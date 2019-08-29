新学期·新教材·新亮点——透视2019年秋季学期统编教材新变化

从新学期开始，普通高中思想政治、语文、历史三科统编教材将在6个省（市）率先使用，其他省份也将陆续全面推开。

2019年秋季学期即将拉开帷幕，在新的学期，不少孩子们将拿到全新的教材。从新学期开始，普通高中思想政治、语文、历史三科统编教材将在北京、天津、辽宁、上海、山东、海南6个省（市）率先使用，其他省份也将陆续全面推开。同时，2017年开始在全国小学和初中起始年级统一使用的义务教育道德与法治、语文、历史统编教材，也将在今年秋季学期实现所有年级“全覆盖”。

新教材有何新亮点、新变化？记者采访了权威专家及一线教师。

立德树人，导向鲜明

义务教育三科统编教材投入使用后，老师们反映，新教材导向明确，符合学生年龄特点和认知规律。有的教师说语文教材“语言教育、情感教育、审美教育和价值观教育融为一体，润物无声地体现社会主义核心价值观”，道德与法治教材“突出过程性学习，用启发、指点的方式去引导学生的实践”，历史教材“在渗透中华优秀传统文化、革命传统、法治教育、国家主权、民族团结进步教育等方面做得很好，是亮点”。

高中三科统编教材在编写过程中也同样强调坚持正确方向，充分体现习近平新时代中国特色社会主义思想，全面融入社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化。

普通高中思想政治教材总主编、南京大学教授张异宾介绍，教材立足历史视角、国际视野，从理论和实践两个维度，坚持政治性和学理性相统一、价值性和知识性相统一，系统讲授习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义和精神实质，让学生理解为何、如何坚持和发展中国特色社会主义，深刻认识中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好。

普通高中语文教材按照“自然渗透，润物无声”的思路，突出体现坚持以人民为中心、坚持社会主义核心价值体系、坚持人与自然和谐共生等内容，帮助学生增强文化自觉和文化自信。历史教材以唯物史观为指导，引导学生认清历史发展规律，全面正确地看待历史与现实，深刻理解中国共产党领导和社会主义道路是历史和人民的选择，认同社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，传承民族气节，崇尚英雄气概，自觉反对历史虚无主义和文化虚无主义。

精心选材，内容丰富

“王二小”“黄继光”“狼牙山五壮士”……湖北省武汉市“70后”语文教师王琴发现，义务教育语文统编教材有着许多“老故事”，革命英雄事迹代代传诵。与此同时，新教材里也藏着许多“新科技”：“纳米技术就在我们身边”“飞向蓝天的恐龙”……这些课文鼓励着新时代的青少年探索自然奥秘，追寻科技精彩。

普通高中语文教材总主编、北京大学教授温儒敏介绍，普通高中语文教材选文上也强调兼具经典性和时代性。在选文的比重和结构上统筹安排，突出中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化。

“历史教材呈现中华5000多年文明史，内容涵盖了中华优秀传统文化所包含的核心思想理念、传统美德和人文精神。”普通高中历史教材总主编、中国史学会原会长张海鹏说，教材共涉及历史文化名人100余位，哲学思想、科技、文学、法律等著作80余部，四大发明、天文历法、医学、数学、农学、地理学、水利工程等重大发明创造50余项，书画、音乐舞蹈、雕塑、器物等艺术作品40余件，引导学生形成对中华文化的认同感，树立正确的文化观。

贴近实际，创新形式

义务教育三科教材投入使用后，教育部跟踪回访发现，师生对教材整体满意度较高，近90%的学生表示喜欢新教材，认为教材内容丰富有趣、语言优美、图文并茂、启发思考。有的教师反映道德与法治教材“穿插了很多故事，辨析、讨论形式多样，知识丰富，学生们普遍很喜欢”，语文教材“重积累、重运用，体现了语文课程的综合性与实践性特点”，历史教材“各个栏目有序展开，内容丰富，功能衔接”。

针对劳动教育弱化甚至缺位的问题，高中三科统编教材都以不同方式强化了劳动教育的内容。

高中思想政治教材讲述“工匠精神”“劳动创造价值”“在劳动中实现人生价值”等内容，阐述“劳动精神”的内涵、意义，引导学生崇尚劳动、热爱劳动、尊重劳动人民。语文教材以“劳动光荣”为主题专设一个单元，选取讴歌劳动人民、劳动模范、劳动精神的课文，引导学生了解和继承中华民族热爱劳动的优良传统，树立劳动光荣、劳动伟大、劳动崇高、劳动美丽的观念。历史教材在《中外历史纲要》上册教材中介绍了隋朝工匠李春、“铁人”王进喜等人物，弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神。在《经济与社会生活》中编入反映“社会生产力决定生产关系”“劳动在社会生产中的作用”“人类劳动工具与主要劳作方式的变化”等内容，让学生理解劳动是人类的本质活动，是一切成功的必经之路。