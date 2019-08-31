刚入大学的你不可能“全都要”

关于未来，真的能“全都要”的时候太少了，这源于我们手上有的精力、时间等资产极度有限。

又是一年开学季，越来越多的新生次第前往他们心仪或不心仪的学校报到。在年轻人爱用的视频平台上，许多大号都做起了“上大学”的视频，有些介绍考证、社会实践等大学里的“必做之事”，也有些用直白的言语揭穿诸如“随便翘课”“上大学就轻松了”“不挂科不圆满”等一系列“美丽的谎言”。

认真度过美好的大学时光，是每个大学新生心中的期待。但如何找到属于自己的方向，却是一个技术活。相较于先前的生活，大学最明显的变化，就是选择变多了。在大学里，到处都需要选择，参不参加学生会或者某个社团需要选择，要不要考某个证书需要选择，毕业后工作、保研考研还是出国也需要选择。大学就像一个百货商场，商品琳琅满目，学会选出自己真正需要的“商品”，才能事半功倍。

我们在作出选择之前，必须明白自己想要什么，这是选择的起点和依据。比如未来想要一份不错的工作，现在将更多时间投入到实习，以了解行业现状，就是更好的选择。然而，一旦选择了这条路，就意味着需要放弃其他事情，在艰难的抉择中学会权衡利弊，果断取舍，是老师未必会教，但在大学生涯中却十分重要的一课。

作出选择本身或许并不会太难，但承担选择之后的各种心态起伏，无疑是一件颇具挑战性的事情。作出一种选择，就意味着与其他选项分道扬镳。患得患失是人的本能心态。看到别人的其他选择，结果似乎比自己好，就开始质疑自己当初的选择。

作为一个“过来人”，我想说，既然作出了选择，就不要动辄后悔。进入大学后就是成年人了，成年人之所以能够独立承担责任，就是因为能够为自己的选择承担后果。其实，很多时候我们只看到别人的光鲜亮丽，却没能看到别人为之付出的努力。其实，许多时候问题并不出在选择上，为你的选择付出等值的努力，你就会有收获。

当然，一些选择的结果，确实可能并不令人满意，但人生的时间有限，与其自怨自艾，不如思考如何让下一次的选择和努力收获更多。当然，也不是说所有选择永远不可逆，该换还是得换，但换本身又是一种选择，这需要经过新一轮审慎的思考，过去的选择便成为一种尝试，从尝试中所获得的经验，将成为新一次选择的重要依据。

大学里的迷茫和纠结，可能每个人都遭遇过。我记得自己上大学时，几乎每个学年快结束时都会突然迷茫。大一时候迷茫为啥上了一年课却还没了解自己的学科；大二时候迷茫时光过半是不是要准备出去交换；大三时候迷茫要出国还是保研；到了大四乃至研一的时候，还在迷茫为啥要读研而不早开始赚钱。

要避免突如其来的迷茫，还是需要明白自己想要什么，这点很重要。明白了自己想要什么，其他选项就自动排除了，一心为了这个选择而走，准没错。选择只有适合自己的，没有对错之分，很多时候说的对错，只是由果推因的“马后炮”，要知道，任何道路坚持下去，做好了，都可以是对的。

关于未来，真的能“全都要”的时候太少了，这源于我们手上有的精力、时间等资产极度有限。但这并不是什么坏事，每个人的人生之所以独一无二，正是因为不同的人有不同的选择，只要沿着自己选择的路走下去，每个人都将找到属于自己的风景。