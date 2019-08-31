给孩子补上自我管理这6课

自我管理是指个体对自己的健康、发展目标、心理和行为等各个方面进行管理，注重的是个人主动成长、自我掌控、自觉自律，最终促使儿童青少年行为的调控是透过自己的内控力量，迈向独立、自主、成熟。

自我管理是指个体对自己的健康、发展目标、心理和行为等各个方面进行管理，注重的是个人主动成长、自我掌控、自觉自律，最终促使儿童青少年行为的调控是透过自己的内控力量，而非传统的教师和家长的外控力量，从而迈向独立、自主、成熟。

第一课是时间管理。时间是每个人拥有的最为重要和公平的资源，时间是无限的，人生是有限的，最好地利用有限的时间，才能成就高品质的人生。

每逢寒暑假，孩子有更多自主的时间，学校和家长要真正放权给孩子，培养孩子自己的时间自己管理的意识，掌握管理时间的方法，练习自己规划、分配和利用时间，从而养成自觉、自律、守时的习惯。

管理时间从早晨起床开始。准备上小学和低年级的孩子可以练习使用计时工具，小学高年级的孩子可以使用生活记录法练习如何过好每一天，中学生可以用时间象限法、生涯规划等做近期和长远的规划。

第二课是任务管理。假期有太多的事情可以做：学业辅导、特长培训、社团活动、志愿服务、运动、聚会、家务、游戏、旅游……哪些是孩子最喜欢的、对孩子成长最重要？事务质和量的无限性与个人精力、时间的有限性，常常使人面临选择性焦虑。

孩子在成长中需要了解自己的兴趣、专长，学习为自己抉择并对自己的人生负起责任，制定适合自己的学业目标和职业方向，规划实施路径，选择最佳策略和方法；同时还要面对因价值冲突导致的纠结。在这个过程中，孩子会慢慢明确自己发展的方向和目标，获得成长动力，明晰自己的角色和定位，忍耐实现目标付出的辛苦，一旦目标实现也更有成就感。

假期规划交给孩子自己来做，学校和家长可以协助但不要操控和干涉，可以指导孩子用任务排序法、价值观的自我清理练习等明晰自己最想做的是什么。在自我探索的过程中容许孩子有失误，随时调整目标和方法。

第三课是物财管理。首先是个人拥有的生活必需品的利用、清理，例如收拾、布置自己的房间，清洗、整理自己的衣物。其次是作为家庭成员必须承担的责任和义务，例如家庭清洁整理、采买做饭等。

从孩子上小学开始，假期可以安排孩子多一点儿时间整理自己的物品，同时承担更多的家务劳动，如倒垃圾、做卫生、学习做饭。孩子在家务劳动中的获益远远大于家长的预期。喜欢承担家务劳动的孩子，更有责任感、更懂得感恩、更擅长团队合作。单纯享受劳动成果的快乐感是短暂的，而在劳动过程中体验到的自我价值的实现和自我潜能的发挥，会给孩子带来持久的幸福感。

特别建议孩子学习做饭，一个会做饭的孩子，既可以照顾好自己的生活，还可以获得好人缘，提升孩子在各种环境中的适应力和独立生活能力。

财商是经济社会的基本生存技能。从孩子认识数字会加减法开始，就可以定时定量给孩子自由支配的零花钱，学习合理消费、积攒和理财。假期可以给孩子布置提升财商的作业，如记录家庭一周开销清单，让孩子参与家庭收支规划；让孩子自己策划一次旅游，做经费的预算和管理。

第四课是人际关系管理。在所有与幸福相关的因素中，高质量的人际关系是最重要的。假期里孩子与家庭成员和同伴交往的机会增多，是学习人际沟通技巧、交往礼仪、提升交往质量的好机会。可以适当增加家庭休闲聚会，大家放下手机，面对面交流沟通；同时鼓励孩子多参加家庭之外的社区同伴游戏、社会志愿服务活动；中学生同伴交往尤其重要，支持孩子多与同伴聚会、出游、运动，有利于孩子顺利度过青春期。

第五课是情绪管理。目的是提升情商，主要内容包括情绪的自我觉察、命名和适度表达，他人情绪的识别、接纳与共情，增加积极情绪体验，适当调控情绪等级，避免冲动性伤害，认识负面情绪的积极意义等。

放假时孩子回归家庭与父母近距离长时间相处，难免相互情绪激惹、负面情绪传染。尤其是孩子进入青春期、家长进入更年期，负面情绪会在家庭内发酵。这恰恰是家长和孩子一起成长，练习情绪管理的契机。

家庭成员要相互分享分担，接纳彼此情绪的自然袒露，每个人都要对自己的情绪负起责任，避免自己的负面情绪污染家庭环境。

第六课是健康管理。大健康观包括身体健康、心理健康、社会适应良好，这是孩子一生的财富，也是高品质人生的基本条件。健康管理要保证充足的睡眠、均衡的营养、适当的运动。

假期是孩子养成健康的生活方式和习惯的最好机会。学校可以布置健康保健的作业，例如每周至少做三次运动，做一周的睡眠和饮食的观察记录等。家长利用假期指导孩子合理安排自己的作息时间和饮食，养成定期适量运动的习惯。