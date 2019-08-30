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部编版”教材全覆盖 学习方式要有变化

2019-08-30 09:06 来源：广州日报
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　　暑假已经进入倒计时阶段，随着开学临近，不少选择让孩子提前预习一下新学期课本以收心的家长发现，选择教材时会出现“部编版”教材。事实上，根据教育部的三科教材统编统用、三年实现全覆盖的要求，2019年义务教育阶段所有年级全部使用统编教材，这意味着新学期开学，小学全年级都会使用到部编版本的教材，对于小学高年级（小学五、六年级）的孩子而言，会面临比较大的挑战。尤其面对语文学习的难点，要学会调整学习方式和方法。

　　三科教材统编统用今年将覆盖义务教育阶段所有年级

　　据悉，2017年9月起，全国义务教育阶段公立中小学初始年级的语文、历史、道德与法治3个科目启用教育部统编教材。到2019年，“部编版”将覆盖义务教育阶段所有年级。根据教育部5月下发的《教育部办公厅关于印发2019年中小学教学用书目录的通知》，义务教育国家课程各学科使用《义务教育国家课程教学用书目录》中的教材。道德与法治、语文、历史全部使用统编教材。教育部统一组织新编了义务教育道德与法治、语文、历史教材，于2017年9月1日在全国投入使用。根据三科教材统编统用、三年实现全覆盖的要求，2017年秋季学期，全国所有地区小学一年级和初中一年级使用统编教材，2018年覆盖小学初中一、二年级，2019年所有年级全部使用统编教材。大家简称其为“部编版”教材。

　　这其中，语文作为在中、高考中最重要的一门学科，教材的变化是所有学生家长最关心的。卓越教育考试研究院在对2019 年高考语文全国卷的分析中发现，识记只占 6 分，理解占 20 多分，评价和分析占 40 多分，主要拉开了差距的是理解、评价与分析。无论是在今年广州市的年级期末考中，还是在小学升初中的考察中，可以看到广州各区的命题是紧贴部编版教材改革方向的。比如，以天河区六上期末的一道试题来看，以一篇名著小说片段提出两道题目，一道是合理推断，另一道是合理想象。两个题目都是需要结合文章的特点和内容，人物的性格特点进行合理的推测。而这类型的题目，也是很多学生的难点，也就成为学生主要的拉分题目，而这正是目前语文教材部编版阅读单元的能力要求。

　　新版教材变化有哪些？

　　教育部举办的发布会上曾透露，“部编版”教材注重落实中华优秀传统文化教育，语文教材所选古诗文数量有所增加，体裁多样。小学有古诗文129篇，初中有132篇，这个数字包括古代诗词，也包括了文言文，还有部分古典名著的阅读。如果从课文统计的话，小学古诗文选篇总体占比30%左右，选篇数量有增加，初中基本上跟以前差不多。增设专题栏目，安排了楹联、成语、谚语、歇后语、蒙学读物等传统文化内容，使学生在积累语言的同时，受到中华优秀传统文化的熏陶。历史教材主要在中国古代史部分体现，内容涵盖中国古代的思想、文学、艺术、科技等诸多方面。道德与法治教材介绍了传统节日、民歌民谣、传统美德、民族精神、古代辉煌科技成就等内容，增强对中华优秀传统文化的理解和认同。

　　部编版教材与原来相比变化最大的是哪些地方？以大家最关注的语文教材为例，卓越教育唐老师表示，从编写的形式来看，部编教材使用双线组织单元，每个单元中有人文主题和语文要素，语文要素包括基本的语文知识，必需的语文能力，适当的学习策略和学习习惯等，这与人教版用主题编写的方式不一样。因此，部编版教材的培养和训练目标更为明确。二是部编教材重视阅读能力与兴趣的培养，除了精读以外，还要教默读，教浏览，教跳读，教猜读，比较阅读，整本书的阅读。另外，小学里面还安排了和大人一起读。初中安排了名著导读、古诗文诵读，建设了“三位一体”的阅读体系。它构建了一个从“教读课文”到“自读课文”再到“课外阅读”的阅读体系。在这过程中实现了教-扶-放的方法，提高学生自主阅读能力，从而实现目标。三是强调实践性。在部编教材中设计了大量的活动探究和情景练习，目的在于引导学生在实践中获得语文能力，强调学习迁移。最明显的则是古诗文量增大。小学古诗词量增加到129篇，占所有选篇的30%。文言文的整篇学习从三年级开始。初中则为132篇，占所有选篇的51.7%。

　　如何应对部编版语文教材难度上升？

　　学而思广州分校语文老师王紫馨表示，之前小学1~3年级的同学已经开始接受部编版本的新教材了，而到了新学期开学，小学全年级都会使用到部编版本的教材，小学高年级孩子面临比较大的挑战。新教材在阅读的选篇和写作的选题方面，难度会有一定的提升，尤其是写作方面，会从原本的命题作文偏向于话题作文。当然，更明显的变化体现在国学传统方面，涉及的知识面会更广。以六年级为例，原本人教版教材六年级才开始接触文言文，且整个小学只涉及极少数篇目，如《两小儿辩日》和《伯牙绝弦》。但是在新教材中，文言文的内容其实从三四年级就已经开始涉及了，如《守株待兔》《精卫填海》等经典传统寓言故事。因此，对于马上要升上六年级的孩子，由于之前零接触，在这方面会面临全新的挑战。

　　卓越教育的唐老师预计，部编教材将对以下学生影响较大：一是阅读面窄的学生。义务教育语文统编教材的总主编、北京大学中文系的温儒敏老师提出，部编教材专治不读书或读书少的学生。研读部编教材，不难发现在教材中有课外阅读的指导，分别是小学教材的“快乐书吧”和中学教材的“名著阅读”。二是只用过人教版教材的应届五六年级学生。部编版和人教版设计的逻辑不一样，各年级训练的语文能力和素养也存在不一样的地方。如阅读能力的培养，部编版在三四年级已经学了“预测”和“提问”的阅读策略，人教版在该年级没有相关学习任务。三是只会机械记忆，不懂得独立思考，灵活运用的学生。在6月份的期末考试中，不难发现中高年段的测评难度提高，大量的分析、推测的字眼在试卷中出现。

　　如何应对部编版教材的挑战？王紫馨建议各位家长可以提前带着孩子多多接触一些文言选篇，高年级推荐去看《世说新语》，里面的选篇比较精炼而且趣味性很强，低年级可以多了解我国古代传统寓言故事。同时在传统文化如茶艺、书法、武术等方面，可以多带着孩子接触一些基本常识。

　　唐老师则建议，孩子要注意知识储备，做好语文基础知识的积累，提升学习能力、沟通能力和分析能力。在学习方式上，可以进行大量阅读，多角度阅读。除了课内文章的阅读，课内推荐书目的阅读外，可尝试不同类型的文章阅读，包括新闻、人物传记、材料数据等阅读类型。此外，要注意对部编教材空白部分的补充，如升五年级的学生可看看部编教材1~4年级出现的古诗词，及时积累。注重思考能力的培养。在读书的过程中可适当地做批注，写下自己的问题。又如在阅读中给自己布置一个阅读任务，根据阅读任务进行信息的筛选、分析和概括。要培养表达和沟通的能力。多参与演讲、辩论等活动，注意培养表达的条理性和表达的角度。

编辑： 罗予岐

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