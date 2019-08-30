广外首届国际组织创新班正式开班

8月29日，广东外语外贸大学首届国际组织创新班（2019级）开班仪式在该校北校区举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/白歌乐）8月29日，广东外语外贸大学（下称“广外”）首届国际组织创新班（2019级）开班仪式在该校北校区举行。记者了解到，广外今年共开设“国际经济与贸易”、“会计学”、“翻译+经济学（全球经济治理）”三个国际组织创新班，三个班学生共计60名，均选拔自广外的5000余名新生。开设国际组织创新班旨在培养兼具家国情怀和国际视野、通晓国际组织运行与全球治理的相关知识的、具有出色的专业能力、跨文化交流能力和领导能力的高端复合型、复语型国际组织人才，这也是广外率先在广东省高校中开展国际组织人才本科培养工作。

广外党委书记隋广军在致辞中表示，广外将不断推进课堂教学模式的改革及课程内容建设，全方位拓宽与国际组织的交流合作，让国际组织人才更好地服务国家和广东经济社会发展的战略需求。

广东省教育厅副厅长邢锋表示，广东教育厅高度重视教育国际化及国际化人才的培养。广外率先在广东省高校中开展国际组织人才本科培养工作，对广东高校全面推进国际化高端人才的培养工作具有重要的示范意义。

邢副厅长为承办国际组织创新班的翻译学院、经贸学院、会计学院授牌

据介绍，三大国际组织创新班培养模式各有亮点。国际组织创新班（翻译）培养模式为“复语+专业”,学生修完本科人才培养方案规定的课程，并达到学位授予的要求，授予文学学士学位和经济学学士学位。国际组织创新班（会计学）培养模式为3+1+1本硕国际教学项目，创新授课模式，本科生导师制度，高层次就业能力。其中，3+1+1本硕国际教学项目指3年在广东外语外贸大学会计学院就读，1年在加州大学河滨分校就读，取得广外管理学（会计）学士学位。大三大四两年的学分绩点和GMAT成绩达标的学生，可以进一步申请1-2年在加州大学系列分校攻读MBA/MPAC/MsF三个项目的硕士课程，完成硕士项目学习后，取得加州大学系列分校相应硕士学位。国际组织创新班（国际经济与贸易）培养模式为3+1.5本硕国际教育项目，“复语+专业”模式，多样化授课模式，校内外双导师制，高层次就业能力。其中，3+1.5本硕国际教育项目指在广外完成3年本科学习后在法国雷恩商学院完成1.5年硕士学习。合格毕业生将取得广外经济学（国际经济与贸易）学士学位和法国雷恩商学院硕士学位。

广外会计学院院长余鹏翼谈到，国际组织创新班的开设不仅是为了适应各类国际组织对高端金融会计人才的需要，更是为中国能有更多专业金融会计人才进入国际组织、走向世界舞台培养人才后备军。余院长还介绍了会计学创新班的教学基本模块和教学方向，并向在场的创新班学子们提出了要求与期望，希望同学们不断提高语言能力和专业能力，追求卓越，在未来成为商界精英、国之栋梁。

开班仪式上，国际组织创新班教师代表陈琳老师、学生代表叶凌霜同学相继发言。陈琳老师向同学们分享了三点人生经验：一是学会做人，做志存高远、拥有国际视野及家国情怀的广外人；二是学会做事，做包容、感恩、明德尚行的广外人；三是学会学习，成为具有独立思考能力、求实创新、学贯中西的广外人。学生代表叶凌霜同学则表达了自己入选国际组织创新班的激动和期待，感念广外给予学子们探索光明、走向世界的机会，希望每一位创新班的学子在广外这一广阔的舞台中勤勉学习，勇于接受挑战，成为最好的自己。