2019年师德建设主题教育月活动启动

自2008年以来，省教育厅将每年9月定为师德建设主题教育月，今年已是第12年，师德建设主题教育月活动已经成为我省师德师风建设的品牌。

南方网讯（记者/刘倩）8月26日上午，2019年师德建设主题教育月活动启动仪式在广州举行。省委教育工委委员，省教育厅党组成员、副厅长王创出席启动仪式并讲话，全省各地市教育局负责教师队伍建设分管领导和各高校负责教师管理部门负责人参加了启动仪式。

自2008年以来，省教育厅将每年9月定为师德建设主题教育月，今年已是第12年，师德建设主题教育月活动已经成为我省师德师风建设的品牌。每年相对集中一个月的时间，组织广大教师开展师德教育和宣传活动，强化理想信念教育，学习先进典型事迹，推进落实师德建设制度机制，着力提高广大教师思想政治素质和职业道德素养。

王创指出，今年9月师德建设教育月的主题为“自觉爱国守法，潜心教书育人”。各地各校要紧扣主题组织开展各式各类形式多样的活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展理想信念学习教育活动，全面贯彻落实新时代教师职业行为准则，积极组织开展师德宣传教育活动，进一步完善师德建设长效机制，组织开展师德主题征文及微视频征集活动。

王创分析了当前师德师风工作面临的新形势新挑战，并对当前和今后一个时期加强师德师风建设，全面提升教师思想政治素质和师德水平提出了明确要求：一是要全面加强党对师德师风建设工作的领导，二是要把师德师风摆在更加突出的位置，三是要加强师德师风养成教育，四是要加强师德典型事迹宣传，五是要完善师德师风考核机制，六是要营造尊师重教的良好氛围。

2018年9月，省教育厅开展了以“弘扬高尚师德，潜心立德树人”为主题的师德建设教育月活动，并围绕这一主题组织实施了第八届师德征文及微视频征集活动，共评选出师德主题征文获奖作品360篇、获奖微视频36个、优秀组织单位18个。在此次启动仪式上，省教育厅为在第八届师德主题征文及微视频征集活动中表现优异的个人和单位颁发了获奖证书。获奖教师代表潮州市潮安区龙湖中学李斐、岭南师范学院林春大畅谈了获奖感言。

在启动仪式上，暨南大学、广东岭南职业技术学院和深圳市教育局相关负责人，交流了本地本校加强师德建设工作的经验做法，集中展现了我省师德建设的良好成效，传递了广东教育正能量。肇庆学院省级中小学教师发展中心负责人、肇庆学院教师教育学院院长、教育部教师培养教学指导委员会专家肖起清教授做了题为“加强师德内涵建设激发教师的使命感”的专题辅导报告。