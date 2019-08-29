按照中考改革方案，2021年毕业的初中应届毕业生以及报考广州高中的返穗生、往届生均应参加实验操作考试。

按照中考改革方案，2021年毕业的初中应届毕业生以及报考广州高中的返穗生、往届生均应参加实验操作考试。2018年秋季入学的初中学生在八年级下学期参加生物学实验操作考试，在九年级下学期参加物理、化学实验操作考试。日前，广州市教育局印发《广州市初中学业水平考试物理、化学、生物学实验操作考试实施方案(试行)》的通知。

实验操作考试主要考查学生对课程标准所要求实验的动手操作技能。其中，物理学科考查《义务教育物理课程标准》(2011年版)中“学生必做实验”;化学学科考查《义务教育化学课程标准》(2011年版)中“基础的学生实验”;生物学学科考查《义务教育生物学课程标准》(2011年版)中“活动建议”包含的学生实验。考试的具体内容将在学科考试说明中公布，并将提前公布考试试题。

实验操作考试采取考生现场实际操作的方式。物理、化学实验操作考试由市统一组织，统一命题、统一评分，统一考点、集中考试。每个考位独立设置摄像头现场录制完整的操作过程，并存盘记录;每科考试时间为10分钟，不含准备时间和退出考场时间。考试考务细则和免考办法等将另行制订。生物学实验操作考试由市统一命题，各区制定具体实施办法。

根据考生实际动手操作的过程和结果，结合评价量表进行评分。物理、化学实验操作考试实行全程录像，将采用集中网上评分或考场现场评分的方式进行。生物学实验操作考试由各区决定评价方式。物理、化学、生物学三科，分值各为10分。各学科实验操作考试分数与该学科学业水平考试闭卷笔试分数相加后作为该学科学业水平考试总成绩。其中，物理、化学学科总成绩直接计入录取总分;生物学学科总成绩转换后以等级形式呈现，作为录取参考。