庭经济条件允许的情况下，小罗坚定地选择入读国际学校。

　　对于这一选择，小罗的妈妈说，他们开了很多次家庭会议。“我多次问过孩子，是不是一定要读国际学校，他都给我很肯定的回答。”小罗妈妈说，在与孩子交流的过程中，她也多次和孩子强调了这条“非常规”的升学路径有可能面临的困难和艰辛，包括无法回到“常规”教育系统就读等情况。12岁的小罗，对于国际学校的选择，非常坚定。

　　如小罗般，能在12岁就对自己未来有清晰规划的少年并不多。对于国际学校这一“非常规”的升学路径，家长和学生都应该理性看待与选择。毕竟，作为新兴事物，国际学校仍处于发展过程中，学校也会出现教师、校长及其他管理人员的流动。新学校缺乏历史积累和时间沉淀，缺少客观分析。

　　面对中国国际化教育这个新兴领域，学校、学生、家长都在不断摸索的过程中前行。

编辑： 罗予岐

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