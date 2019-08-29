提前公布考试试题 实验操作全程录像

广州市教育局发布《广州市初中学业水平考试物理、化学、生物学实验操作考试实施方案（试行）》，对于广大学生和家长关心的相关问题进行了解答。

日前，广州市教育局发布《广州市初中学业水平考试物理、化学、生物学实验操作考试实施方案（试行）》，对于广大学生和家长关心的相关问题进行了解答。

提前公布考试试题

问：哪些学生要参加实验操作考试？

答：2021年毕业的初中应届毕业生以及报考我市高中的返穗生、往届生均应参加实验操作考试。2018年秋季入学的初中学生在八年级下学期参加生物学实验操作考试，在九年级下学期参加物理、化学实验操作考试。

问：实验操作考试考什么？

答：主要考查学生对课程标准所要求实验的动手操作技能。其中，物理学科考查《义务教育物理课程标准》（2011年版）中“学生必做实验”，化学学科考查《义务教育化学课程标准》（2011年版）中“基础的学生实验”，生物学学科考查《义务教育生物学课程标准》（2011年版）中“活动建议”包含的学生实验。考试的具体内容将在学科考试说明中公布，并将提前公布考试试题。

实验操作全程录像

问：实验操作考试怎么考？

答：实验操作考试采取考生现场实际操作的方式。

物理、化学实验操作考试由市统一组织，统一命题、统一评分，统一考点、集中考试。每个考位独立设置摄像头现场录制完整的操作过程，并存盘记录；每科考试时间为10分钟，不含准备时间和退出考场时间。考试考务细则和免考办法等将另行制订。

生物学实验操作考试由市统一命题，各区制定具体实施办法。

问：实验操作考试怎么评？

答：主要根据考生实际动手操作的过程和结果，结合评价量表进行评分。

物理、化学实验操作考试实行全程录像，将采用集中网上评分或考场现场评分的方式进行。

生物学实验操作考试由各区决定评价方式。

理/化/生分值各为10分

问：考试怎么计分？考试结果怎样运用？

答：物理、化学、生物学三科，分值各为10分。各学科实验操作考试分数与该学科学业水平考试闭卷笔试分数相加后作为该学科学业水平考试总成绩。其中，物理、化学学科总成绩直接计入录取总分；生物学学科总成绩转换后以等级形式呈现，作为录取参考。

问：怎样保证考试的公平公正？

答：实验操作考试采取统一组织、统一标准、统一评分等方式以保证考试的公平、公正。制订广州市初中学业水平考试理化生实验操作考试场室装备配置要求，统一规范各区考场建设和仪器器材标准。选调组织纪律性强、工作负责的教师或干部担任监考员和考试工作人员，并加强监考人员的纪律教育，完善监督机制。选派组织纪律性和责任心强、符合条件的现任教师参加评卷工作，各学科评卷教师需参加专项业务培训，充分掌握学科评分标准。严格执行考试招生的各项规章制度和廉政要求，狠抓考风考纪，严格执行考试纪律，规范考场的考务管理，采取有效手段全程监控各考场的考试情况，坚决杜绝各种作弊手段，严防舞弊。

问：如何保障实验操作考试的安全？

答：要求各单位、各考点建立实验操作考试安全管理责任制度，认真落实各项安全措施，切实保障考试安全。学校要在考试前对考生进行必要的安全和卫生教育，学生参加考试时将配套相应的安全防护设施。义务教育学科课程标准里规定的实验均经过课标组专家充分论证，可以保障实验的安全性。在考题命制时，将充分考虑考试器材、药品使用、操作过程的安全性。

问：初中学生需要做些什么？

答：在初中学习阶段，要认真上好每一节实验课，积极主动动手操作，养成良好的实验习惯；按要求学会正确使用实验仪器，了解实验操作步骤，掌握实验操作方法。