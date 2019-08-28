提升用户体验 尚德机构优化内部监察机制

尚德机构升级内部监察机制，利用AI检测、人脸识别等 高科技手段优化用户服务体系，保障学员权益。

近日，在线教育公司尚德机构升级内部监察机制，利用AI检测、人脸识别等 高科技手段优化用户服务体系，保障学员权益。

据介绍，学习规划师是接触用户的“门面”，用户从对自考一知半解、熟悉自考到信任品牌并报名成为学员，接触最多的就是学习规划师。为优化用户服务，尚德机构将所有学习规划师拨打给学员的电话纳入自主研发的公司系统中，并由产研团队搭建起AI检测系统，每一通电话都会经过AI筛查，一旦出现敏感词，录音会转到质监部门，由人工进行二次核查确定，一旦出现违规将给予处罚。自2019年起，质监部门对可能出现的违规行为将从严从重进行处罚。

作为在线教育公司，尚德机构每年服务数十万学员，目前大量学员是通过线上方式完成合同确认、缴费等报名流程的。为提升报名效率和数据管理能力，2019年7月，尚德机构与北京数字认证股份有限公司达成合作，由后者为尚德机构提供完整的电子合同解决方案。

与传统报名方式相比，电子合同系统将增加人脸识别功能，学员报名需上传身份证并通过拍照方式进行活体检测，上传至公安人口库进行证照人像比对，通过后将对实名身份鉴别后的员工签发数字证书，标识电子合同签署方身份的真实性与可靠性。在学员充分阅览合同后，再通过电子签名方式进行确认。

合同证据固化与存证保全服务交由第三方认证机构后，签署前协商、签署中认证、签署后管理均会留痕，最终会形成完整的证据链。此举可有效证明报名流程的真实性，保障学员权益，避免产生纠纷。

为了更好地服务用户，尚德机构质检团队会定期组织培训，包括但不限于政策解读、经验交流等。相关负责人介绍，尚德机构产研团队还在完善追溯体系，每次出现问题都将责任到人，根据情节严重程度处罚力度也将不断加大，包括进行连带处罚。

尚德机构有关负责人表示，尚德机构在坚持长期价值这点上，会一直保持不变。在这个过程中，会踏踏实实的把一些最基本的东西打磨得更细致，让组织的基本功更完善。