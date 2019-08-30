插班类志愿服务类成海外游学热门选择

学游的趋势往高端学习、科研、夏校，甚至向义工、志愿服务类的方向发展。

暑假是出游的好时机，而兼顾学习的游学成为不少家长的选择。根据几家机构的游学统计数据，2019年夏季游学，小学阶段的占比明显上升。携程游学平台发布的数据则显示，从游学平台的订单数据看，2019暑期单次游学人均消费价格为8641元，同比2018年下降4.3%。家庭平均游学花费2.2万元，同比2018年增长2.1%。广州游学人均花费11963元，为全国最高。从今年家长们选择的游学项目来看，常规的美国游学产品人气下降，国内、日韩、东南亚短线游学产品占比上升。业内人士表示，现在寒暑假安排学游已经快成为留学道路必不可少的一部分了，一周学一周玩的形式已经满足不了学生家长的需求，学游的趋势正往高端学习、科研、夏校甚至义工、志愿服务类的方向发展。

小学阶段的游学占比明显上升

随着出国留学越来越低龄化，游学份额也在每年持续增长，越来越多的家长觉得为了让孩子更好地为未来出国留学做准备，选择暑假、寒假去体验一下非常有必要。新东方的调查显示，认为适合在初中和高中阶段参加国际游学的学生和家长占比超过60%。2019年夏季游学，小学阶段的占比明显上升，呈现游学低龄化的趋势，如英国小小插班生项目、新西兰牧场营地项目、日本和风文化项目吸引了大量低龄客户。国内营地教育在国家政策的支持下也受到学生家长的欢迎，新东方北京金海湖营地教育迎来了招生抢位的火爆现象。

据启德学游销售经理刘佳介绍，今年暑假启德出团人数在1000人左右，低龄学生主要选择环球全真类型去了解当地，真实感受当地课堂的微留学占比65%左右。

每年寒、暑假少则两三万元多则五万元的高昂费用，丝毫不能阻止家长们咬牙也要把孩子送出国外学语言、长见识的决心。一般海外游学时间是两到三周，不远万里奔赴国外的孩子们在这段时间里到底都收获了些什么，语言、见识还是独立自主的能力？从海外游学归来的反馈来看，这与学游项目的线路设置、课程设置，以及对学生的状况，包括语言能力、性格特点等的评估，能否选择到合适匹配的项目相关。新东方国际游学广州学校相关人士建议，家长给孩子选择游学项目的时候，要从家长的需求转移到孩子的需求，参考游学规划师的建议，在考虑学生的基本情况下匹配更合适的项目从而达到最佳游学效果。刘佳表示，首先家长需要想清楚让孩子参加学游项目的目的是什么，孩子身上有哪些优缺点，将来想让孩子去哪个国家留学。只有这样才能让孩子获得最大的收获。从游学比较成功的例子来看，游学经历可以助力生涯规划。对于小点的孩子来说，可以提前感受一下自己是否适合国外的生活和环境是非常重要的，对于大一点的学生来说，在留学前须提前了解国外大学名校录取要求，国内家长和学生们往往只看中学校成绩单，雅思、托福成绩，却忽略了国外学校择优录取的原则，喜欢招收有思想、有爱心、积极向上，有独立思考能力的个性化学生。游学则可有针对性地加强这方面的准备。

高端学习、科研、夏校是发展方向

暑假马上结束了，业内人士表示，对于想参与海外游学并收获更多的学生和家长而言，从时间节点来看，可开始考虑冬令营，选好路线提前报名。据刘佳介绍，今年冬天热门国家的插班非常火爆，插班对于学生的人数要求很严格。但凡是插班都是和当地教育局合作的，教育局要事先安排学校安排寄宿家庭甚至一起学习的当地小学伴，所以需要早报名早占位。

很多家长不理解，为什么参加学游项目有这么多材料需要准备。据悉，虽然游学就去两周，但也是关系到孩子将来留学，所以所有的材料都要与将来留学的材料信息保持一致，材料需真实并且措辞严谨。刘佳表示，大部分家长是自己做主给孩子报名，快出团的时候才告诉孩子学游这件事。但去国外学习的是学生，学生如果不清楚去的目的和行程，到了国外往往不能达到预期的学游效果。如学生一直参与其中，从选项目到整个过程可以锻炼孩子的判断能力和独立思考能力。

此外，家长必须重视签证问题，尤其美国签证，14岁以上的学生需要去使馆面签。如果学生完全不知道去参加学游的目的和行程，面对签证官的问题通常会紧张，当签证官问到为什么去美国，学生如回答我妈妈或者我爸爸让我参加的，拒签可能性非常大。

从需求反馈来看， 现在越来越多的学生寒暑假安排学游已经快成为留学道路必不可少的一部分，家长对项目的要求也越来越高。此前一周学一周玩的形式已经不能满足学生和家长的需求，学游的趋势往高端学习、科研、夏校，甚至向义工、志愿服务类的方向发展。这对6~15岁的学生来说，可以选择插班类型或者志愿服务类加强爱心对社会的贡献感。这类的项目对于学生英文水平没有太高的要求，能简单听说读写就可以。另外对于科研类，背景提升类，各种夏校的项目年龄基本在16岁以上，英语要求也相对高一些，有些项目需要学生雅思至少5.5分以上，甚至需要学生过英语六级、通过面试才能报名参加。这一类可让学生获得更好的项目证书，为将来留学写文书增加砝码。要求学生在两周的过程让教授对自己有良好印象并保持联系和沟通，建议学生认真对待这类项目，并争取拿到老师推荐信。