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迎战自考，尚德机构多措并举为学员报考“保驾护航”

2019-08-30 12:23 来源：南方网
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　　10月自考各地已陆续开始报名，为助力考生全面了解自考报考信息并做好冲刺准备，成人教育机构尚德机构推出包括线上线下报考咨询服务、升级班型优化课程结构等多重利好及保障举措助力学员。

　　报考季推出线上线下多重利好举措

　　尚德机构通过搭建自有教研系统，扩大题库储备、缩短学习路径等手段，让技术为教育赋能，使教学质量与效果不断提升。最近，尚德机构还将电子资料通关宝典升级迭代为“全科浓缩版知识点汇总”，考点更加精准。　　据尚德机构有关负责人介绍，除了不定期举行线上全天直播为学员答疑解惑之外，还针对国内各地自考报考政策、报考科目等情况，线下组织专业学习规划师团队为学员免费提供学习规划咨询，并对到场咨询报班学员给予优惠。

　　该负责人表示，报考季期间，尚德机构推出集学历和技能于一身的产品，为学员提供“加薪模块”职场课以及奖学金等增值服务，在帮助广大学员提升学历同时，也助力他们获得更加长远的发展。

　　此次推出的多重利举措，好包括报名钻石奖学金定制班、名校奖学金晋升班PLUS、名校奖学金晋升班的学员，可享受1元报读“学堂在线”系列课程的优惠，课程涵盖了教育咨询、心理咨询、商业分析师、营养师等方向。此外，报读钻石奖学金定制班的学员，可同时获得美国加州大学河滨分校心理及人力录播课程的机会。针对职场技能提升，推出人力四级精品班、英语应用基础班、职场求职晋升班、英语进阶精品班、职场精英晋升班等班型，也为学员提供很大福利，如报名自考、大硕士、会计、教师资格证等课程，满足条件的学员可1元购买。

　　帮助学员及时了解政策动态并为报考“保驾护航”

　　尚德机构还与中国人保财险合作，推出多款稳健班型，为学员添加多一重保障。如，报读钻石奖学金定制班/名校奖学金晋升班的学员，即可享受中国人保财险承保的“不过退费险”、“考试达标险”等服务。

　　为及时了解政策动态，尚德机构设立了报考研究中心，关注各地报考新政策，并不定期为学生提供相关信息。“让学生及时了解市场变化，获得精准的报考信息，并根据自身综合条件制定合理的报考方案，既可以省时间还可以省财力。”该负责人指出。

 

编辑： 罗予岐

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