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有一种工匠精神叫从年轻干起

2019-08-30 09:07 来源：光明日报
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　　成熟、稳重、干练，手中捧着奖杯，眼神中透着几分从容和淡定，这就是翁国栋的青春模样。

　　今年6月1日，他特意换上一套崭新的黑西装，来到浙江省宁波市国际会展中心，走上宁波市大学生就业之星的领奖台，作为最年轻的97后获奖者之一，接过沉甸甸的奖杯。许多人不会想到，此时的翁国栋还未满22岁，正式工作不到1年。

　　2015年9月，从小就喜欢捣鼓电子产品的翁国栋，如愿进入浙江工商职业技术学院应用电子技术专业。很快，他就在电路板上看到了一个浩瀚斑斓的“新宇宙”——这是一个理论与实践交织的梦幻空间，形状各异的电容、五颜六色的电阻、大小不一的二极管，眼前的每一个零件，都浸润着丰厚的知识储备和卓越的技能训练。

　　2018年毕业之际，翁国栋与同学一同创办了宁波鄞州星鲨电子科技有限公司，翁国栋主要承担生产管理和项目技术负责人的工作。从零干起，在一年不到的时间里便担任技术部主管，同时兼管生产部，负责公司生产流水线和技术研发，“不懂就去其他的公司学习是那时的家常便饭。有时候我们也会去一些国内外大型的展会参观，比如慕尼黑国际电子展、中国电子展等展览，学习一些国际上大公司的技术及理念”。

　　翁国栋所创办的这家公司主要从事电子产品设计、开发、电子元器件的生产销售以及电路板的生产加工。企业从成立之初，每月只有一些零散的客户订单，到现在每月有将近三万片电路板的订单，不仅产品销路越来越广，在翁国栋和技术团队的带领下，企业也逐步走上了一条从“制造”向“智造”转变的路子。

　　目前，翁国栋带领技术团队成功研发了多项智能化产品，已申报了国家实用新型专利。在这些成果中，有一款中小功率无线供电智能办公桌最让他引以为傲——这款智能办公桌可以给置于其上的手机、笔记本电脑、台式机显示屏等电子设备进行无线充电，其中还融合了人机交互功能，可以根据不同的使用场景自由地删减或增加功能。

　　“研发智能办公桌的想法在当时是很超前的。在研发的过程中，我们摸着石头过河，克服了许多困难。”翁国栋回忆说，有一次，为了解决电磁波对笔记本电脑主板的影响，以及线圈之间过热的问题，他和团队反复实验无数次，咨询了不少资深工程师，查阅了大量资料，过程中不知道失败了多少回。最终，历经两个月没日没夜的钻研，终于把难关一一攻克，产品各项技术指标均满足设计要求。

　　“最近，我们又研发了一款随意贴无线开关，只要连上手机蓝牙或者无线wifi，就可以实现电器的远程控制。这个新产品的出炉花了一个月左右的时间，目前已经实现量产，并申请了专利。”他兴奋地说。

　　每天上班，翁国栋来到车间一线，和工人们待在一起。他说，能够做着自己喜欢的工作，每天的日子过得充实又满足。“现在，我最大的愿望就是希望公司发展得越来越好。我相信，只要好好干，和大伙一起努力，一定能够把产品越做越优、事业越做越大。”

　　年轻有朝气，翁国栋和同伴们漫长的“工匠”生涯才刚刚开始，但他们和那些大国工匠一样坚信：有一种工匠精神叫从年轻干起。

　　【专家点评】

　　中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣：中国制造业发展需要大量的高技能人才。高职院校生源规模扩大，有助于让更多年轻人愿意从事技能工作，解决就业供给和需求不匹配的问题，缓解目前企业出现的“技工荒”问题。建议未来要针对不同就业群体，开展大规模的职业技能培训，多渠道、多方式提供有针对性的培训。

编辑： 罗予岐

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